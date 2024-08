44 fucked up ting, vi overhørte til Copenhagen Fashion Week

Copenhagen Fashion Week. Ugen, hvor det indre København bliver pustet op til en dekadent boble af spiseforstyrrelser og kokain, og hvor festernes ubønhørlige dørmænd sørger for, at de smukke og rige ikke behøver mænge sig med pøblen.

Her handler ALT om at blive set – men ikke nødvendigvis hørt. Det er en skam, for lige så eksklusive som de hemmelige efterfester er, lige så langt ude sætninger bliver der udvekslet mellem de mange kindkys.



Som en flue i et glas gratis crémant overhørte vi brudstykker af fortællinger fra en virkelighedsfjern og glamourøs galakse.



“Hvorfor skal du være så stram i hovedet, skat?”

“Man kan se trænerne så meget, at det er rigtig 90’er.”

“Modeller vælter op i mig. De elsker det.”

“Det er jo mig, der er stjernen.”

“Jeg går bare og venter på at blive scoutet, men jeg er alt for gammel.”

“I’m so hungry. I had nothing to eat.”

“Det er den stærkeste latex, du kan få.”

“Har du taget pigerne med i byen?”

“Jeg hader mode.”

“Kan det virkelig passe, man skal trække et par trusser ned over hovedet for at blive streetstylet?”

“Jeg kaster op, når jeg ser nogen med et Louis Vuitton + Supreme produkt.”

“Nu kommer Gulddreng.”

“This is Sergio Rossi fra 2004.”

“Hun er kun 15 år og knepper med alle.”

“Det var stadig lidt eksotisk i hvert fald.”

“Han ligner en hjemløs.”

“Det er løgn! Hvis han er der, kommer jeg om ti minutter. Trommeslageren i Thomas Helmig er jo en legende!”

“Se, hvor liderligt det er.”

“Er du klar over, hvor mange kalorier der er i Red Bull?”

“Vi skal på LA bar nuuuuu.”

“Skat, kan du ikke lige tage et billede til bloggen?”

“Hendes nipples er in the face.”

“Jeg er så træt af små modebøsser, der snyder sig ind foran i køen. Det må jeg godt sige, når jeg selv er bøsse.”

“What is the point of wearing amazing accessories, when your ass is hanging?”

“Hende der er med på moden.”

“Jeg liker altid.”

“Skat, der er ægte krise, jeg ved ikke, hvad jeg skal poste på insta.”

“Fashion week er generelt bare mega overfladisk.”

“Hold nu kæft. Vi skal ikke hjem. Der er modeller i byen.”

“Se, det er ham, der er venner med Tim Christensen på Instagram.”

“Er du sikker på, det er exclusive?”

“Jeg ELSKER bare kunst, arkitektur og fashion.”

“Han er sådan rockversionen af Lagerfeld.”

“Åh – prøv at se! Det er ham den gamle! Ham vil jeg have et billede med.”

“Enten havde jeg en ud af kroppen-oplevelse, eller også så sov jeg.”

“We have a seat problem! – skynd dig ind i VIP!”

“Jeg gider ikke gå, og jeg gider ikke tage bussen.”

“LÅLÅLÅ, se! Hun har bare bryster.”

“Jeg tænker brun – Jeg tænker skulderpuder.”

“Scoop er for dem, der bare er pæne uden at være specielle.”

“Jeg kommer ikke så meget for tøjet.”

“Kender I det, når man tager en fyr med på toilettet, og han pludselig ser meget ældre ud?”

“Jeg er model, jeg bruger altså ikke Instagram.”

“Kender du Foo Fighters? Jeg elsker Foo Fighters!”