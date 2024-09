Action Bronson tilberedte denne pragtfulde muslingeret i en bong

At lave perfekt tilberedt skaldyr handler om to ting: damp og en lækker bouillon.

For at opnå begge dele skal man ikke bruge så meget. Til dampningen skal man bare bruge en stor tildækket beholder, der kan holde på varmen, når du fylder den op med det, der skal tilberedes. Det kunne eksempelvis være en stor metalgryde, en støbejernsgryde, eller, ja hvorfor egentlig ikke, en pænt stor vandpibe af en slags. En bong for eksempel.

Og for at lave bouillonen? Hvidløg, løg, porrer, citron og et stort skvæt øl burde kunne gøre det.

Hvis man er rapper, vært på Fuck, That’s Delicious, hedder Action Bronson og er uddannet kok og derudover alvidende, når det gælder rygeremedier, ved man måske alt det i forvejen. Og det er sådan man finder på Mothership Clams Cioppino.

Denne minimalistiske ret er inspireret af en populær skaldyrsstuvning fra San Francisco og består udelukkende af hjertemuslinger, kartofler og aroma. Den er hurtig og nem at lave, uanset om man bruger en special lavet pibe af glas eller den allerstørste gryde, du har.

Tænd op, tag for dig og nyd det.