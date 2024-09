En flok blodtørstige spækhuggere spreder død ud for den californiske kyst

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Orcinus orca er et pattedyr, man ikke skal fucke med.

Spækhuggere er verdenshavenes ulve: de er intelligente, de er stærke, og de er bidske. Det er jo ikke for ingenting, at de kaldes killer whales på engelsk. Og for tiden lever en flok af de her dybvandsdræbere op til deres navn med en morderisk opvisning i Californiens Monterey Bay.

Flokken, der er involveret i hvaldrabene, består af omkring ni spækhuggere. For nyligt gav flokken en gruppe whale watchers fuld valuta for pengene, da de massakrerede en gråhval-kalv for øjnene af dem.

Marinebiologen Nancy Black siger, at flokken i skrivende stund har nedlagt fem gråhval-kalve på ti dage, og at en spækhugger, som hun kalder Emma, står i spidsen for angrebene.

“Det er hendes mor, (Emma) hendes datter og hendes datters datter, plus noget af hendes øvrige afkom,” siger Black til Mercury News. “Så ja, det er en hel familie, for spækhuggere lever sammen i familiegrupperinger.”

Andre spækhuggere, der også vil lege med, har slået sig til Emma og hendes fam. Der var omkring 33 af rovdyrene, der deltog i det første drab. Der lyder flere forskellige forklaringer på, hvorfor lige den her flok spækhuggere er så aggressive. Det kan være, fordi gråhvalerne migrerede senere ind i bugten i år, end de plejer, og spækhuggerne derfor var ekstra sultne efter deres tradtionelle måltid af baby-gråhval. En anden forklaring lyder, at de ældre familiemedlemmer kan have besluttet sig for at give deres afkom et intensivkursus i at jage føde.



Under alle omstændigheder siger Black, at Emma og hendes flok er “meget dygtige” til at slå ihjel. Det lykkedes dem at nakke en gråhval-kalv på bare 20 minutter den anden dag – noget, der typisk tager flere timer.

Det er endnu uvist, om spækhuggerne har i sinde at fortsætte deres killing spree, men for en god ordens skyld, så tag min hånd, du kære, og lad os bede til de højere magter om, at de aldrig finder ud af, hvor mange af deres brødre, vi har i fangenskab.