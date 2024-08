A$AP Rocky har så meget beef, at han nærmest ikke sover

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Vi ved alle sammen, at det er vigtigt at få otte timers søvn hver nat. Læger, der er kloge, har lavet mange undersøgelser, der beviser det. Plus, det er dumt afslappende at putte sig under noget dyrt sengetøj i så lang tid som muligt. Og drømmene? Omg, de er så overdrevet vilde. Hvor er mit søvn-squad henne? Lad mig høre jer lave noget larm!!! AHHHHHHHHHHH!!!!

Genopladnings-crew: tak for det. Men én stemme, du ikke har hørt skrige i baggrunden, er A$AP Rocky, der på sit seneste track siger, at han ikke får sine otte timer, fordi beef og paranoia har smadret hans nattero. Sangen hedder “Bad Company”, den har Blocboy JB med som feature, og du ved, hvad du skal gøre – stream den herunder.

Et par overvejelser. Rocky, min ven, hvordan ser du stadig så smuk ud med så lidt søvn? Dernæst, re: hele søvnproblemet: har du prøvet æteriske olier? Jeg ville anbefale lavendel. Eller hvad med noget jasminrøgelse eller en pudespray? Te kan tit også hjælpe med at få noget søvn i bogen, og hvis du er interesseret i det, vil jeg anbefale kamille. Nogle folk kan også godt lide at tage en løbetur. Og bruh: har du prøvet at læse? Det fungerer virkelig godt. Uanset hvad håber jeg, at du begynder at få nogle timer på øjet snart.