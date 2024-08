20 vinteropskrifter, der er lige så indbydende som synet af din dyne

En udgave af artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

De fleste af os har en strategi for at overleve januar og februars frosthelvede. Nogle holder liv i nytårsfesten, indtil sneen (forhåbentlig) er væk engang i starten af april, og leveren klynker højere, end fuglene kvidrer. Andre tager tyren ved hornene og flytter permanent ind i FitnessWorld for at smide juledunken og finpudse sommerjernet, mens der udenfor stadigvæk kun er 38 minutters dagslys om dagen. Og endelig er der de af os, som befinder os et sted i midten (dog væsentlig tættere på førstnævnte) og holder vinterdepressionen stangen ved at lade forskellige lækre ingredienser simre i en gryde på komfuret. Når de så er vævet sammen til et tykt, varmt og behageligt tæppe af sanselig velvære, kan vi svøbe tungen i det og indtage manden under et lunt tæppe, mens vi venter på solen (og noget godt på Netflix).

Vi har samlet en række af de allerstærkeste midler mod vintertristesse på madform herunder. De fleste opskrifter er på engelsk, men det gør på ingen måde glæden mindre.



Smagen af og processen med at lave en cassoulet vækker seriøse minder til live fra det franske landkøkken. Husk at købe sprød baguette, så du kan suge den lækre sovs op fra bunden af gryden.

Du kan følge en trin-for-trin guide til at tilberede den her krydrede og super møre ret med svinekød ovre på VICE Video.

Ashley Eddie, som er køkkenchef hos Santina på Manhattan i New York, viser os, hvordan man laver en stegt kylling, der kan blive din nye vinterklassiker.

For at få det maksimale ud af den her suppe skal du lave en helt almindelig ostetoast, som du dypper i herligheden. En perfekt opskrift til de der “beklager, chef, jeg kan ikke komme ind i dag”-dage.

Vegetarisk karry fra Pakistan og en dygtig kok fra København er den cocktail, vi har ordineret til dig, der ikke vil uden for en dør.

Det her er et kram i flydende form. Et krydret, varmt kludetæppe af grøntsager, nudler og kød. Og du kan dele det med alle dine venner, der også går og fryser.

Det er ikke et must at putte cannabis i den her overdådige kop varm chokolade, men hvis du alligevel har planer om at blive i sengen hele weekenden, hvorfor så ikke? Den er oven i købet vegansk!

Lad den her chili simre over blusset lige så længe, du har tålmodighed til. Du skal alligevel ikke andet end at binge ‘Game of Thrones’ for 127. gang.

Den her bouillonopskrift fra forfatterne til Sri Lanka: The Cookbook varmer helt ind til benene.

Fermenteret sojabønnecreme, ansjoser, tang og bøgehatte giver den her okseragout flere umami-niveauer, end vi kan tælle.

Den her veganske kikærteragout, der kommer fra Natalie Portmans private kogebog, er let at tilberede, og i samspil med en skål ris er den svær at slå på en råkold aften.

Shepherds pie uden, øhh, al den protein, den ellers er så kendt for. I fyldet bruger du i stedet vegansk køderstatning – eller plantefars – shiitakesvampe, gulerødder, løg og ærter.

Irish Coffee: det ligner en kop grumset, opvaskevand med flødeskum på toppen og er sidst set til dine forældres middagsselskab i 1983. Hvorfor er den er så genial?! (Nåh ja, whisky).

Som vores ven Matty Matheson siger: “Hvis du ikke kan lide lasagne, er der noget helt galt med dig.”

Den her er fuldstændig indiskutabel: den bedste makaroni med ost har et sprødt og lunt toplag med en lækker, klistret og åreforkalkende kerne inden i, ligesom den her. Basta!

Hvad er det bedste ved ovnstegt blomkål? Selv om den emmer af dekadent vintermad, så er den 100 procent vegansk.

Nogle gange, når man ligger under dynen og nægter at forlade huset, leder man ikke så meget efter retter med mange kalorier i. Man leder efter retter, der kan sende en ind i den syvende sukkerhimmel. Til det formål anbefaler vi Farideh Sadeghins chocolate chip cookies.

Hvem har brug for duftlys til at skabe en hyggelig stemning, når man kan bage en æbletærte i stedet?

En cocktail, der er lige så sort som natten, og lige så potent som en Nick Cave-plade.

Kanelsengle for viderekomne: Det her er den morgenmadssnack, du står tidligt op en lørdag for at stikke i ovnen, inden din partner vågner, så han eller hun kan vågne til en sand duft-fuga af sukker, kanel og smeltet smør.