Action Bronsons is- og kyllingeburger tilfredstiller din indre tykke dreng

Foto af Farideh Sadeghin

Fuck That’s Delicious

Vi er nok mange, der har prøvet at ryge en lille pind for derefter at tage på McDonalds for at spise en McChicken og en Sundae. Men at spise dem begge på samme tid? Det er det nok de færreste af os, der har gjort. Nå, men Action Bronson sværger til kombinationen af kylling og is, og han forsikrer os om, at “lykkefølelsen, der rammer en efterfølgende, er astronomisk”, og hvem kunne dog betvivle sådan en påstand?

For at hjælpe dig, kære MUNCHIES-læser, med at opnå den samme astronomiske lykkefølelse, har vores alle sammens yndlingsrapper og -vært skabt en burger, der kan stille vores alle sammens indre lille tykke dreng godt og grundigt tilfreds. Men det vil nok være en god idé, hvis du nupper dig et par ekstra hiv på bongen, inden du sætter tænderne i den. Med mindre du er typen, der i ædru tilstand indtager din kylling sammen med is, skumfiduser, chokoladesovs og flamberede bananer.

Denne tårnhøje mastodont bestående af kød og chokolade indtages nok bedst med en kniv, en gaffel og den mest resistente hagesmæk, du kan finde.

Normalt ville vi ikke anbefale, at man lavede den slags derhjemme, men altså … Det er Action Bronson, der har lavet den, og har du noget bedre at tage dig til end at sætte tænderne i resultatet af en hed romance mellem en grillbar og en isbar? Der ovenikøbet kan gøre dig astronomisk lykkelig?