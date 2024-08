19 ting, vi gerne vil slippe for i 2019

Er du klar over, at der findes seks forskellige Sharknado-film? Seks. Forskellige film. Om super-tornadoer. Fyldt med hajer. Den seneste af dem, der kom ud i år, hedder godt nok The Last Sharknado: It’s About Time, dels fordi den handler om tidsrejse, og dels fordi selv skaberne bag filmene, der bejler til seernes kombinerede fobier for skypumper og hajangreb, nu formentligt godt kan se, at det hele er gået for vidt.

Pointen er, at det her år har været ligesom en Sharknado-opfølger. Isoleret set er det fuldstændig vanvittigt og absurd. Men samtidig har 2017, 2016 og alle de tidligere sindssyge år, vi efterhånden har gennemlevet, været med til at gøre det her år og alt det lort, der er sket i det, muligt. Alle de ting, som vi nu bliver nødt til at gøre noget ved i 2019, kommer altså ikke ud af ingenting.

Vi siger ikke, det bliver nemt. Eller sjovt. Men ændringer starter i det små, og derfor har vi samlet 19 forslag til ting, vi nok bare bør lade brænde op i 2018, når vi med friske, endnu ubrudte nytårsforsætter tager hul på 2019:

1. Folk, der snakker dårligt om de Old Irish Pubs, der er dukket op over hele landet

20 kroner for fadøl. Hvad skulle problemet være? Igen: 20. Kroner. For. Fadøl. Sig det med mig. Og så har de ovenikøbet den flotteste juleudsmykning på hele Amagerbrogade.

2. Orangevin

Foto via Munchies

Hold kæft, jeg elsker det lort. Nok for meget.

3. Bootcut jeans

De siger, det bliver en stor trend i 2019. Jeg siger, at vi dræber den allerede her i 2018.

4. Madmarkeder

Foto: Via Flickr-brugeren Adrian Scottow

Vi bad dem skride sidste år, og de har tilsyneladende kun formeret sig som en forloren pest af trøffel-fritter og cocktails i syltetøjsglas. Der er en grund til, at du bor i Vejle og ikke Lyon, så elsk nu bare de der discount-falafel fra Lidl, og glem alt om streetfood, indtil du næste gang står i pølsevognen klokken 02 med bræk ned ad skjorten.

5. “Age-gates” på internettet

Screenshot fra YouTube

Newsflash: Alle lyver i de her. Jeg er 26, og jeg lyver stadig i dem.

6. GDPR

Datasikkerhed er en af de vigtigste og mest noia problemstillinger, vi står over for i dag. Men den hårde sandhed er, at hvis nogen er fast nok besluttede på at hacke dig, så hacker de dig. Så lad mig please på en eller anden måde slippe for alle de ‘accept’-bokse i 2019.

7. “Talks”

Fællesnævneren, der giver alt og alle carte blanche til at lukke lort ud, fra Folkemødet til fællesmødet i andelsforeningen.

8. Taletid til Naser Khader

Foto: Steen Brogaard

Ja, det er endnu en genganger fra sidste år, men lad os prøve igen. Med mindre det omhandler hans nyfortolkning af den arabiske Kama Sutra “Den duftende have”, vil vi gerne snart bare være fri.

9. Den pengegriske voldtægt af Star Wars-universet

En verden, der engang var ensbetydende med lyssværd, rum-buddhisme og uskyldigt, barnagtigt vidunder synker år efter år dybere ned i en grisk sump af Marvel-isering, mikrotransaktioner og Pixar-animation.

May the Force be w–

INDTAST KREDITKORTOPLYSNINGER HER FOR AT FÅ MEGET MERE FRA EN FJERN GALAKSE LANGT, LANGT VÆK!

10. De der iPhone-høretelefoner uden ledning

PR-foto: Apple

Det her kunne du have sagt dig selv. Lidt som med Nintendos Power Glove™️, virker det, som om vi er fanget mellem to stadier i udviklingen af en ellers livsnødvendig teknologi.

11. Mads og hans monopol

Der er ikke flere fede dilemmaer tilbage i Danmark, og vi har efterhånden brugt nok tid på at lytte til folk, der er i tvivl om, hvorvidt de skal tage på skiferie med gutterne, selv om deres kæreste er sat til at føde i samme uge. Du behøver simpelthen ikke et landsdækkende radioprogram til at fortælle dig, at det er en dårlig idé. Det er det samme med X Factor. DER FINDES IKKE FLERE MENNESKER MED X FACTOR I DANMARK.

12. Udtalelser fra Hella Joof

Foto via Flickr-brugeren Danish Design Award

Den der klumme i Berlingske har ødelagt ALT. Det er jo vores alles Hella. Med Bullerfnis og alt det der. Og nu er hun så blevet svindel-sympatisør i stedet.

13. Folk, der kalder voksne kvinder for “piger”

Inklusiv de voksne kvinder, der kalder sig selv for piger.

14. Folk, der kalder al cannabis for “hash”

Hvis du for nylig har spurgt nogen, om de tager has’, er det selvfølgelig ikke din skyld, du ikke ved bedre. Men det her er simpelthen nødt til at stoppe. Bare fordi moderne dansk cannabiskultur er opbygget omkring de brune plader, 60’ernes blomsterbørn slæbte med hjem fra Marokko, kan vi ikke rigtig længere benægte, at pot (grøn, tjald, weed, urt, ju, cannabis) er en milliardforretning på verdensplan og ikke ensbetydende med en variant af sig selv. Tænk, hvis vi bare kaldte alle alkoholiske drikke for brændevin, fordi det var det, vi drak først.



Og hey, i samme åndedrag, hvis der er tale om én enkelt chip, eller én enkelt hotdog, så sig det. For nej, jeg vil fucking ikke række dig en chips, lige meget hvor meget has’ du har “taget”.

15. Vaping

Vi har taget den eneste gode ting ved smøgen – nemlig at du bare ser sej ud, når du ryger – og ødelagt det noget så forfærdeligt. Den gode, den onde og den grusomme havde bare ikke været det samme, hvis Clint Eastwood havde skulet ud mod horisonten med en E-cigaret hængende fra kæften, omgivet af tyggegummidampe.

16. Eminem, der mundhugges med tilfældige rappere, du ikke rigtigt kender

Hey Marshall, fedt du endelig kom til vores land! Men ja, vi er super ligeglade med dine beefs og de ting, du på en eller anden måde stadig er vred over. Det bliver sgu op ad bakke at være nærtagende kendis uden selvironi i trollingens tidsalder, lige meget hvor stor en rapgud, man er.

17. “Stil mig et spørgsmål”-stories på Instagram

Vent lige et øjeblik, din kæmpe social media-kendis – får jeg lov til at spørge dig om hvad som helst? Lige hvad jeg har lyst til? Det må da være min heldige dag, at jeg endelig kan få svar på, hvor du køber dine sneakers, og hvor lang tid du har været sammen med din kæreste. Og endnu bedre at du lader op til spørgerunden med et forbehold om, at du ellers aldrig gør det her. Nej, du ville jo aldrig sætte dig selv i fokus, vel? Men nu må vi alle sammen have fået stillet vores behov for at svare på spørgsmål fra folk, man har et overfladiske internet-venskab med. Måske kan vi i 2019 prøve noget nyt og stille vores nære venner nogle spørgsmål i stedet. “Hvordan har du det?” for eksempel.

18. Jul

Det er kun sjovt for børn. Julen knækker en, når man er voksen. Kig ned i det store, sorte hul, der nu er der, hvor din saldo engang var, og fortæl mig, at du er uenig.

19. At snakke om ting uden at gøre noget ved dem

Hvis en 15-årig svensker med Aspergers kan have reel indflydelse på global klimapolitik, og et spillested i Albertslund kan blive landets største forkæmper for ligestilling i musik, skal du ikke komme og fortælle mig, at de 5+ år, du har brugt på at drikke fredagsbajere og brokke dig til sindssygt ligeglade venner og bekendte over, hvor trælse folk i din studiegruppe er, ikke kan blive til andet end en umotiveret “nu siger jeg bare lige noget”-fristil af en Facebook-opdatering, som ingen har bedt.

For ja, problemer har vi fucking nok af. Der er bogstavelig talt ild i vores planet. Vi er for mange om for lidt, så vores grænser er belagt med pigtråd – både i fysisk forstand og i xenofobisk, racistisk overført betydning. Hvor der før var verdensledere, er der mange steder nu tegnefilmskarakterer og morderiske tyraner. Og hvor der før var reality-tv, er der nu bare… virkeligheden. Lige meget hvor lidt vi har lyst til at gøre rent efter den her fest, vi alle sammen kollektivt vågner efter den 1. januar 2019, skal vi alle sammen bo i det hus, den er blevet holdt i. Derfor kan du gøre dig selv, og alle andre du kender, den kæmpe tjeneste at finde en moppe, næste du får øje på en bræk-klat, i stedet for at brokke dig over det, fordi du ikke har noget bedre at snakke om.