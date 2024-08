6ix9ine kan nu ryge i fængsel på livstid for mere personfarlig kriminalitet

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Brooklyn-rapperen 6ix9ine (også kendt som Tekashi 6ix9ine) blev søndag aften arresteret for bandekriminalitet og våbenbesiddelse. 6ix9ines tidligere manager Shottie og rapperens kompagnoner Crippy, Ish, Mel Murda og Fu Banga blev ifølge Pitchfork også arresteret.

Videos by VICE

6ix9ine er anklaget for blandt andet at have deltaget i bandekriminalitet, for at anvende og være i besiddelse af skydevåben, at have medvirket i væbnet røveri og for vold i bandesammenhæng. Han står nu over for en livstidsdom for to af de anklager, men risikerer som minimum 32 år i fængsel, hvis han bliver dømt.

“Som fremlagt i anklagen har den her bande, der blandt andet omfatter den platinsælgende rapper Tekashi 6ix9ine, hærget New York City med uforskammede voldshandlinger,” udtalte U.S. Attorney Geoffrey S. Berman i en pressemeddelelse. “Bandens medlemmer har angiveligt været involveret i røverier og skyderier, hvor de udviste en uforsvarlig, hensynsløs ligegyldighed over for andres sikkerhed – heriblandt en skudepisode i et et fuldt Barclay’s Centre og en skudepisode, hvor en uskyldig forbipasserende blev ramt.”

Anklagen er det seneste i en længere række juridiske problemer for 6ix9ine. Rapperen blev arresteret i juli for angiveligt at have taget kvælertag på en 16-årig og er lige nu prøveløsladt efter en sag, hvor han har været med til at filme og dele en seksuel video af et 13-årigt barn.

Se også: