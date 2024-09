En Twin Peaks-superfan har skrevet en kogebog baseret på kultserien

David Lynchs kultserie Twin Peaks er vendt tilbage efter en pause på 25 år. Er du ikke bekendt med serien – eller har du set den, men ved du stadig ikke, hvad fanden der foregik – så kan vi fortælle dig, at plottet drejer sig om indbyggerne i den isolerede amerikanske by Twin Peaks i tiden efter mordet på high school-eleven Laura Palmer. Det er et typisk Lynchiansk drama, men udover de excentriske karakterer, de surrealistiske billeder og de overnaturlige elementer, spiller mad og drikke også en fremtrædende rolle. Special Agent Dale Cooper er som bekendt besat af byens “damn fine coffee”, Double R Diner er berømt for sin kirsebærtærte, og så er der selvfølgelig det evigt tilstedeværende bjerg af donuts på sheriffens kontor.



Selvom hardcore fans af Twin Peaks sikkert allerede ved, hvordan man drikker kaffe ligesom Cooper, så har en superfan taget skridtet videre med alle seriens madreferencer.



Damn Fine Cherry Pie er den ultimative (uautoriserede) Twin Peaks-kogebog skrevet af Lindsey Bowden, en London-baseret producer, forfatter og grundlægger af den årlige Twin Peaks festival i Storbritannien. Kogebogen, der udkom i november, præsenterer retter inspireret af serien, som eksempelvis “Coopers maple-ham pandekager” eller “One-Eyed Jack’s cocktails”. Der er forslag til, hvordan man holder det perfekte Black Lodge-middagsselskab.

I forbindelse med den nye sæson af Twin Peaks har vi talt med Bowden om den rolle, mad spiller i serien, og hvorfor verden har brug for at vide, hvordan man tilbereder “Log Lady’s chocolate log”.



MUNCHIES: Hej Lindsey. Hvad er det ved Twin Peaks, der fangede dig?

Lindsey: Det var en stor del af min barndom. Jeg begyndte at se serien, da jeg var 14, og den gik lige ind. Jeg havde en masse problemer med angst som teenager, og det gav en følelse af tryghed at se den. Det har aldrig rigtig forladt mig siden. Jeg har altid været en meget kreativ person, og den surrealisme, der ligger i Twin Peaks, har altid appelleret til mig.

Sheriff Trumans donuts fra kogebogen Damn Fine Cherry Pie af Lindsey Bowden, udgivet af Mitchell Beazley. Alle billeder af Addie Chinn.

Hvilken rolle har mad og drikke i serien?

Man kan godt sige, at mad og drikke er en karakter i sig selv i Twin Peaks. Der findes steder i serien, hvor mad er vigtigt, som for eksempel Double R Diner og Great Northern Hotel. Donuts ser man kun i forbindelse med sheriffens kontor. Hvis der bliver spist donuts udenfor politistationen, er det enten betjentene eller Agent Cooper, der spiser dem. Maden er nærmest lige så berømt som karaktererne selv. Det virkede helt oplagt at lave en kogebog baseret på alle retterne.



Er der nogle af retterne, der bærer på en bestemt symbolik?

Kirsebærtærten og donuts er selvfølgelig grundpiller i seriens kulinariske univers. Men hvis man er opmærksom, lægger man mærke til andre ting også. Agent Cooper taler eksempelvis om sine maple-ham pandekager, og hvordan han godt kan lide sin morgenmad tilberedt.

Maple ham-pandekager.

Drikkevarer spiller også en fremtrædende rolle. Der er cocktails og baren ved One-Eyed Jack’s. En af de ting, jeg har været mest besat af ved Twin Peaks, er scenen, hvor Maddy Ferguson bestiller en cherry-cola, da hun sidder sammen med James og Donna i dineren, men aldrig drikker af den.

Du har allerede grundlagt en Twin Peaks festival. Hvorfor skrive en kogebog?

Jeg grundlagde festivalen i 2010, og det er stadig mig, der arrangerer den. Den kører på ottende år, og den har haft stor succes. Det bliver stort i år, når vi får besøg af Sherilyn Fenn, som spiller Audrey Horne, og Kenneth Welsh, som spiller Windom Earle. Det er en festival, hvor vi lever os ind i serien. Vi genskaber kulisserne, og vi har også forevisninger og forestillinger.

Damn Fine Cherry Pie af Lindsey Bowden.

Bogen er tænkt som en hyldest til seriens fans. Jeg blev faktisk opfordret til at skrive den – jeg havde ikke regnet med at få den mulighed, så jeg har lagt hjerte og sjæl i den. Det skulle ikke bare være en almindelig kogebog. Den skal fungere som et opslagsværk for fans, så der er også kapitler, der handler om, hvordan man klæder sig ud som sin yndlingskarakter, hvordan man afholder et Twin Peaks-inspireret middagsselskab, og hvordan man folder en ugle ud af papir.



Hvordan var udvælgelsesprocessen i forhold til de elementer i serien, du baserede opskrifter på?

Der er jo klassiske elementer som kirsebærtærte, donuts, maple-ham pandekager og diner-menuen. Så begyndte jeg at dykke dybere ned i serien (det var en god undskyldning for at gense den) og så på, hvad der skete i baggrunden og for forskellige karakterer.

Maddy Fergusons cherry cola ham.

Jeg bed mærke i berømte replikker fra serien, som da Leland Palmer siger: “It’s almost time to shuffle off to Buffalo.” Så der er selvfølgelig en opskrift på en bøffelsteg. En af Agent Coopers mest berømte replikker kommer, da han dukker op i byen og ser ænderne på søen og siger “Ducks on a lake”, fordi han er vant til storbyen. Så derfor indeholder kogebogen også en ducks on a lake-opskrift [marineret and på en bund af stegte kartoffelskiver og pæresalat].



Bogen skulle være en kulinarisk rejse gennem en almindelig dag i Twin Peaks. Man starter med morgenmad på Great Northern Hotel, så er der donuts og wienerbrød, og derefter en diner-menu til frokost. Der er også guiden til en White Lodge-familiemiddag, der handler om god og sjælevarmende mad. Så er der den sene aftensmad på Black Lodge, som er mere dekadent og forførende. Bogen rundes af med desserter og cocktails.



Hvordan har du udviklet opskrifterne?

Jeg har ingen uddannelse som kok. Jeg kan godt lide at lave mad, og jeg er ikke bange for at eksperimentere. Jeg arbejdede med smagskombinationer, jeg vidste fungerede, blandede det med karaktererne og stederne, og så lavede jeg en masse research. Jeg arbejdede også sammen med andre for at være sikker på, at jeg ikke kom til at forgifte folk.

Windom Earle’s beer-marinated pork belly.

Har du fundet “officielle” Twin Peaks-opskrifter på de retter, der blev brugt på settet?

Der er ingen af retterne i kogebogen, der kommer direkte fra serien. Der er for eksempel bourbon i vores kirsebærtærte for at give den et ekstra kick. Der er mange, der mente, den skulle have heddet “Audrey Hornes kirsebærtærte”, men det skulle være Shelly Johnsons, fordi den er lavet på Double R Diner i serien, og Mädchen Amick, som spiller Shelly, gav også et citat til bogen. Et par af de andre skuespillere medvirker også. Kimmy Robertson, der spiller Lucy Moran, har skrevet et par ord til bogen, og Al Strobel, der spiller MIKE, kom også med en opskrift.



Hvordan skaber man det ideelle Twin Peaks-middagsselskab?

Det er de små detaljer, der gør det særligt. Indretningen skal være på plads – dækservietterne skal være sorte og hvide i et dobbeltvinklet mønster, dugen skal være rød, gardinerne skal trækkes for, der skal ligge brændekævler over alt, og der skal dufte af kaffe.

Kokos-cheesecake med chokolademønster.

Der er mange af opskrifterne, som jeg selv laver og spiser ofte. Jeg elsker “Windom Earle’s beer-marinated pork belly”, og “James Hurley Mountain Harley burger” med blåskimmelost er min favorit. Hvidløgsfritterne er også gode. Og jeg er helt besat af cheesecaken med kokosnød og det dobbeltvinklede chokolademønster på toppen.



Laver du retterne, mens du ser serien?

Twin Peaks er virkelig en livsstil for mig. Når jeg arbejder, har jeg det altid kørende i baggrunden. Jeg har allerede set de nye afsnit tre gange. Jeg laver mange af retterne, fordi det er lækker mad, og andre Peakies skal se, at jeg laver dem. Det er ikke bare en bog. Det er mig. Det er et kærlighedsprojekt.



Tak for snakken, Lindsey.