En flok mennesker smed tøjet og slagtede et får i Auschwitz

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

En gruppe mennesker i tyverne fandt noget endnu mere stødende at gøre i Auschwitz-Birkenau end at tage selfies eller spille Pokémon GO.

AFP rapporterer, at en gruppe mænd og kvinder blev arresteret i den tidligere Nazistiske koncentrationslejr i Polen i fredags, efter de slagtede et får, tog alt deres tøj af og til sidst lænkede sig selv til lejrens berømte port med ordene “Arbeit macht frei (arbejde gør dig fri). Ifølge BBC tændte de også fyrværkeri på parkeringspladsen.

“Det her er første gang, sådan noget er sket i Auschwitz,” siger museumsdirektør Piotr Cywinski til AFP. “Jeg har ingen idé om, hvad motiverne var.”

Det lokal politi pågreb gruppen i fredags og tog dem med til den lokale politistation til afhøring. Politiet har endnu ikke bekræftet, hvad der inspirerede deres underlige, nøgne offerritual, men de filmede angiveligt det hele med en drone, så optagelserne kan muligvis senere føre til flere spor i sagen.

“Enhver brug af Auschwitz til politiske handlinger, og endda brugen af KZ-lejren til at fremføre moralske udtalelser, er ikke sådan, Auschwitz skal huskes,” siger Polens overrabbiner Michael Schudrich til AFP. “Tyskerne brugte Auschwitz til at forsøge at udrydde det Jødiske folk. Enhver happening er en vanhelligelse af mindet om alle de dræbte i Auschwitz – jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romaer og andre.”

Malgorzata Jurecka, som er talsperson for det lokale politi i Oswiecim, fortalte til AFP, at de ubudne gæster “formentlig bliver tiltalt for at skænde et monument eller andet historisk sted” og muligvis står til at betale en bøde.

Omkring en million mennesker blev dræbt i lejren mellem 1940 og 1945, og den er siden blevet et symbol og en påmindelse om folkemordet begået af nazisterne under 2. Verdenskrig, som kostede seks millioner jøder livet. Stedet har fungeret som museum siden 1947 og modtager mere end en million besøgende hvert år. Det er et svært sted at besøge, hvor folk griner, sms’er og taler, ligesom de gør alle andre steder.