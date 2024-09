25 ting du skal begynde på nu hvor du er 25

Foto via Lisbeth den Toom



Som vi allerede har fortalt jer, er 25 en fed alder. Du er teknisk set stadig ung – du er sikkert stadig en idiot, du går stadig i stramme jeans, og det er stadig acceptabelt at bruge søndagene på at spise tømmermændspizza i sengen – men samtidig er du på ingen måde ung. Måske har du fundet et gråt hår. Måske har du en rynke. Måske ytrer du en ganske lille, meget stille lyd, når du rejser dig fra sofaen. Uanset hvad: du er tættere på døden end nogensinde før. Kan du høre den lyd? Den stille, dunkende, gnavende lyd? Det er lyden af forglemmelsen og intethed, en intethed, som du stirrer direkte ind i.

Men bare rolig, det er ikke så galt. På trods af, at din krop ældes – og at du mentalt er ved at nå det punkt, hvor du står på dansegulvet og tænker, “Hvad er det her for noget lort? Hva’ det for noget LORT? Jeg nægter at danse til den her sang. Det her er ikke musik, det er bare lyde’ – så er det ikke så galt. Du vil med god grund sørge over, at dine yngre dages førstegangsoplevelser ligger bag dig – din første smøg, din første slåskamp, dit første knald – det ville være totalt ulogisk at tro at det at vokse op ikke indebærer små glæder. Og hvor der nok aldrig er nogen, der vil skrive en artikelserie med udgangspunkt i folks førstegangsoplevelser med noget som strygning, vil de mildere, mere prosaiske førstegangsfornøjelser fra dine sene 20’ere komme til at udfylde tomrummene i et liv, der frem til dette stadie sandsynligvis har virket mere som en salve af eksploderende chokgranater på et diskoteksdansegulv end en betydningsfuld rejse.

Her er 25 ting du oprigtigt vil begynde at nyde, efter du rammer 25-års muren.

1) At få styr på din økonomi

Hej unger! I dag skal vi snakke om, hvorfor det nogle gange kan være billigere at tage et lån for at indfri din gæld end at leve med konstant overtræk og høje renter. Senere vil jeg lære jer kunsten ‘faktisk at åbne årsopgørelser for at se om der er noget i dem, der ikke stemmer’, og om lidt vil vi omhyggeligt nærstudere nogle forskellige bankers tilbud for at vurdere, hvorvidt det kan betale sig for dig at skifte bank. Derefter vil vi runde dagen af med en alvorlig snak om, hvordan en bank ikke fortjener nogen særlig form for troskab, bare fordi du tilfældigvis har haft din NemKonto hos dem, siden du fyldte 13 og fik dit første job som avisbud. Lyder det ikke sjovt? Nej. Det lyder – og er – gabende kedeligt, men at opnå frihed fra finansiel angst ved at slide og slæbe sig gennem de ovenstående finter kan være oprigtigt opløftende. At få styr på alt dit økonomi-lort er i det hele taget langt federe end at modtage en SMS fra din bank på den anden dag i måneden, der informerer dig om, at din kassekredit er brugt op.

2) At bestemme dig for, hvilke venner du gerne vil have minder sammen med

Når du er 25, er du omkring tre år fra den uendelige sommer, jeg typisk betegner som ‘sommeren hvor alle dine venner bliver gift’: en sommer fyldt med verandaer, forbud mod at bande foran aldrende tanter, og erkendelsen af, at det at tage coke i det skjulte omkring småbørn ikke er nogen god idé. Det bliver en vanskelig opgave for dig at være omgivet af al den glæde og kærlighed, fordi prøv at se på dig selv: du er dømt til at forblive alene.

Alene sammen dine venner, naturligvis. Som 25-årig jonglerer du to sæt venner – de der tågede, voksede-op-sammen-med fladpandede typer, du hang ud med i skolen, og rigtige, voksne venner, som du faktisk ser ugentligt og tager på bar med. Du har et job nu, og ting at se til – du har bryllupper at deltage i, bankrådgivere at tænke på, og nu hvor et kvart århundrede af dit liv er blevet skyllet ud i toilettet, er din tid en kostbar ressource. Har du virkelig brug for at holde kontakten med ham fyren, du boede sammen med på kollegiet? Ham kammeraten, der engang i 8. klasse slog dig i gulvet og nu skærer 10 procent af prisen, når han ordner din bil: har du virkelig brug for ham? De der tøser, der dropper dig det øjeblik, de får kæreste på: de behøver i virkeligheden ikke at være på førsteholdet, gør de?

Jeg forestiller mig en fremtid, hvor gamle menneskers hjem være helt fantastiske. PlayStations, twerking, og en naturlig ironisk anerkendelse af vores fælles kvaler, der vil få os til at skraldgrine mens vi Vine’r hinandens døende legemer. Når jeg en dag ligger fastlåst i den jernlunge, der uundgåeligt vil blive mit gravkammer, vil jeg grine og joke med mine venner – mine rigtige venner – dem, der ikke er en belastning at være sammen med – og mindes alle de svedige ting, vi gjorde sammen i vores tyvere. Så udvælg dem nu, og skab nogle minder.

Foto via Tony Newell



3) At lære noget nyt

Da jeg var i mine tidligere tyvere – før jeg blev til en omvandrende, jamrende sukkersygekandidat – følte jeg, at det mest sølle i hele livet var fuldvoksne mennesker, der kastede sig ud i nye hobbyer via aftenskolekurser. Hvad, vil du lære ting? I din fritid? Nøøøøøørrrd.

Men nu forstår jeg det: Jeg har ikke lært noget nyt i virkelig lang tid, og det er sjovt at lære noget på egne præmisser – uden at få presset ligegyldig lærdom fra et pensum ned i halsen. Jeg bruger alligevel hvert sekund af min dag på at sidde og glo på en skærm. Så du kan lige bande på, at jeg vil lære at, øh, klatre i bjerge, opdrætte sommerfugle eller spille badminton: så længe jeg bruger en time mindre af mit liv på at glo på Twitter, så har jeg måske stadig en chance for at blive lykkelig.

4) At lytte til dine forældre

Du er voksen nu, og eftersom de ikke kan give dig udgangs- eller rygeforbud, er dine forældre i stigende grad irrelevante: et sted du tager hen, når du vil have steg til aftensmad, to gamle mennesker, der ligner dig lidt, og bliver ved med at ringe til dig for at høre, om du spiser dine grøntsager og får nye venner. Og ja: din far er måske en smule kedelig på overfladen (‘Der er kun to ting, jeg kan lide, søn og/eller datter, og det er at se Formel 1 og tænke på Formel 1’), men prøv at få ham med ned på pubben og se, hvor sjov han er efter tre store fadbamser. Han vil ikke alene flyde over med historier om, hvordan han i sin tid fik fisse til højre og venstre, inden han mødte din mor, men også uddele vise og sentimentale råd. Derudover forstår han ikke din verden af Netflix, flash mobs og USB-nøgler, så du vil føle dig langt yngre bagefter. Lær dine forældre at kende. De er meget sejere, end du tror.

Medmindre de er døde.

5) At lære nogle basale gør det selv-kneb

Du ved godt hvordan lyset bliver ved med at gå ud i din lejlighed? Det ved du godt, du selv kan ordne, ik? Helt uden at være nødt til at ringe til viceværten! Du udskifter bare pæren. Eller skifter sikring, hvilket bare er at bytte en meget lille dingenot, som du kan købe på enhver tankstation, ud med en anden. Det at samle et IKEA-møbel uden at skrue en hylde fast det forkerte sted er så tilfredsstillende, at det kan føles som en religiøs åbenbaring – der lyder harpespil og englesang, når du for første gang stiller en potteplante på et lille sofabord, og det hele ikke braser sammen og bryder ud i brand.

6) At fucking gøre noget du altid har haft lyst til at gøre

Jeg har altid gerne villet til New York. ‘Jeg har altid gerne villet til New York,’ siger jeg vemodigt til folk, normalt efter de er kommet hjem fra New York. Ved du, hvor ydmyg og nederen en drøm det er? Jeg kunne besøge New York lige nu. Jeg kunne tage til lufthavnen lige nu og gøre det. Det ville koste, måske, 15.000 kr., med det hele, og det er med en overdrevet mængde lommepenge til alle de bagels jeg kommer til at spise. Hvis du altid har haft lyst til at gøre noget, så fuck det hele, og gør det. Du er 25. Hvem kan stoppe dig?

7) At være den sejeste onkel eller tante

Måske har du faktisk født et menneskebarn ud af din krop eller en andens: hvis det er tilfældet, så tillykke med at være ansvarlig i samtlige resterende sekunder af dit liv, til du dør. Hvis ikke, så bare find den nærmeste yngre fætter, kusine, nevø eller lignende og vær den absolut sejeste onkel eller tante, du overhovedet kan være. Hvad siger du dog, din far køber dig ikke noget Lego, fordi du fik en masse til jul? Jamen, gæt hvem der lige har købt dig lidt Lego, makker. Hvad siger du, din mor vil ikke spille Mario Kart med dig, fordi hun har for travlt med at gøre alt det andet, der er nødvendigt for at holde dig i live? Gæt hvem der er klar til at tvære dig ud på Koopa Troopa Beach med Bowser, lille ven. Udfordringen er at få ungen til at kunne lide dig mere end sine rigtige forældre, og så bare diskret smutte hjemad, så snart han eller hun begynder at græde, eller skide, eller noget som helst, der kalder på en handling fra et voksent menneske.

Foto af Bruno Bayley



8) At udrette noget i dine weekender

Netflix er lidt ligesom heroin. Hvis heroin kombinerede det med ikke at behøve at bevæge sig vildt meget med muligheden for at se alle syv sæsoner The West Wing. Bare det at Netflix har indkodet “Er du der stadig? Du har set 100 afsnit Prison Break i træk og så mange afsnit findes der ikke en gang, så du må være startet forfra”-funktionen siger en del: snart vil streaming-tjenesten notificere myndighederne om din død, hvis du ser mere end 60 timer af The Office: An American Workplace i træk.

Det er nemt at miste en weekend til Battlestar Galactica, og så en til, og snart sidder du og siger “Næh, jeg kommer ikke i byen – jeg er lige nået til sæsonafslutningen,” og så stopper dine venner med at kontakte dig, og så vil folk fem år ud i fremtiden falde over dit navn og undre sig over, hvad der blev af dig, hvortil svaret vil lyde, “Årh, du ved. Han/hun blev bare super kedelig.” Dette må ikke ske, og det hele begynder med dine weekender. Tag på kunstudstilling. Tag på vandretur. Tag hvilket som helst sted hen, hvor du ikke har fri tilladelse til at udstille dine ækle, uvaskede kønsdele.

9) At lære at lave mindst ét anstændigt måltid

Hvis du kan lave præcis 8/10 af et måltid, kan du få sex ud af det. (Hvis du ser godt ud, kan du slippe afsted med 7/10 af det måltid – en ordentlig steak, en wokret, bare alt der ikke er lavet af resterne af gårsdagens burger.) Sådan her fungerer det: inviter personen på besøg, åbn en flaske vin, udøv flamboyant kokkekunst foran vedkommende, lav måske en tahine eller en guacamole – eller en æbletærte: folk vil kneppe dig for æbletærte – og dyrk efterfølgende bare sex med dem øjeblikkeligt. Det er en helt fundamental menneskelig reaktion at have lyst til at springe på den person, man lige har set omdanne en bunke madæbler, smør og havregryn til en lækker tærte.

Foto via James Savage

10) At mestre stegningen af en kylling fuldstændig

Tag en grillkylling. Gnid noget af det der fine salt, man kun kan få på brev, på den. Sikkert også noget olivenolie. Skær to citroner ud i kvarte og fyr dem op i det hulrum, hvor dens bagdel engang var. En smule timian, hvis du har det. Smid den i ovnen, og lad den stege et sted mellem halvanden og to timer. Bum. Du har lige mestret stegningen af en kylling. Den er sprød udenpå, og kødet smager fantastisk. Spis et kyllingelår som en hulemand. Skær noget overskydende kyllingebryst i strimler og lav nudler til aftensmaden i morgen. Du har lige stegt en kylling, min ven! Du er for vild!

11) Aldrig at lade din telefon løbe tør for strøm

Når du er i dine tidlige tyvere, er din slæbt-gennem-en-hæk, sent-på-arbejde, jeg-tog-i-byen-på-en-torsdag-og-har-slet-ikke-været-i-seng-upålidelighed et fedt karaktertræk: du spiller den spøjse hovedperson i teen-filmen, der er dit liv! Du er som Zooey Deschanel, hvis Zooey Deschanel vågnede på et eller andet fremmed kollegie og børstede tænder med sin finger for at vaske smagen af røvhul væk. Du har lige bestilt Domino’s til kontoret! Du er så fucking ung!

Men når du ramler ind i de 25, begynder chefer for alvor at miste evnen til at se det humoristiske i, at du møder ind klokken 11, stinkende af ouzo og røvsex. Her er et godt råd: oplad din telefon 100%, før du tager i byen om aftenen. Til dette får du brug for to opladere: en derhjemme og en på arbejdet. Denne investering af halvtreds kroner i din lokale Tiger-butik vil medvirke at du – når du vågner på en bænk – vil kunne sende din chef SMSer med undskyldninger, besvare ethvert hvor-fuck-er-du opkald, respondere på e-mails, så dine kolleger ikke betragter dig som en komplet narrøv, bestille en taxatur hjem til lejligheden efter rene bukser, og derefter direkte på arbejde. Du er så 25, mand! Du træffer stadig de samme forfærdelige, uansvarlige festbeslutninger, men navigerer udenom konsekvenserne!

12) At redigere i din fortid

Når du først har ramt de 25, har du nok en hel del sindssygt pinlige ting, du har gjort i din ungdom, med i bagagen: måske er du blevet smidt ud af et diskotek. Måske har du oprigtigt kunne lide Evanescence. Måske har du taget et sabbatår, bygget en lille mudderhytte, og brugt et frelst billede af dig selv ved siden af en masse sultne børn som profilbillede på Tinder. Du har helt sikkert, på en eller anden måde, været nederen.

Så begynd at redigere de ærgerlige detaljer fra. Kan du huske ham der fra skoletiden der, hver gang I er på dit lokale værtshus, minder alle om den idrætstime, hvor du ikke kunne lave en armbøjning? Lad os skaffe os af med ham. Kærestebreve, du skrev som teenager. Makulér dem. Sabbatåret du tog? Slet det fra dit CV. Alt det fesne tøj du købte i en lidt for stor størrelse for et par år siden, men ikke nænnede at smide ud, fordi det minder dig om din filantropiske YOLO-ungdom? Fyr dem i en olietønde og sæt fucking ild til lortet.

13) … Men også at grine af din ungdom

Du gik en gang med ring i øjenbrynet, for fanden. Du skrev på din roman til klokken fire om morgenen. Du købte en knust bouillonterning, som du troede var hash. Grav gamle digte, du har skrevet, eller din MySpace-profil frem, og grin af det vrag, du var engang. På en måde er det et fucking vidunder, at du overhovedet er nået hertil.

14) At finde ud af, hvor fedt det er at handle stort ind

Pre-25-års alderen involverede de fleste af mine supermarkedsindkøb: 1 stk. af de der Netto-småkager, 4 stk. tilfældige Haribo-poser på tilbud, måske en pakke rullepølse? Jeg ved det ikke. Mangler vi ketchup?

Åbn dine øjne for, hvor utroligt et koncept det er at handle stort ind. Du ved, sådan som køleskabet ser ud juleaften? Kender du den utrolige følelse, juleaftenskøleskabet giver dig? Dette er resultatet af et stort indkøb. Og du kunne have det derhjemme, hver dag, hvis du bare gik i supermarkedet en gang om ugen, købte en røvfuld hakket oksekød, op til flere kyllinger, nogle tilbudsvarer, du måske kan fryse ned, grøntsager, en stor multipakke yoghurter, toiletpapir, et eller andet krydderi, og nogle frosne pommes frites, du vil glemme at pakke ud derhjemme, der uundgåeligt vil ende som en gennemvæddet masse i din skraldespand. At handle ordentligt stort ind kan ændre dit liv. Hvis du ikke har prøvet at købe tre fire-pakker tun, fordi “de står til en ret fin pris”, så har du ikke for alvor levet livet.

Foto via istolethetv

15) At redde nogle dyr… eller noget i den retning

Om det så bare er en tyver om måneden, du donerer til velgørenhed, så begynd at overveje, hvor vidt din indflydelse på jorden bør være lidt mindre skod, end den har været over de sidste 25 år. For eksempel: kokain udsletter kæmpe regnskovsarealer. Hver gang du skyller ud i et toilet, pisser du cirka otte liter rent vand væk. Du er personligt værre end et gammelt køleskab fyldt med spraydåser med ild i, fastspændt på en atomubåd i Nigerdeltaet. Red en kat. Bliv frivillig. Find et velgørende formål, du faktisk føler noget for, og undersøg, hvordan du bedst kan donere penge eller tid til det. Du har brugt 25 år på at være en selvoptaget snotunge, forkæl dig selv med en ny form for lykke, der kun kan opnås ved ikke at være et røvhul.

16) At give småpenge til de hjemløse

Næste gang der er nogen, der spørger, om du kan undvære nogle småpenge, og du godt kan undvære nogle småpenge, så bare giv dem de småpenge, mand. Lad være med at tænke på, hvad de har tænkt sig at bruge dem på. Lad være med at give efter for de der vandrehistorier, du har hørt, om hjemløse, der tjener styrtende på at snyde idioter som dig for en tokrone af gangen, og til sidst trækker sig tilbage i en villa i Sydspanien. Der sidder en person på asfalten med sin hund, der har kuldegysninger, fordi de ikke har et hus, med stole i, som de kan sidde på i stedet. Det koster omkring 10 kroner at være lidt menneskelig overfor dem i et meget kort øjeblik.

17) At lære at bo sammen med andre

Fej brødkrummer væk fra overflader, tag opvasken med det samme, gør et legitimt forsøg på faktisk at pisse ned i toilettet og – som din kontorchef sikkert med passiv aggressivitet mindede dig om hele ugen i en fællesmail til hele kontoret – hvis du efterlader en afskyelig lort i toilettet, så skyl den ud. Det er din lort. Hvem fanden er du, hvis du ikke føler dig forpligtet til at skylle din egen lort ud?

18) At lave kinky sex ting i ædru tilstand

Ungdommelig sex i dørindgangen er super fint og dejligt, men indtil nu er det noget, der sandsynligvis har været drevet af den type adrenalin, der kun for alvor kommer i omløb efter en aften, hvor du har drukket som en, der er blevet skudt ud af en kanon og landet i et hav af alkohol med ansigtet først. Sex efter du er 25 er fantastisk: du ved, hvad du kan lide, du ved, hvad du ikke kan lide, du ved, hvad du kan slippe afsted med, du er virkelig fucking god til det, og du har opbygget et nogenlunde anstændigt forråd af dyner og puder til den efterfølgende afslapning.

(Photo via portogallo2007)

19) At passe på din krop

Så du er træt hele tiden, siger du? Det findes der vitaminer, der kan hjælpe med. Den der mærkelige klikkende skulder, du har? En hul kliklyd, skulderen laver. En slags: klonk. Få lægen til at se på det! Måske har du bare brug for en rigtig god omgang massage; måske har du en sjælden og udiagnosticeret skuldersygdom. Det kan lægen opklare for dig.

Stram op, husk at få lidt søvn, og tag et par Berocca-vitamintilskud en gang imellem. Det kommer til at føles strålende.

20) At eje en fin genstand, som du ville redde fra flammehavet, hvis der udbrød brand i dit hjem

I pre-25-års alderen var det eneste, jeg ejede, der var værd at redde fra en ildebrand, et godt par sokker, der siden er gået hul på. Og måske mit pas? Jeg ved det ikke. Mine nøgler? Ville jeg have brug for mine nøgler, hvis mit hus brændte ned? Jeg ved det ikke. Nu ejer jeg et virkelig fint knivsæt. Der ville jeg stå: uden strømper, uden pas, ild i huset bag mig, storsmilende med mine knive under armen. (Hvis jeg kun måtte vælge en, ville jeg tage den store køkkenkniv.)

21) At få et job du godt kan lide

Selvfølgelig knuses euroen af Grækenlands økonomiske ragnarok, og de fleste er heldige overhovedet at have et arbejde, for slet ikke at tale om et, de faktisk syntes om, men som 25-årig befinder du dig på den gyldne mellemvej mellem ikke rigtigt at have så meget ansvar, men samtidig sidde tilbage med resterne af den ungdommelige “fuck det hele, jeg skrider til Thailand i seks måneder”-attitude, du havde engang. Hvis du nogensinde overvejer et karriereskift, eller at gå i skole igen, blive freelancer, eller flytte til et andet land, så er lige nu nok det bedste tidspunkt at gøre det på.

Foto via Klovivi

22) At gå op i politik

Selv hvis du er helt forkert på den – selv hvis du tror, at Pia Kjærsgaard helt sikkert har skiftet frisure inden for de sidste 45 år, og bestemt ikke tager brusebad i tårer fra små, asylansøgende børn – så er det godt at trække dig selv ud af uvidenhedens tåger og, ligesom, begynde at følge med i nyhederne og forstå lidt af dem, hvad der foregår. Måske har du været interesseret i politik i årevis – hvis du nogensinde har røget en joint i et rum, hvor der hang en Che Guevara-plakat, så tæller det også.

Men det er faktisk vildt rart at være velinformeret og have nogle holdninger, specielt når du vinder en diskussion på pubben, bare fordi du brugte fem minutter på at læse en artikel i Information. Så begynd at tænke over, hvad politikerne siger og gør. Bliv vred over ting. Deltag i en demonstration, hvis du føler, du har brug for det. Gå op i lortet.

23) Stop med at prøve på at være ligesom dine idoler

At tage en masse stoffer og være vågen hele natten for at sidde og lægge mærke til ting gør dig ikke til Hunter S. Thompson. At tale vildt hurtigt om fodmassage gør dig ikke til Quentin Tarantino. Du er et fuldvoksent, etableret menneske nu. Stop med at spare op til den præcis samme læderjakke, som den Drake har på i ‘Fuckin’ Problems’-videoen.

24) Brunch

Du kommer virkelig til at blive glad for brunch. Det er ikke et rigtigt måltid, men som dine byture bliver kortere, og dine tømmermænd flere, kommer du virkelig til at blive fucking brunchentusiast.

25) Tag dit nye voksenliv til dig

Der findes hele den der teori om, hvordan samtlige celler i kroppen erstattes over en periode på syv år: Alle dine knogler, alle dine blodårer, den der mærkelige bule du har i panden. På en måde er det sandt, på en måde er det falskt, men analogien er ret interessant: Du er et fuldstændig andet menneske end den sprudlende 18-årige, du var engang, med en tyk fuglerede af hår på hovedet, og dine friske, unge øjne, håbefuldt blinkende mod solens lyse morgenstråler.

Se på det sådan her: hvis du er 25 nu, var du 18 det år, den første iPhone udkom. Se på iPhones nu! Engang var du en iPhone, og nu er du en iPhone 6! Du har et kamera både foran og bagpå nu! Du kan filme i slowmotion! Du er en del bredere, end du var dengang, men – underligt nok – også fladere!

Det er en god udvikling. Medmindre du har begået en række mord i mellemtiden, er du et bedre menneske nu, end du var dengang. Du er en mere helstøbt person, og du hviler mere i dig selv. Du har sikkert også fået en federe frisure, eller er blevet bedre til at tegne dine øjenbryn op. Der er en stor chance for, at du også går i pænere jeans. Det er værd at fejre, ikke? Du er ikke ung-ung mere – du vil aldrig igen være personen, der opfinder nyt slang, ingen vil nogensinde igen betegne dig som “wunderkind” når du gør noget godt, det forventes bare, at du er kompetent – men det er ikke en dårlig ting.

Mange mennesker frygter alder: de vil aldrig gøre ting for første gang igen, frygter at kærlighedens sommerfuglefølelse aldrig vil ramme dem i maven igen, at de vil forfalde til middelmådighed, og at deres liv i højere og højere grad bliver en lang tur i IKEA.

Men sådan er det ikke: At ældes handler om at finde nye ting du elsker, frem for desperat at klynge sig til de gamle ting, du elskede engang. Lad være med at være en af de der tabere, der sidder på Floss og snakker om, hvor meget de savner Ghostbusters.

