400 danske mænd tager piller, der beskytter dem mod hiv

Der findes en pille, som beskytter imod hiv. Den kaldes PrEP (pre-exposure prophylaxis), og der er allerede cirka 400 danske mænd, som har sex med mænd, der får medicinen udleveret gratis på hospitalet. De er dermed ikke i risiko for at få hiv, hvis de har sex uden kondom. Men det med kondomet vender vi tilbage til.



Hvis du sidder og tænker, fuck, hvor nice, hvorfor har jeg ikke hørt om det? Og hvor skal jeg stille mig i kø?, så er svaret, at PrEP først blev godkendt til brug i Danmark i november, og at det endnu ikke er endeligt besluttet, hvordan det rent praktisk skal administreres. Derfor er der ikke blevet gjort så meget larm for det.

Videos by VICE

Lige nu er det sådan, at du kun kan blive godkendt til at få PrEP, hvis du er i en såkaldt “højrisiko” for at blive smittet med hiv, hvilket vil sige, at du er en mand, som har sex med mænd, og som relativt ofte har ubeskyttet sex og i den forbindelse pådrager dig kønssygdomme som for eksempel gonorré, klamydia eller syfilis.

En af dem, som rekrutterer personer til PrEP, hedder Jacob Tolstrup. Han er læge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet i Købehavn, og selv om han siger, at man er ”ret rundhåndede,” når der ordineres PrEP, mener han ikke, at alle og enhver skal kunne få det.

”Jeg har som udgangspunkt den indstilling, at patienter skal have det, som de beder om,” siger Jacob Tolstrup. ”Men hende, som jeg lidt groft kalder for Pigen med Perleøreringene, der har lyst hår, læser jura og har været i et lukket forhold med den samme kæreste i mange år, er ikke kandidat til at få PrEP. For hun er ikke i risiko for at blive smittet med hiv.”

Til gengæld er 24-årige Martin Dover blevet godkendt til at få PrEP. Martin Dover og hans kæreste er i et åbent forhold, og for et års tid siden besluttede de, at det nok var en meget god ide, at de begge kom på PrEP. ”Det er jo en fed ekstra beskyttelsesmulighed,” siger Martin Dover. “Hvis man for eksempel har været fuld til en fest, kan man godt have glemt kondomet, men så har man trods alt været beskyttet mod det værst tænkelige.”

Martin Dover er i et åbent forhold og har været på PrEP i 9 måneder.

Først havde Martin Dover egentlig tænkt sig at købe pillerne på en udenlandsk hjemmeside, hvilket tidligere var den eneste mulighed for danskere, der gerne ville på PrEP. Men så hørte han rygter om, at der var nogle mænd, som fik det helt gratis på Rigshospitalet. Derfor gik han til egen læge for at få en henvisning. ”Min praktiserende læge anede ikke, hvad PrEP var. Overhovedet. Men han gav mig alligevel en henvisning,” fortæller Martin Dover, som snart har været på PrEP i ni måneder.

I 2017 blev 182 personer diagnosticeret med hiv i Danmark. Heraf var 97 mænd, der har sex med mænd. Den resterende gruppe bestod ifølge Jacob Tolstrup af 73 heteroseksuelle, fire sexarbejdere, fire stofmisbrugere og fire, hvor smittemåden var ukendt. Særligt sexarbejdere er en gruppe, som nogle mener også bør kunne få PrEP gratis. Men indtil videre er det altså kun mænd, der har sex med mænd, der kan komme i betragtning.

Christian Andersen på 25 havde præcis samme oplevelse hos sin læge som Martin Dover, da han kom og bad om en henvisning. ”Jeg skulle først lige forklare hende, at PrEP er sådan et medikament, man kan tage for at undgå hiv. Det, syntes hun, lød rigtig smart.”

For Christian Andersen var det udsigten til et lidt mindre angstfuldt liv, der virkede tillokkende ved PrEP. ”Usikker sex sker jo, og jeg er nok en smule hypokonder, så jeg blev virkelig bange nogle gange. På et tidspunkt var jeg nødt til at tage en veninde med ind for at få taget min hiv-test, for jeg var simpelthen hunderæd. Sådan havde jeg det af og til, og når jeg havde været gennem de her perioder, hvor jeg var bange, kunne der gå lang tid, før jeg havde sex igen, fordi jeg koblede sex sammen med frygten for smittefare,” siger Christian Andersen, der nu har været på PrEP i et halvt år.

”Sex bliver mere, hvad sex skal være, når man er på PrEP, fordi hiv ikke længere er den første tanke, der slår én om morgenen, hvis man har været for fuld og har glemt kondomet. Men man kan selvfølgelig stadig få en masse andre ting.”

Christian Andersen er single og har været på PrEP siden august.

Hvilket leder os frem til udfordringen med PrEP. Og tilbage til det med kondomet. For erfaringen fra flere lande er, at når folk kommer på PrEP, vælger en del at dem at smide kondomet, men da PrEP kun beskytter mod hiv, og altså ikke gonorré, klamydia og syfilis, ser man en stigning i antallet af kønssygdomme hos PrEP-modtagere. Samme billede tegner sig i Danmark. Det viser et forskningsprojekt, som Jacob Tolstrup står for, der undersøger forekomsten af kønssygdomme blandt PrEP-modtagere.



Jacob Tolstrup forklarer, at hvis man forestiller sig en kurve over, hvor mange kønssygdomme mænd, der har sex med mænd, får, inden de begynder på PrEP, så svinger kurven lidt op og ned. ”Men når de så kommer på PrEP, smider de fleste kondomet, for nu er de jo beskyttet mod det værst tænkelige, og så stiger kurven rigtig meget.” Hvilket Jacob Tolstrup finder bekymrende. Udover, at det generelt aldrig er særlig sjovt at have en kønssygdom, så er der også et andet problem, siden årtusindeskiftet er der nemlig sket en stigning i antallet af kønssygdomme, som har ført til, at især kønssygdommen gonorré er begyndt at udvikle resistens overfor den behandling, som er tilgængelig.

”Derfor anbefaler vi altid, at folk bruger kondom, selv om de tager PrEP,” siger Jacob Tolstrup. Og den anbefaling er der flere, der lytter til. ”Efter noget tid ser vi, at det her peak begynder at udvikle sig til en faldende kurve,” fortæller Jacob Tolstrup, der dog ikke ved, om udfasningen skyldes, at folk begynder at reflektere mere over, hvilken sex de har, eller om de bare bliver trætte af at få kønssygdomme. ”Men det vil jo være fantastisk, hvis vi kan bevise, at antallet af kønssygdomme hos PrEP-modtagere falder over tid,” siger Jacob Tolstrup.

PrEP skal tages en gang dagligt.

Martin Dover ved ikke, om han har fået flere kønssygdomme efter, at han begyndte på PrEP, selv om han vurderer, at han nok bruger mindre kondom nu. “Kondom er en ekstra beskyttelsesmulighed, som jeg kan vurdere fra gang til gang, om jeg vil benytte mig af. Ligesom kvinder, der er på p-piller. Bortset fra, at der er mindre udskamning af en kvinde, der dropper kondomet, fordi hun ikke risikerer at blive gravid, end der er af en homoseksuel mand, der dropper kondomet, fordi han ikke risikerer at få hiv,” siger Martin Dover. Udskamningen mener han både finder sted indenfor miljøet såvel som udenfor. ”For nogle er PrEP nok med til at forstærke en stereotyp om, at homoseksuelle mænd er mere promiskuøse.”

Den fordom om PrEP kender Christian Andersen godt. ”Der er lidt en konnotation af, at det er de slutty, der tager PrEP. Jeg har hørt, at der på Grindr og Happn er nogle, som bliver kaldt ’PrEP-whores’ – altså PrEP-ludere,” siger Martin Andersen. Også Jacob Tolstrup kender til den opfattelse: ”Fordommen er jo, at det er en samling homoseksuelle mænd, som bare gerne vil kunne knalde til højre og venstre uden at få hiv og have medicin på samfundets regning.”

Siden Martin Dover begyndte på PrEP, har han tænkt en del over, hvad sikker sex egentlig er. ”Man møder tit den norm, at sikker sex betyder sex med kondom. Men kondomet er jo ingen garant for, at den sex, du dyrker, er sikker. For det første kan kondomer jo altid sprænge. Man kan også bruge kondom ved penetration, men smide det under oralsex, og så er den del af sexen jo ikke sikker,” siger Martin Dover og henviser til, at man også kan få klamydia og gonorré i svælget. I værste fald kan hiv også overføres på den måde (hvis man ikke er på PrEP), og ifølge Jacob Tolstrups forskning, er det kun en promille, der bruger kondom under oralsex.

Derfor tænker Martin Dover mere på sex som et spektrum af sikkerhed. ”Der findes jo nogle for hvem, det at bruge kondom ligger så fjernt, at det kommer de aldrig nogensinde til at gøre, og for dem er PrEP en måde at dyrke en sikrere form for sex, end de ellers ville have gjort.”