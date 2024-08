25 ting du er for gammel til, nu hvor du er blevet 25

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Jeg ved ikke hvor gammel du er. Jeg er også ligeglad. Sådan er det, når man bliver 25. Man holder op med at bekymre sig om andres menneskers alder, navne eller nogle andre personlige detaljer – de er alle sammen kødklumper, der vælter rundt i et beige landskab, og af og til har sex eller køber ting. I denne måned er det min tur. Selvom jeg stadig har et barnligt ansigt, og en krop, der gør, at jeg for altid kan køre på børnebillet, så kan jeg faktisk mærke en forandring inde i mig. Der var nogen, der sagde “spurgt” til mig, og jeg gad ikke engang finde ud af, hvad det betød. Jeg gik ind på en McDonald’s midt om natten, og ombestemte mig, for at tage hjem og spise en gulerod i stedet. Jeg har lavet en opsparingskonto. Den unge mig – den rebelske mig, der ikke havde andet ansvar, end et job med at transkribere telefonsamtaler – den unge mig, er ikke nede med den udvikling. Den gamle mig – altså, den nye mig – er pisse ligeglad. Nogle gange, når mørket falder på, finder jeg en bænk ved vandet, og ser på de unge mennesker, der prominerer op og ned af havnefronten. I de øjeblikke mindes jeg med glæde de ting, som mit 20-årige jeg kunne finde på. Ting som at sortere Skittles efter farve, og smide dem i seks forskellige flasker vodka, med det resultat, at mit bræk nogle timer efter var en perfekt regnbue på og omkring toilettet hjemme hos mine forældre. Ting som at virkelig nyde Christopher Nolans Batmanfilm, og fortælle andre, hvor meget jeg nød dem. Ting som at læse en bog, og bilde mig selv ind, at det var vigtigt. Men så tænker jeg: Hvor var jeg dog et helt igennem nederen menneske. Der er da ingen, der gider høre, hvad jeg synes om Slaughterhouse Five, og det gad de heller ikke dengang. Fuck!

Omfattende analyser af computernørderne her i firmaet fortæller os, at de fleste VICE-læsere er enten 25 eller på vej til at blive det, og derfor er de i akut behov for at få råd og vejledning. Se på mig som jeres kloge, gamle vismand. For jeg har været der, og når man bliver 25, får man den første reminder om, at livet ikke er uendligt. For hvert sekund er du tættere på døden (fedt!!!). Derfor er det en god alder at se sig omkring, rense hovedet og holde op med at gøre alle de ting, som man seriøst er for fucking gammel til gøre længere. Her er de:

Nogle unge mennesker nyder en Jägerbomb. Foto via Kris Fricke

1) Tage stoffer for at imponere andre

Hver eneste gang jeg har taget coke, har jeg haft lyst til at ringe til min mor og far. Engang, da jeg røg weed, så jeg en af mine veninder lige så langsomt tisse i bukserne. Er det sådan det skal være at tage stoffer? Lige meget hvad, så gider jeg ikke mere.



Hvis man synes, det er det fedeste at få finger i taxa af en fyr, der har coke på hænderne, så fyr den af. Smut ud og gør det lige nu. Jeg kan endda ringe efter en taxa til dig. Men når du er 25, kan du godt mærke, om du kan lide at tage stoffer – og al den ulidelige ventetid, der følger med, de konstante toiletbesøg, og forventningen om, at du pludselig river din trøje op og skriger “JEG ELSKER NARKO”— eller om du bare er en af dem, der tager stoffer, fordi de andre gør det. De viste os kedelige film om gruppepres i skolen, og så havde de krafteddeme ret. Der er ingen grund til at tage stoffer, efter man er blevet 25, med mindre man har tænkt sig at gå hele vejen. Så med mindre du er totalt hooked, så er det nok en god idé at holde op. (Det er måske også en god idé at holde op, hvis du er totalt hooked.)

2) Blive spurgt om ID

Det er rigtig sjovt at blive spurgt om ID, når du er ung og lige har fået kørekort, for det er så optur, at se det ansigtsudtryk, folk laver, når de prøver at tælle baglæns, og regne ud, hvor gammel du er ud fra dit fødselsår. Men når du bliver spurgt om ID to gange på en aften af den samme bartender og du er 25 år gammel, så er det knap så sjovt. Jeg har i øvrigt alt for meget styr på, hvordan man bestiller ting i baren, til at være den alder, jeg ser ud til – som er 14. Desuden, hvis jeg rent faktisk var 14, og ville ud og drikke mig stiv, så ville jeg sgu da ikke bede om Fernet eller bestille en 150 kroners Old Fashioned. Især ikke til mig selv.

3) Spise brød uden skrubler

De dage hvor jeg kunne spise en hel baguette med brie, og springe i mine bukser dagen efter, er desværre slut.

4) Forsøge at forstå unge mennesker og deres ungdomsmusik

Den første den bedste, der kan forklare mig, hvorfor Nick Jonas er en oprigtigt talentfuld og behagelig person, eller som kan tyde hvad Ariana Grande siger i nogle af hendes sange, får 500 kroner.

5) Drikke ustyrligt klamme ting

Hold dig fra Jägerbombs, men især Jägergranater. Det er en helt særlig slags Jägerbomb, hvor der på forunderlig vis bliver blandet et shot tequila ind i det. Hold op med at drikke Hot’n’sweet og hold op med at gaffatape kiwivin til dine hænder. Du ender med at vågne op i et fremmed menneskes have, smurt ind i mystiske væsker, uden din pung eller telefon. Hvis du er 25, og ikke er crust-punker, kan du allerhøjest slippe afsted med den slags druk en gang om året – højest.

6) Gå i panik ved en hæveautomat

Når man er fattig er en hæveautomat lidt ligesom en magisk verden. Forstået på den måde, at du behandler den, som om der bor en lille nisse inden i den, som beslutter om du får penge eller en lang næse. Det værste er, når du har bedt maskinen om en 50’er og det hele begynder at snurre og summe, og du kan mærke det boble i kroppen, og så siger den “Beklager, men det er ikke muligt at hæve mindre end 100 kroner.” Og så bliver du nødt til at gå brødbetynget derfra, for du har kun 72 kroner på din konto. Når du er blevet over 25, er du så fucking ovre det pis. Fuck hæveautomater og fuck banker. Fuck den lille forpulede penge-nisse, som nyder at nægte dig muligheden for at se en film eller få noget nice at spise. Og fuck de gange, hvor du var nødt til at betale for en cheeseburger med en frysepose fyldt med gamle mønter. Når du 25 er det på tide, at du lige får lidt styr på dine penge.

Ja, den virker ikke. Det kommer den heller ikke til, for du har ingen penge. Foto via Flickr-bruger Johnny Wilson

7) Eksperimenter med frisuren

Hvis du er 25, og ikke allerede har afprøvet de mærkeligste undercuts, og farvet håret i mærkelige nuancer, og fået det ud af systemet, så har du gjort alt det der med frisurer forkert i et kvart århundrede. Hold op med at være moderne. Hvis en frisure kræver mere en to produkter eller papilotter, så er det unødvendig besværligt til din alder. Når du skal til frisøren, siger du bare, at det skal klippes kort i nakken og i siderne, hvis du er en dreng, og at du skal have “studset lidt af enderne, men ikke for meget” hvis du er en pige. Mere avanceret er det ikke. Det er din frisure, resten af dit liv. Nyd den.



8) Tale med nogen, som er under 22

Jeg ved godt, man siger, at de yngste mennesker, man kan have sex med, er halvdelen af ens egen alder plus syv, men jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til en pige, der er 19½, udover måske “hey, er der nogensinde nogen, der har forklaret dig, hvad disketter er?” De fleste af mine samtaler er alligevel bare højlydte referencer til ting, jeg lavede, da jeg var hendes alder, og med hendes alder en mente, ville hun knap nok have været en befrugtet celle dengang. Jeg vil hermed aldrig mere tale med nogen, der er født efter 1994.

9) Small Talk

Nogle gange møder jeg mennesker, og siger “rart at møde dig” og de siger “vi har faktisk mødtes før.” Lige der beslutter du aldrig at tale med den person igen, hvis du kan slippe afsted med det. Tænk over det: Hvis de havde noget interessant at sige, ville du have husket dem. Du drikker højest Jägerbombs en gang om året nu, så det kan ikke være din skyld, at du ikke kan huske dem. På det tidspunkt vil den dybt forglemmelige person begyndte at ævle løs om et røvkedeligt PR-job. I det øjeblik skal du langsomt forsvinde derfra og foreslå person at blive interessant, hvis de vil opnå noget her i livet.

Jordboere forsøger at small-talke. Foto via Flickr-bruger Taulu

10) Tage overfyldte ture med bussen

Jeg har aldrig rigtig set Sex and the City, men jeg er ret sikker på, at hende damen tog taxaer alle steder hen. Hvordan?! Hendes job var bogstaveligt talt at skrive lidt om hvilke pikke, der havde været inde i hende en gang om ugen. Jeg har et rigtigt job (sådan da) og jeg skriver adskillige artikler om dagen. Tag den, Bradshaw. Men hvis rejseplanen siger, at jeg skal tage en bus lang pokker i vold for at tage et S-tog, der kører mig i noget, der minder om den modsatte retning af, hvor jeg skal hen, så tager jeg altså en taxa. Hvis den fiktive sex-dame har råd til det, så har jeg også.



11) Gå i indkøbscentre

Jeg tror ikke min krop er stærk nok længere, her i min tiltagende alderdom, til at udholde den parfumebarriere, der hænger omkring Magasin. Jeg kan heller ikke bruge H&M, for alt de laver, er vævet af toiletpapir, og er skabt til at falde fra hinanden første gang, du har det på. Deres trøjer er ligesom spøgelserne i Field of Dreams, der er ude af stand til at eksistere, hvis de krydser en bestemt fysisk grænse, og det er i dette tilfælde indgangen til butikken. Hold op med at købe lortetøj.

12) Have skod-venner

Hvis vi tager i byen, og jeg nærmest skal interviewe dig for at få en samtale op at køre, så har jeg det ikke sjovt. Når du inviterer mig til en Facebookevent, som først foregår om seks uger, så synes jeg, du er en idiot. Hvis du siger “skal vi ikke snart hænge?” men ikke kommer med et forslag til tid og sted, så prøver du jo ikke engang. (Vi hader sikkert også i hemmelighed hinanden). Jeg synes, det er svært nok at holde styr på de tre venner, jeg har i forvejen, og jeg har ikke tid til at få flere.

Gå nu bare hjem, mand. Du er fuld. Foto via Flickr-bruger DEM

13) Frygtelige engangsknald

Det er et helvede, at skulle lade som om man interesserer sig for en anden persons PR-job. Hvis man skal spille komedie længe nok til at score dem, kæmpe sig gennem en 15 minutter lang taxatur, balancere gennem deres lillebitte, bælgmørke lejlighed, vælte en lampe, og have sex på den mest akavede måde, så kræver det en næsten umenneskelig indsats. Trods den kæmpe indsats er der 99,9 procent chance for, at det er frygteligt. Hvis du formår at finde nogen, der ikke arbejder i PR, og som ikke er et elendigt knald, så hold godt fast og giv aldrig slip på dem. (Men lad nu være med at blive gift eller sådan noget. Ad.)

14) Sunny Beach

Hvis du er 25 eller ældre, og det virker som en god idé, så kan jeg ikke hjælpe dig.

15) Den tragiske slutning på en aften i byen

Næste gang klokken er 4 om morgenen, og man er helt blank, og nogen siger “hvad skal vi nu?”, så prøv at sige: “Lad os gå hjem hver for sig og sove.” Der kommer aldrig noget godt ud af at vandre gennem sneen til den eneste bar, der måske er åben. Hvad regner du med, at der sker? At dine irriterende, narko-hungrende venner lige pludselig bliver fede at være sammen med, og ikke de desperate, sørgelige undskyldninger for mennesker, som de er? Hold op med at lyve for dig selv.

16) Tømmermænd

Når man bliver 25 og finder ud af, at løsningen bare er at “drikke et glas vand” og måske “spise en banan”, så føler man sig lidt dum.

17) Stå i kø

Ring til dine forældre lige nu, og tak dem for at tage dig med i Legoland som barn. Når først det går op for dig, at livet ikke varer evigt, så kan du ikke længere holde ud at stå i kø til en grøn dragerutsjebane. Din mor elsker dig for vildt.

18) Fedte for bartendere

Jeg er træt af at lade som om personen, der rækker mig min fadøl, gør mig en kæmpe tjeneste. Jeg er ikke din ven. Det her er en transaktion, og ikke andet. Dit job er at hælde ting op i glas, og af og til hente de tomme glas igen, når jeg er færdig med dem, og tabe dem på gulvet på vej op til baren. Du er ikke Jesus, okay? Du er en voksen mand, som har en oplukker i sit bælte. TAG NU BARE MINE PENGE.

19) Ikke tænde for varmen

At have alle sine trøjer uden på hinanden, er ikke sådan voksne mennesker gør.

Foto via Flickr-bruger Nathan Rupert

20) Festivaler

Jeg tog engang på festival, da jeg var 20, og det var ikke sjovt. Når jeg havde en dårlig oplevelse dengang, er det komplet umuligt, at jeg skulle få det sjovt nu. Det bedste, der skete, var, at jeg tog syre til koncerten med Phish, faldt i søvn, og vågnede ved, at de stadig spillede den samme sang 12 timer senere. Det band er så dårligt, men jeg anede ikke, hvor lang tid, der var gået, så jeg troede, at jeg for evigt var fanget i en guitarsolo! Det næst-bedste, der skete, var da jeg brugte festivaltoiletterne den første dag, inden hele området omkring blev til en gigantisk mudderpøl af menneskelort. Det var bogstaveligt talt det næst-bedste, der skete på hele festivalen.



21) Bruge gaver fra nærige familiemedlemmer

Alle har et familiemedlem, som hvert eneste år, giver en rigtig skodgave. Det kan for eksempel være en gaveæske, der stinker kvalmende sødt – tit er det en creme, en “bath gel” (hvad end det er), og en eller anden shampoo. Da du var yngre, gemte du dem, og når du løb tør for almindelige produkter, brugte du gaverne. Din tante/oldemor eller hvem fanden det nu var, var nærig for at give dig den gave, men du er endnu mere smålig, når du er villig til at være smurt ind i glitter og dufte af ananas en hel måned, for at spare 30 kroner.

22) Læse blogs

Undtagen den her?

23) Være bange for graviditet

Hvis jeg skal sidde og lytte til én til veninde, der sidder og stortuder, fordi hun måske er gravid, så går jeg amok. Det kunne være, du i stedet skulle holde op med at lade din vrede mod din far komme til udtryk ved, at du knalder med tilfældige pushere, du måder på tilfældige barer, så vi ikke skal have den samme krise måned efter måned. Kondomer ligger til gratis afbenyttelse så mange steder rundt omkring, så jeg fatter ikke, hvorfor det overhovedet sker. Tag dig sammen. Nu er vi 25.

24) SMS’er der er over 200 tegn

tl;dr

25) Give finger

Den her gælder selvfølgelig ikke for lesbiske piger, men for os heteroseksuelle er det altså lidt lamt. Vi kan jo stikke andre ting ind i hinanden! At give din kæreste finger, når du har en pik, er egentlig lidt strengt. Det er lidt ligesom at stå og kæfte op om, hvor kedeligt det er at spille basket, når du står lige ved siden af en fyr i kørestol. Jeg hader dig.