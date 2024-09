Action Bronson præsenterer: Random Moments in Food

Han har haft travlt med at optage ny musik, optræde på Roskilde, skyde en ny sæson af Fuck, That’s Delicious og lave banebrydende fjernsyn på VICELAND med programmet Traveling the Stars: Ancient Aliens with Action Bronson. Men Action Bronson har også haft tid til en lille MUNCHIES godbid. I denne video viser Action, hvordan du laver en sprød kyllingesandwich, han spiser balkanske oksekødsruller i Queens, thai-mad i Las Vegas, og sammen med den græskyndige rapper Berner nyder han en krogmodnet bøf, der har hængt i syv måneder.