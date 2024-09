Rapperen 2 Chainz har fået en sur smiley

Atlanta-rapperen 2 Chainz modtog i 2013 en guldplade for nummeret “Feds Watching”. Selvom han på nummeret rapper om at klæde sig “fresh as hell” i tilfælde af, at den amerikanske regering overvåger ham, burde han nok være mere bekymret for andre myndigheder. Eksempelvis sundhedsmyndighederne i staten Georgia.

Restaurantinspektører besøgte for nylig Escobar, der er 2 Chainz’ tapasrestaurant i Atlanta, og de kunne konstatere, at restauranten var alt andet end”fresh as hell” – særligt på kød- og mælkeproduktfronten.

Ifølge Atlanta Journal-Constitution scorede Escobar sølle 59 ud af 100 mulige point, og alt under 69 er dumpekarakter. Inspektørerne noterede 14 (!!!) brud på loven inklusive en “rød og sort muglignende substans” i ismaskinen, rå burgerbøffer der blev opbevaret over kålen, hummere der tøede op i køkkenvasken og gammelt mælk i køleskabet. Inspektørerne bemærkede også, at der ikke var noget sæbe ved håndvasken i køkkenet, og at personen, der var ansvarlig, ikke lod til at vide om “de mange risici for fødevarerelaterede sygdomme”.

Escobar åbnede i december og serverer en menu med fisk og skaldyr, som for eksempel rejetacos, røgede laksechips og hummerhaler. (Man serverer også noget, der hedder en Tity Boy Turkey Burger, der er et mindre heldigt navn for en brunchservering, men 2 Chainz prøver ihærdigt på at få Tity Boy-navnet til at hænge ved.)

Be sure to take advantage of our NEW DAILY LUNCH SPECIALS. TODAY’S SPECIAL IS THE TITY BOY STUFFED TURKEY BURGER AND FRIES FOR $10 !! 12 noon until 4p… A post shared by ESCOBAR (@escobaratlanta) on Feb 21, 2017 at 10:11am PST

Det er første gang restauranten ikke har bestået myndighedernes sundhedskontrol. Sundhedsmyndighederne var på besøg i august — før åbningnen — og der modtog Escobar en score på 99 og et 12-tal. Escobar er ejet af 2 Chainz (med det borgerlige navn Tauheed Epps) og Mychel “Snoop” Dillard, der på sin hjemmeside beskrives som en “serieiværksætter”.

2 Chainz er ikke den første rapper fra Atlanta, der er blevet restauratør. Ludacris har restauranten Chicken and Beer i Hartsfield-Jackson-lufthavnen, og han har tidligere ejet restauranten Straits. Rapperen T.I. blev nødt til at lukke sin restaurant Scales 925, efter at han blevet sagsøgt for ikke at betale løn til sine ansatte. (Nå ja, og så modtog restauranten på et tidspunkt en mindeværdig nul-stjernet anmeldelse).

Sundhedsmyndighedernes næste besøg på Escobar er planlagt til den 3. marts. 2 Chainz har altså en uge til at få gjort alting “fresh as hell”. Og mere sanitært.