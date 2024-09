4chan-trolls prøvede at få kvinder til at pisse i bukserne for ligestilling

Som så mange andre internetkampagner startede #pissforequality som en joke. Og som så mange dårlige jokes, startede den på 4chan.

Jeg forestiller mig, at der er utallige tråde på 4chan, der er dedikeret til at finde frem til de suverænt bedste måder at ydmyge feminister på (kan I huske de sørgelige forsøg på at snyde kvinder til at betale for at tage på den opdigtede konference, FemCon?). Men den her startede med en enkel, eksekverbar idé: “Hvad hvis vi på en eller anden måde kan få Tumblr-spassere til offentligt at pisse eller skide i bukserne i ‘ligestillingens’ navn?” En anden bruger spurgte, “Hvordan?” hvorefter den oprindelige bruger kom på ideen om at få kvinder til at pisse i bukserne “for at vise deres støtte for voldtægtsofre, der laver i bukserne, når de bliver slået bevidstløse under voldtægten.” Ergo, #pissforequality.

Alt det her skete den 2. oktober. Før dagen var omme, var der et hav af tweets, der havde taget hashtagget i brug sammen med billeder af kvinder, der havde tisset i bukserne. Selvsagt var der ikke mangel på 4chan-brugere, der klappede sig selv virtuelt på skulderen over den vellykkede mission.

Men det er alt sammen fup.

Hashtagget #pissforequality på Twitter er næsten udelukkende brugt af folk, der snakker om hvor dumme de kvinder er, der er faldet for joken, og der lader ikke til at være et eneste tweet fra en kvinde, der rent faktisk har pisset i bukserne for “sagen” (måske bortset fra hende her, men billede ligner lidt noget, der er klasket sammen i Photoshop). Og dem, der beretter om angiveligt tilpissede bukser, er tydeligvis fulde af lort og tweeter fra kontoer uden nogen followers eller tidligere tweets (som for eksempel den her konto og denher konto). Ud af de “talrige feminister, der slår billeder af deres plettede og beskidte bukser op på Twitter”, der remses op i den her artikel, er der ikke en eneste af Twitter-kontoerne, der har eksisteret i over en uge. Det er rendyrket trolling.

Folk har selvfølgelig lyst til at tro på, at det her er en rigtig ting. Der ligger noget dybt begravet i vores natur som mennesker, der får os til at håbe andre mennesker er dummere end vi er; at vi kan lokke folk til at ydmyge sig selv på internettet, bare ved at opdigte et nyt hashtag. Internettet har gang på gang vist os, hvor fast besluttede vi er på at lykkes med det. Der var 4chans gyselige hashtagkampagne #cuttingforbieber, hvor gruppen opfordrede teenagere til at skære sig i håndleddet (det lykkedes heller ikke). Og hvem kan glemme rygterne om The Paracetamol Challenge (hvor teenagere udfordrede hinanden til at sluge dødelige mængder smertestillende piller) eller The Fire Challenge (hvor teenagere overhældte sig med brandbart væske og satte ild til sig selv) – begge åbenlyst falske.

I det mindste var der i den her omgang ingen, der kom til skade, som det var tilfældet med den dårligt eksekverede Hot Water Challenge eller den oprigtigt farlige Cinnamon Challenge.

