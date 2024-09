Sådan føles det at blive afpresset på grund af en webcam-sexvideo

Alle screenshots tilhører Taylor Cooper

Du har nok allerede lært, at det ikke er alle på nettet, der er dem, de udgiver sig for at være. Et stigende antal mænd bliver ofre for et svindelnummer, hvor falske profiler på Facebook anmoder dem om venskab, chatter frem og tilbage for at overtale dem til at fremvise deres junk og numsehuller på Skype. Den 26-årige rørledningsarbejder Taylor Cooper røg i fælden.

Det var en “almindelig, bogormsagtig pige”, der tilføjede ham på Facebook under navnet Kelsey Smith. Hun startede en samtale og overbeviste ham om, at de skulle mødes på Skype. Efter han klædte sig af foran webkameraet, skrev “Kelsey Smith”, at hvis ikke han betalte 7000 kroner, ville hun poste en optagelse af deres Skype-samtale på YouTube og sende den til hans familie.

Vi mødtes med Taylor Cooper til en snak om, hvordan det føles at blive afpresset på grund af en webcam-sexvideo.

VICE: Hvad skete der inden, at du skypede med den her person?

Taylor Cooper: Hun tilføjede mig, skrev hun til mig, og så mødtes vi på Skype.

Og hvad skete der så på Skype?

Jeg var lige vågnet, havde en lille smule tømmermænd, og så skrev hun og spurgte mig, hvad jeg lavede. “Du kunne tilføje mig på Skype,” skrev hun så, og jeg har erfaring med hook-ups på nettet og den slags, så jeg var klar. Vi startede en Skype-samtale, og det var pigen fra billederne, der var på skærmen. Jeg tænkte undervejs, at det var for godt til at være sandt. En anden underlig ting var, at hun sagde, at hendes mikrofon var i stykker, så jeg kunne ikke tale med hende over video – jeg var nødt til at bruge den skriftlige chatfunktionen på Skype. Hun blev ved med at skrive, “Vis mig din pik, så tager jeg trøjen af.” Så det gjorde jeg. Hun sagde også “Vis mig røv”, hvilket jeg syntes var lidt underligt. Jeg gjorde det bare, og så tog hun trøjen af. Lige pludselig gik skærmen bare i sort. Så sendte hun mig et link til en YouTube video, som var en optagelse af vores samtale. Hun sagde, at jeg skulle høre godt efter, hvad hun sagde, og så gav hun mig en hel liste over mine familiemedlemmer med deres fulde navne.

Hvilke familiemedlemmer var med på listen?

Jeg tror måske, at hun kunne se min venneliste på Facebook, og eftersom mit efternavn er Cooper, så havde hun fundet alle dem, der hedder Cooper. Så det var fætre, kusiner, tanter, onkler og nogle familiemedlemmer, som jeg ikke har set i årevis. Jeg tror kun, at hun kiggede på mit efternavn, for jeg har også en stedmor og en stedfar, og de har andre efternavne.

Hvad gjorde du så? Overvejede du at betale?

I starten ville hun have omkring 7000 kroner, men jeg ville under ingen omstændigheder betale. Jeg blev ved med at spille på, at jeg var flad og fattig. Mens jeg forsøgte at holde hende hen, postede hun en video på min timeline, hvor hun skrev, “Taylor Cooper er pædofil.” Jeg flippede ud, for hun havde jo sagt, at hun var 20, ikke? Men det var sikkert slet ikke en pige. Heldigvis for mig var klokken halv fem eller fem om morgenen, da hun gjorde det, så jeg slettede den med det samme. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at blive på Facebook, så jeg begyndte at slette alle mine venner. Jeg flippede fuldstændig ud. Min bofælle vågnede og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige til det, fordi det lød så vanvittigt. Jeg blev ved med at sige, at jeg ikke havde nogen penge, så hun ændrede det til 2500 kroner. Jeg holdt fast i, at jeg var flad, og så sagde hun, “Ok, send mig 450 kroner med det samme.” Der var en masse frem og tilbage, hvor jeg tiggede hende om ikke at gøre det.





Hvordan endte det så?

Jeg sagde, at der ville gå et par dage, før jeg fik løn, og at jeg ville sende hende pengene om fredagen. Hun gav mig en Western Union adresse, jeg skulle overføre til, og den var i Elfenbenskysten i Afrika. Jeg ringede til min bedste ven, og han sagde bare, “Bare snak med din familie og sig, at de ikke skal åbne nogen videoer, der bliver sendt til dem.” Der skete ikke mere. Der blev ikke sendt noget til nogen, men jeg ringede til min far og sagde, at han ikke skulle åbne videoen, hvis den blev sendt til ham. Når jeg tænker på det nu, så skulle jeg måske ikke have gjort det, men jeg var bare virkelig ude af den. Min onkel, min far og min stedmor kendte til det. De forstår det nogenlunde. Jeg har set hele min familie siden da, og de har ikke sagt noget om det. De vidste nok godt, at det var ret pinligt for mig.

Jeg tror, at fupperen blev bange til sidst. Alle beskederne blev slettet, og der skete ikke mere. Jeg ved ikke, om jeg bare var heldig, eller om de bare fik ondt af mig, fordi jeg spillede hele det der fattigdomskort.

Meldte du det nogensinde til politiet?

Nej, for jeg vidste, at hvis det er nogen i udlandet, der står bag det, så kan de ikke gøre noget ved det. Når jeg har læst artikler om det, så har jeg tænkt, at jeg egentlig var meget glad, at jeg ikke var den eneste person, det var sket for, for jeg følte mig virkelig dum. Jeg kan ikke forestille mig, at det her sker for fyre, som er gift eller har børn – de betaler måske bare.

Kender du andre, som det også er sket for?

Det gør jeg faktisk. En af mine venners venner har oplevet præcis det samme. Han slettede sin Facebook profil, og så forsvandt det på den måde.

Hvordan har du det nu, hvor der er gået lidt tid, og du har hørt om andre, som har oplevet det samme?

Det var virkelig mærkeligt. Jeg blev virkelig bange, mens det skete. Jeg tror, at det er folk i udlandet, som sidder foran computeren og tilføjer folk hele dagen. Det er ligesom at fiske – indimellem får man bid. Det er vildt, hvor udbredt det er blevet. Det har sikkert været en forudoptaget video, selv da jeg så pigen på webkameraet tage trøjen af.

Jeg har ikke noget imod, at I bruger mit navn, for hvis der er nogen, der sidder i den her situation, og har lyst til at tale med nogen om det, så vil jeg med glæde prøve at hjælpe dem. Der skal mere til at gøre mig forlegen.

