50 billeder som vil gøre dig glad

De behornedes dans i Guanajuato, Mexico – Foto: Denis Vejas



Livet er hårdt, og det er bestemt ikke blevet nemmere i 2016. Året startede med nyheden om David Bowies død, der har været terrorangreb et sted i verden næsten hver dag og Panama-lækket har bevist, at nogle af verdens mest magtfulde mennesker faktisk er præcis lige så rædselsfulde, som vi troede de var.

Men nu er det forår, og selvom man naturligvis ikke skal stikke hovedet i sandet for verdens uretfærdigheder, så er det ligeså vigtigt indimellem at ryste de dårlige vibes af sig. Vi bad derfor vores internationale redaktører om at sende os nogle billeder fra arkiverne, som får dem til at smile. Vi håber, de har samme effekt på dig.

Videos by VICE

Glædelig resten af 2016!

VENSTRE: Vi tog til en elegant kæledyrsfest Barcelona – Foto: Leafhopper Project. HØJRE: Perth er et Paradis – Foto: James Whineray





Foto: Michael Pappas

Bucepower Gang udøver Girl Power med selfies og Hip Hop – Foto: Guilherme Santana

Billeder fra Europas største Country-festival – Foto: Sabine Rovers





Billeder fra byen Yolo i Californien – Foto: Jamie Taete

Lahti er et Paradis – Foto: Antti Sepponen

Vi hang ud med the Dirty Riderz Crew – Foto: Axel Morin

De her gamle mennesker nyder livet mere end dig – Foto: Yann Castanier

Strip og tunede biler i Portugal – Foto: Ceci de F

VENSTRE: Folk der læser det nye NME Magazine – Foto: Charlie Kwai. HØJRE: The Lost Bird and the Head – Foto: Sohrab Hura





Luis Cobelo

De blinde photobomber de blinde: Rumæniens synshæmmede – Foto: Ciprian Hord

Det er altid sommer i Grækenland – Foto: Alexandros Avramidis

En etisk korrekt guide til at være fuld i en taxa – Foto: VICE Alps

Turen til Mars i de østrigske alper – Foto: Jurriaan Brobbel

Lahti er et Paradis – Foto: Antti Sepponen





Foto: Nuno Gervásio

Grækere der danser med kæmpe tissemænd – Foto: Alexandros Avramidis



Hverdagen i Brooklyn – Foto: Daniel Arnold

Billeder fra strømafbrydelser i Ghana– Foto: Desire Van Den Berg



Fejringen af David Bowies liv i Lissabon – Foto: Luís Martins





Aleksa Vitorović





Natasa Koumi

Dansende kinesiske butiksarbejdere i Beograd – Foto: Aleksandrija Ajduković



Orastie er et Paradis – Foto: Dragos Hanciu

London er et Paradis – Foto: Bruno Bayley





– Foto: Aleksandrija Ajduković

Billeder fra premieren på ‘Star Wars: The Force Awakens’ på Times Square – Foto: Jackson Krule

Milano er et Paradis – Foto: Glauco Canalis



Foto: Brett Gundlock

Bucharest er et Paradis – Foto: Lucian Varvaroi

Leeds er et Paradis – Foto: Jake Krushell

Et åbent brev til det værste voksmuseum i USA – Foto: Jamie Taete

Foto: Lucian Varvaroi





VENSTRE: Virksomheder tjener penge på fede amerikanere – Foto: Jamie Taete. HØJRE: Sistaazhood: Cape Towns transkønnede sexarbejdere – Foto: Jan Hoek and Duran Lantink

London er et Paradis – Foto: Jamie Taete

Dramatiske billeder af voksne menneskers dåb – Foto: Remus Tiplea

Manchester er et Paradis – Foto: Chris Bethell

Hverdagen i Brooklyn – Foto: Daniel Arnold

Wien er et Paradis – Foto: Stefanie Katzinger



Regatta-rave i Henley, England – Foto: Jake Lewis





Billeder af græske kristne og konspirationsteoretikere der protesterer mod ID-kort – Foto: Yiannis Makrogianelis