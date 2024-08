Ærkebiskoppen af Canterbury hører Stormzy for at hype sig selv op til det royale bryllup

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Justin Welby, Ærkebiskoppen af Canterbury, er ikke ligesom andre Ærkebiskopper: Han er en sej Ærkebiskop! Det gjorde han for nyligt meget klart i et radio interview med BBC Coventry and Warwickshire (tænk: TV 2 Lorry), hvor han blandt andet løftede sløret for noget #eksklusivt #info om, hvad han har lyttet til for at hype sig selv op til Prins Harry og Meghan Markles kommende bryllupsceremoni. Svaret? Stormzy.

Man kan diskutere, om det passer eller ej (efter at have opnået nationalskat-status er Stormzy nu blevet go-to referencepunkt for gamle briter, når de befinder sig i situationer, hvor de skal forholde sig til britisk ungdomskultur) – selv om Welby faktisk var i stand til at citere nogle af grimestjernens tekster. Værten Lorna Baker spørger ham, hvordan han forbereder sig til Det Store Bryllup, hvortil han indrømmer, at han er en smule bange for at fucke op (“Jeg har begået et par kluntede fejl under de sidste par bryllupper, jeg har været involveret i, og jeg tænker, at det her nok ikke er den bedste lejlighed til at gøre det til et hattrick,” siger han, fordi formanden for en international gejstlig organisation, der jævnligt hænger ud med dronningen af England, er intet om ikke #relatable, folkens) men at Stormzys “Blinded by Your Grace” hjælper ham. “Linjen – ‘I stay prayed up and get the job done’ – er i virkeligheden en meget fin opsummering,” udtalte Ærkebiskoppen. Helt sikkert.

Om ikke andet vil jeg nok resten af mit liv have optur over det mentale billede af Ærkebiskoppen af Canterbury i fuld religiøs mundering, der lytter til “Blinded By Your Grace” i høretelefoner få øjeblikke før, han forretter den Royale Vielse, mens en kammertjener giver ham skuldermassage og en anden hælder vand i munden på ham som boksetrænere.