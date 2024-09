25 ting du bør starte med, nu hvor du er fyldt 25

Som vi alle ved, så er 25 den perfekte alder. Teknisk set er du stadig ung, – du kan stadig slippe afsted med at gå i skinny jeans, og det er stadig acceptabelt at bruge hele søndagen i sengen med tømmermænd og pizza – og samtidig er du overhovedet ikke ung længere. Måske har du fundet et gråt hår, eller måske har du opdaget en rynke. Måske giver du et lille bitte støn fra dig, når du rejser dig fra sofaen. Uanset hvad, så er døden tættere på end nogensinde.

Men hey, det er ikke så skidt endda, også selvom din krop ældes med lynets hast, og din hjerne er nået til et punkt, hvor den tænker, “Hvad fanden er det? Hvad er det for noget LORTE musik? Det nægter jeg at danse til. Det er jo ikke musik, det er bare LARM”, når du danser på klubben. Selvom du sikkert længes efter følelsen af din første smøg eller det første knald fra dine yngre dage, så ville det være totalt ulogisk at tænke, at der ikke er en eller anden bonus ved at blive ældre. Du vil byde de lidt mere stilfærdige aspekter ved livet i slutningen af tyverne velkommen, eftersom dit liv indtil nu sikkert har føltes mere som en række kanonslag på en natklub, end en meningsfuld dannelsesrejse. Her er 25 ting, som du oprigtigt vil nyde at gøre, så snart du rammer de 25 åriges mur.

1) Få styr på din økonomi

Goddag venner! Jeg er den lille finansielle hjælper, og i dag skal vi snakke om, at det nogle gange er billigere at tage et lån end konstant at have overtræk og betale månedlige gebyrer. Senere vil jeg vise dig, hvordan man rent faktisk ÅBNER sine kontoudtog fra banken, for at se om de er, som de fucking skal, og derefter skal vi se på reklamer for andre banker, for at se om der måske er et tilbud, der passer bedre til dig. Og til sidst skal vi have en snak om, hvordan du ikke skylder din bank noget som helst, bare fordi du var medlem af Pondusklubben engang – lyder det ikke sjovt?

Øhm, nej, det lyder og er, pisse kedeligt, men den frihed du føler, når alle de angstprovokerende bankting er gjort, er fucking fantastisk. Det er meget federe at have styr på finanserne, end det er at få en sms fra banken den anden dag i måneden, der fortæller dig, at din beløbsgrænse for overtræk er nået.

2) Find ud af hvilke venner, du rent faktisk gider at bruge tid med.

Når du er 25, er der cirka tre år til den sommer, som ALDRIG slutter, og som jeg har døbt “Sommeren, hvor ALLE du kender bliver fucking gift”: En sommer med teltpavillioner foran sommerhuset, hvor man ikke må bande foran gamle mostre, og hvor man indser, at det er en dårlig idé at sniffe coke foran spædbørn. Det bliver en hårdt tid for dig at være i selskab med så meget hygge og kærlighed, for ved du hvad: Du er dømt til at være alene for evigt.

Men ikke helt alene, for du har dine venner. Når du er 25 har du to store grupper af venner, som du veksler imellem. Den der vilde, ukontrollerede “vi-er-vokset-op-sammen” type, og den rigtigt voksne type, som du ser hver uge og går på café med. Du har et job nu og ting, du skal nå. Der er bryllupper, du skal til, og bankting du skal tænke over, og eftersom en fjerdedel af dit liv allerede er tabt på gulvet, så er tiden nu en sparsom og værdifuld ressource. Er det virkelig nødvendigt, at holde tæt kontakt med ham du boede sammen med på efterskolen? Og ham du byttede Pokémon kort med én gang i folkeren, og som nu giver dig 10% rabat i CinemaxX? Har du virkelig brug for ham? De piger som ikke har tid til at se dig, lige så snart de har fået en kæreste, fortjener sgu heller ikke at være med på førsteholdet.

Jeg tror, at det bliver bomben at bo på plejehjem i fremtiden, hvor vi selvfølgelig har flyvende biler, og alle sammen bliver til kompost, når vi dør. Når jeg skal dø, vil jeg joke og grine med mine venner over vores fælles fortid. Og så Vine’er hinanden, mens vi dør. Og det skal være mine rigtige venner – ikke dem som det føles som en pligt at hænge ud med. Så find ud af hvem det er, og skab nogle minder sammen.

Ryd op efter dig selv. (Foto via Tony Newell)



3) Lær noget nyt

I start tyverne syntes jeg, at det lammeste i hele verden var voksne mennesker, der fik en ny hobby eller tog et kursus på aftenskole. Okay, så du vil gerne lære noget nyt? I din fritid? Taaaaaaaaber.

Men nu forstår jeg det. Det er lang tid siden, at jeg har lært noget nyt, og det er fedt at lære noget på eget initiativ, i stedet for at skulle trækkes igennem et pensum. Noget andet er, at jeg glor på en skærm hver Eneste. Fucking. Dag. Så, ja, jeg vil gerne lære at klatre, opdrætte sommerfugle eller spille badminton. Så længe det betyder, at jeg bruger bare én time mindre på Facebook om dagen, så har det potentiale til at gøre mig glad.

4) Lyt til dine forældre

Nu, hvor du er voksen, og dine forældre ikke længere kan give dig stuearrest eller skælde dig ud for at have røget, før du blev 18, bliver de i stigende grad overflødige. De repræsenterer et sted, du tager hen, når vil have noget andet end kopnudler til aftensmad. To gamle mennesker, som ligner dig en lille smule, og som ringer for at høre, om du spiser nogle grønsager. Måske virker din far lidt kedelig på overfladen, men tag ham med på værtshus, og se hvor kedelig han er efter tre hvedeøl. Han kan både fortælle en masse slibrige scorehistorier, fra før han mødte din mor, men han er også fuld af gode råd og vejledning. Og så fatter han heller din ungdommelige verden med Netflix og flash mobs, så du føler dig meget yngre bagefter. Lær dine forældre at kende. De er meget sejere, end du tror.

5) Lær at udføre basalt gør-det-selv arbejde.

Har du lagt mærke til de der elpærer, som holder op med at virke i din lejlighed? Dem kan man skifte helt selv uden at ringe til viceværten. Det er så tilfredsstillende at samle sine egne møbler, at du måske tisser en lille smule i bukserne. Og der lyder harpemusik og engelsang, når du stiller en plante, som du lige har “pottet om”, i vindueskarmen.

6) Gør nu for helvede noget, som du altid har haft lyst til

Jeg har altid gerne villet til New York, så når folk kommer hjem fra New York, siger jeg altid, “Jeg har altid gerne villet til New York.” Er du klar over, hvor latterligt beskeden den drøm er? Jeg kunne bare gøre. Jeg kunne bare tage ud i lufthavnen og tage af sted. Det ville måske koste mig 10.000 kr. samlet, og det er endda med plads i budgettet til alle de bagels, jeg har tænkt mig at spise. Hvis der er noget, du altid har drømt om, så fuck alting og kom i gang. Du er 25. Hvem skulle stoppe dig?

7) Vær den sejeste onkel eller tante, du overhovedet kan.

Måske har du allerede lavet et babymenneske med din krop. Hvis det er tilfældet, skal du have et stort tillykke med, at du nu skal være voksen og ansvarlig hvert eneste sekund resten af dit liv, indtil du dør. Hvis ikke, så grib den yngste fætter eller nevø, du kan få fat i, og vær den sejeste version af dig selv over for dem.

“Så du må ikke få mere LEGO for din far, fordi du fik en stor kasse til jul? Gæt hvem, der har en masse LEGO med til dig, lille mand!” “Nå så din mor gider ikke spille Mario Kart med dig, fordi hun har travlt med at ordne alle de andre ting, der gør, at du bliver holdt i live? Gæt hvem, der er klar på at fucke dig op på Koopa Troopa Beach med Bowser, lille fjols!” Målet er at få dem til at kunne lide dig langt bedre end deres forældre, og så belejligt smutte, når de begynder at græde, eller skal skiftes, eller noget andet, som kræver handling fra en voksen.

Foto af Bruno Bayley



8) Lav noget i weekenden

Netflix er fint, hvis dit mål er ikke at skulle bevæge dig. Det siger virkelig noget, at de har indført den der “Ser Du Stadig Med? Du Har Set 100 Afsnit Af Prison Break I Træk, Og Så Mange Afsnit Er Der Ikke Engang, Så Du Har Sikkert Set Det Hele, Og Er Startet Forfra” funktion. Snart indfører de en feature, som alarmerer myndighederne om din død, hvis du har set The Office i 60 sammenhængende timer. Det er nemt nok at få weekenden til at forsvinde ned i et Breaking Bad formet hul, men snart begynder du at være sådan “Neeej, jeg kan ikke komme, jeg har en sæsonfinale i aften,” og så holder dine venner op med at ringe, og så bliver dit navn nævnt om fem år henover en brunchtallerken, med kommentaren “Han blev bare virkelig kedelig til sidst”, som forklaring på, hvad der blev af dig. Det må ikke ske, og weekenderne er der, hvor det går galt. Gå på museum. Gå en tur. Gå et hvilket som helst sted hen, hvor du er nødt til at have noget andet på end dine Hummel træningsbukser.

9) Lær at lave i hvert fald én ordentlig ret.

Hvis du kan finde ud af at lave bare ét tåleligt måltid, er folk mere tilbøjelige til at knalde dig. Hvis du ser godt ud, behøver det ikke en gang at være tåleligt, bare det er mad. Du gør sådan her: Inviter dem hjem til dig, åben en flaske vin, og lad mad som en fucking TV-kok foran dem. Lav et eller andet fancy, såsom tagine, guacemole eller æbletærte – folk vil seriøst knalde dig for æbletærte – og hav sex med dem lige bagefter. Det er menneskets natur at ville knalde, efter at have set nogen forvandle æbler, smør og mel til en æbletærte.

Ølkylling er godt, fordi det kræver, at man også drikker lidt øl (Foto via James Savage)



10) Lær at lave den ondeste ovnkylling.

Tag en kylling. Gnub noget af det der friskkværnede salt på. (Det er jo bare salt?). Sikkert også noget olivenolie. Skær to citroner i tern, og stop dem op i det hul, der engang var røven på kyllingen. Brug lidt timian, hvis du har det. Put den i ovnen i halvanden til to timer. Tillykke, du har lige lavet den ondeste ovnkylling. Skindet er sprødt, og kødet er saftigt. Spis et af lårene som en hulemand. Skær et af brysterne i trevler, og brug det til en karryret dagen efter. Du har lige lavet ovnkylling, mand. Du er for vild!

11) Lad aldrig din telefon gå ud.

Når du er i starten af tyverne, kan dine tømmermænd på en onsdag morgen, hvor du kommer for sent på arbejde, fordi “bussen var forsinket”, accepteres som et charmerende karaktertræk. Du er ligesom hovedrollen i en quirky teen-komedie. Du er Zooey Deschanel! I hvert fald hvis Zooey Deschanel vågnede på en fremmed fyrs kollegieværelse, og børstede tænder med sin finger for at få piksmagen til at gå væk. Du er ung og vild!

Men når du er 25, synes din chef ikke længere, at det er særligt grineren, når du dukker op kl. 11 og stinker af sæd og sangria. Her er et lille fif: Sørg for at lade din telefon helt op, inden du tager ud om aftenen. For at kunne det, skal du bruge en ekstra oplader – en til derhjemme og en til arbejdet. For den halvtredser får du til gengæld mulighed for at sms’e dine undskyldninger direkte til din chef, og svare på e-mails, så dine kollegaer ikke finder ud af, at du er mega uansvarlig. Du kan ringe efter en taxa, som kører dig hjem efter et par rene bukser, og derefter direkte på arbejde. Du er 25 for helvede. Måske tager du de samme uansvarlige beslutninger, men i det mindste er følgerne meget mere kontrollerede.

12) Rediger lidt i hvordan du præsenterer din fortid.

Når du rammer 25, så har du med sikkerhed gjort nogle ting, som er historisk pinlige i dag. Du er måske blevet smidt ud af en bar. Du har måske alle Evanescence’ cd’er. Du har måske været frivillig på en børnehjem i Indonesien, og fået taget et billede sammen med børnene, hvor du ser blegfed og helteagtig ud, og sat det som dit Tinder profilbillede. Med andre ord – du har været virkelig nederen.

Så begynd at pille de der rådne appelsiner fra. Ham kammeraten fra din skoletid, som altid fortæller folk i byen om, hvordan du kom i bukserne dengang med Sofie Krogerup fra Y-klassen på skituren til Tignes? Måske du ikke skal invitere ham næste gang. Kærestebreve du skrev som 14-årig? Måske du lige skulle brænde dem. De jobs du havde i dit sabbatår? Måske du skulle slette dem fra dit CV. Alt det lortetøj som du blev lidt for tyk til for to år siden, men som du ikke helt kan få dig selv at smide ud, fordi det minder dig om “de gode gamle dage”? Måske du lige laver et kæmpe bål, og danser rundt om det, mens du chanter.

13) ….men sørg for at grine højt af din ungdomsvalg.

Du havde en piercing i øjenbrynet, for fanden. Du sad oppe til klokken 4 og skrev en “roman”. Du rullede en joint med kamillete, fordi du troede det var hash. Tag din gamle dagbog eller MySpace profil frem, og grin af det vrag, du var dengang. Det er på en måde virkelig en bedrift, at du er nået så langt!

14) Indse at det er praktisk at handle stort ind

Før jeg fyldte 25, bestod mine indkøb af en pakke af de billige netto-cookies, fire dåser af, måske noget babymajs? Måske en frysepizza. Nej, vent lige – har vi ketchup derhjemme?

Åbn øjnene og forstå, at det fucking fantastisk at handle stort ind. Du kender dine forældres køleskab i juleferien? Er du klar over, hvordan det føles, at have sådan et køleskab? Det er den smukke effekt af at fylde kurven op. Og den følelse kan du få derhjemme hver eneste dag, hvis du kun handler ind én gang om ugen, og køber kød i de store pakker, noget på tilbud, som du kan fryse ned, grønsager, en ordentlig spand yoghurt, noget fancy fair-trade the, som du aldrig har smagt før, en pakke toiletpapir, én slags krydderi, og en pose frosne pomfritter, som du sikkert glemmer at fryse ned, så den ryger i skralderen som en slatten og klam masse. Man har ikke lever ordentligt, før man har købt fem 3-pak tun på dåse med begrundelsen: “kiloprisen var helt bananas!”.

Det her er dig (Foto via istolethetv)



15) Red nogle dyr, eller noget

Selvom du kun bidrager med en halvtredser til velgørenhed (fordi faceren på strøget var lidt sød), så prøv at gør en indsats for ikke at belaste planeten lige så meget, som du har gjort de sidste 25 år. Som i: kokain ødelægger store dele af regnskoven. Hver eneste gang du skyller ud i et toilet, ryger der vitterligt otte liter rent vand lige ned i afløbet. Du som menneske er værre for miljøet end et køleskab med energimærke H fyldt med gamle spraydåser, som er spændt fast til en radioaktiv u-båd. Red en kat, eller noget. Lav frivilligt arbejde. Find en sag, som du rent faktisk giver en fuck for, og find den bedste måde at bidrage med dine penge eller tid på. Du har tilbragt 25 år på kloden med at være en selvoptaget rolling. Hvorfor ikke fejre det med en ny slags tilfredshed, som kun kan opnås ved ikke at tænke på sig selv hele tiden.

16) Begynd at give gine småpenge til de hjemløse

Næste gang nogen spørger, om du har nogle småpenge, og du rent faktisk har nogle småpenge, så giv dem de fucking småpenge. Og lad være med at tænke på, hvad de bruger dem på. Lad være med at snakke om alle de historier, du har hørt, om hjemløse som slet ikke er hjemløse, og som tjener kassen på idioter som dig, og som ender med at gå på pension i deres villa på Mallorca. Personen, der sidder på den kolde asfalt med den rystende hund ved siden af, sidder der fordi, han ikke har et hus, han kan sidde i i stedet. Det koster kun en 20’er at være Robin Hood for en stund. Og køb så den hjemløseavis.

17) Lær at bo sammen med andre mennesker

Tør krummerne væk fra bordet, tis ned i kummen, som det er meningen, og vask nu bare op med det samme efter din omelet. Og – som din chef måske skrev ud i en passiv aggressiv fælles e-mail til hele afdelingen – hvis du har været ude at skide, så skyl ud i toilettet. Det er din lort. Hvem fanden har så høje tanker om sig selv, at de ikke føler sig forpligtede til at skylle deres egen lort ud?

18) Begynd at dyrke alle dine freaky sex fetiches uden at have drukket.

Ungdommelig kollegiesex er helt fint, men indtil nu har det sikkert været hjulpet på vej af den slags brandert, hvor man også tror, at man har moves som Justin T. Sex, efter du er fyldt 25, er virkelig godt. Du ved hvad du kan lide, du ved hvad du ikke kan lide, du ved hvad du kan slippe afsted med, og du er efterhånden blevet virkelig god til det.

19) Pas på din krop

Du er træt og sløv hele tiden? Der findes vitaminer, der hjælper på den slags. Den der underlige kliklyd, din skulder laver, når du bevæger den? Måske du lige skulle få en læge til at kigge på den. Måske har du bare brug for en god lang massage. Eller også har du en sjælden og uopdaget skuldersygdom. En læge plejer at kunne hjælpe med den slags. Få din søvn og snup en fiskeoliekapsel ind imellem. Din krop vil takke dig.

20) Ej en pæn ting, som du ville redde fra et brændende hus

Før 25 var det eneste, jeg ejede, der var værd at redde, mit sidste par gode strømper, som der siden er gået hul i, og måske mit pas? Mine nøgler måske? Ville jeg overhovedet have brug for mine nøgler, hvis mit hus brændte ned? Jeg ved det ikke. I dag ejer jeg et virkelig lækkert knivsæt. Jeg ville stå der foran mit brændende hus, uden pas, uden nøgler, med et smil på læben og mine knive i armene. (Hvis jeg skulle vælge én ting, skulle det være den store kniv.)

21) Få et job du kan lide

Okay, vi ved godt, at økonomien hænger i laser, og at man skal være glad, hvis man overhovedet har et job, og i særdeleshed hvis det er et, man kan lide. Men når du er 25, er du i det der perfekte smørhul, hvor du ikke er begravet i ansvar endnu, og hvor du stadig har brudstykker af din “Fuck det hele, jeg tager til Thailand i et halvt år” mentalitet tilbage. Hvis du overvejer bare en lille smule at skifte karriere, eller tage en ny uddannelse, eller satse hele butikken og blive freelance eller flytte til udlandet, så er det bedste tidspunkt lige nu.

22) Giv en fuck for politik

Selv hvis du tager grueligt fejl – og det viser sig IKKE at passe, at Uffe Elbæk har givet Pia K finger i landstingssalen – så er det virkelig godt, at presse sig selv lidt ud af uvidenheden og måske se nogle nyheder, og måske endda forstå nogle af dem. Måske har du været interesseret i politik i årevis – hvis du nogensinde har røget en joint på et kollegieværelse med en Che Guevara plakat på væggen, så tæller det også – men hvis ikke, så er det virkelig på tide at starte.

Det føles faktisk virkelig tilfredsstillende at have en velfunderet mening om noget. Især når man vinder en diskussion, bare fordi man tog sig tiden til at læse HELE ARTIKLEN i Information, i stedet for kun overskriften på Facebook. Så læs nogle flyvesedler. Bliv forarget over ting. Gå med i en demonstration, hvis den appellerer til dig. Giv en fuck.

Kunst. (Foto via Klovivi)



23) Hold op med, at prøve at opføre dig ligesom dine idoler

At fylde dig med stoffer for at blive oppe hele natten for at gøre poetiske observationer om åndssvage ting, gør dig ikke til Michael Strunge. Du bliver ikke til Quentin Tarantino af at snakke virkelig hurtigt og detaljeret om fødder. Du er en fuldt formet person nu. Du kan ikke vælge om. Stop med at spare op til at kunne købe præcis den læderjakke, Drake har på i “Fuckin’ Problems” videoen.

24) Brunch

Du kommer til at gå virkelig meget op i brunch. Det er egentlig ikke et rigtigt måltid, men i takt med at dine byture bliver kortere, og dine tømmermænd bliver længere, så bliver du efterhånden rimelig fucking begejstret for brunch.

25) Omfavn det smukke i, at du bliver ældre.

Der findes en teori om, at alle cellerne i din krop er skiftet ud efter syv år. Alle dine knogler, alle dine blodårer, selv den der underlige bule du har i panden. Det er på en måde sandt, og på en måde ret forkert, men tanken er meget fed: Du er en helt ny person, sammenlignet med den splejsede 18-årige, du engang var, som missede med de blå øjne mod håbets klare morgensol.

Tænk på det sådan her: Hvis du er 25 nu, så var du 18, da den første iPhone blev lanceret. Bare se på iPhones nu! Engang var du en iPhone, og nu er du en iPhone 6! Du har et kamera både foran og bagi nu! Du kan optage video i slow motion! Du er meget bredere end dengang, men underligt nok også tyndere.

Den slags ændringer er klare forbedringer. Medmindre du har slået en masse mennesker ihjel eller noget, så er du helt sikkert et bedre menneske end dengang. Du er klogere og stærkere, og mere tilpas med hvem du er. Du har sikkert også en bedre frisure, og er blevet bedre til at tegne din øjenbryn på. Det er da værd at fejre, ikke sandt? Du er ikke ung-ung længere. Du bliver aldrig typen, som opfinder ny slang igen. Nu forventer folk bare, at du er kompetent, og det er ikke en dårlig ting.

Mange er bange for at blive ældre. De er bange for aldrig at prøve noget for første gang igen, for at den der sommerfugle-i-maven følelse af forelskelse aldrig rammer dem igen, for at være middelmådige og for at deres liv bliver til en lang IKEA-tur.

Men sådan er det ikke. At blive ældre handler om at finde nye ting, du elsker, i højere grad end desperat at holde fast i de ting, som du plejede. Der er ikke nogen, der gider at høre på typen, som synes at vi bare skal gøre som vi plejer.