Adidas har lanceret en øl- og brækafvisende sko i anledning af oktoberfest

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

De fleste af os har været til oktoberfest. Måske ikke den officielle I München, men så en lokal version, hvor man er tvunget til at hyggesnakke med en knastør kollega fra økonomiafdelingen i kiksede lederhosen.

Men lige gyldigt hvor du har haft fornøjelsen af oktoberfest, er der et universelt og internationalt faremoment, som går igen. For den tyske ølfestival tiltrækker amatørdrankere, som ikke har styr på, hvor mange et-liters fadøl de har tømt, så der er altid en vis risiko for at stå i skudlinjen, når en fremmed hilser på sin øl for anden gang. Heldigvis kommer Adidas til undsætning og har nu sørget for, at du forbliver tørskoet.

Skogiganten har lanceret en specialbygget sko i begrænset oplag, som bogstaveligt talt er designet med både de positive og de negative aspekter ved oktoberfest en mente.

“Størstedelen af gæsterne er iført dirndl og lederhosen sammen med deres almindelige fodtøj, mens de springer rundt på bordene og synger og danser og nyder den gode stemning,” skriver den tyske forhandler 43einhalb. “Adidas’ nye sko er til alle os, der ikke vil lade vores elskede sneakers stå derhjemme, bare fordi vi skal til oktoberfest.”

Skoene koster 1500 kroner, men så er de til gengæld også spækket med små detaljer, som hylder den årlige festival i Bayern. Der er broderi på hælen, der minder om den udsmykning, der er på lederhosen, og sålen inde i skoen er rød-og-hvid-ternet som de traditionelle duge på bordene. På siden står der ‘PROST’ med gyldne bogstaver. Men den væsentligste detalje ved den brune lædersko er DPBR-belægningen, som, 43einhalb forklarer, er en forkortelse for “durable puke and beer repellent” – holdbar bræk- og ølafvisning.

Selvom deltagerantallet sidste år faldt fra en million til omkring det halve, er det stadig cirka 500.000 situationer, hvor en fremmed kan sprøjte… et-eller-andet udover dig.

Ifølge arrangørerne af oktoberfest bliver der solgt omkring seks millioner liter øl på festivalen. Så det var på tide, at de sko blev opfundet.