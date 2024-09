I 2015 vedtog det strengt katolske land Filippinerne en historisk sundhedslov vedrørende forplantning, som gav børn adgang til en seksualundervisning i skolen og gjorde prævention gratis tilgængeligt for landets fattigste kvinder. Myndighedernes bureakrati og religiøs modstand betyder dog, at hjælpen ikke når frem til de kvinder, der har allermest brug for den, hvilket har fatale konsekvenser.