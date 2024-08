A$AP Rockys sindssyge video til “A$AP Forever” er en hyldest til Moby

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

‘A$AP Rocky feat. Moby’ opsummerer en så vanvittig en kombination af medvirkende på én sang, at man skulle tro, det var noget, man havde set i en feberdrøm. Men Rocky er selvfølgelig rappens Dreamweaver (det bliver sikkert den næste han sampler), så han har selvfølgelig ført konceptet ud i livet – og “A$AP Forever” giver faktisk fin mening, når man hører den. Det tågede ”Porcelain”-sample passer perfekt ind i Rockys narkotiske og halvbedøvede univers. Den nye video til nummeret skriger af de sene 90’ere med roterende kameravinkler, der glidende transporterer Rocky og vennerne fra scene til scene, lidt ligesom Korn i den klassiske ”Freak on a Leash”-video. Klippet ender selvfølgelig i en ubetinget hyldest til den originale ”Porcelain”-video, hvor kameraet zoomer ind på Rockys øje, mens samplet i sin oprindelige form kører i baggrunden, og rapperen falder ned i intetheden (eller ‘the sunken place’ fra Get Out). Den er bizar og cool. Se “A$AP Forever”-videoen herover.