Action Bronsons guide til restauranter i New York

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i juli 2016.

New York er en helt speciel by, og Action Bronson er en helt speciel rapper. Den tidligere kok har taget os med på en vanvittigt lækker kulinarisk rejse rundt om kloden i vores videoserie Fuck, That’s Delicious, og han har ingen planer om at stoppe foreløbigt.

Der er ingen tvivl om, at rapperen, der født og opvokset i Queens, er den bedste New Yorker til at vise os alle de essentielle madoplevelser, Big Apple har at byde på – fra nostalgiske malted milkshakes hos Eddie’s Sweet Shop til den møre crudo hos Marea.

Heldigvis indeholder vores MUNCHIES Guide to New York et Action Bronson-filter, der highlighter rapperens yndlingsetablissementer rundt omkring i byen. Filteret er lavet, så du har mulighed for at opleve dine helt egne Fuck, That’s Delicious-øjeblikke.

Her er nogle af hans favoritter, men husk at tjekke city guides-siden ud for at få hele dynen:

Tai Pan Fusion Restaurant: Den her restaurant i Fresh Meadows er essensen af alt, der er fedt ved Queens: En halal-sichuanrestaurant, der drives af folk fra Bangladesh. De her folk er seriøst gode til at stege kød, så husk at prøve Action Bronson yndlingsret: Drums of Heaven – dybstegt kyllingelår med hvidløgssauce – og chililam, pandestegt chilikylling og honningkylling.



Marea: I kokken Michael Whites restaurant i Central Park South serverer de friske fiskeretter og hjemmelavet pasta og du får det ikke meget bedre her i New York. Kør Action Bronson-stilen, og nyd et af dit livs mest ekstravagante måltider ved at bestille en portion crudo og al den pasta, du kan trække – især den hjemmelavede fusili, der er så lækker, at den giver Action lyst til “smække din far et par på kassen”. Du kan også vælge at leve, som den hedning du er, og bestille en dry-aged steak serveret med oksemarvsbrødbudding. Jeps, det var oksemarvsbrødbudding.



Farid Kebab: Folk, der elsker gademad, flokkes om den her halal-madvogn i Queens, der gør sig i frisk, krydret kebab tilberedt over trækulsgrill. Gør som Action Bronson, og bestil en sandwich med kyllingekebab. Den består af mør kylling på en baguette garneret med Farids hjemmelavede sauce. Det er en nærmest uvirkelig god oplevelse.



Eddie’s Sweet Shop: Når man er i Forest Hills, skal man huske at have plads i maven til et besøg hos Eddie’s Sweet Shop. Det er en institution i Queens. Her slynges der klassiske malted milkshakes over disken, som intet andet sted indenfor byens grænser. Trop op som Action Bronson, og bestil en malt eller en banana fudge sundae. Husk endelig at få den med hjemmelavet flødeskum, som Bam Bam elsker, fordi “den næsten er pisket til smør. Det er lige før, man kan lave snebolde ud af den.”