Afsløring: Ateistisk Selskab bryder sig ikke om religion

Billede af de omtalte busreklamer. Via Ateistisk Selskab.

“‘Hvorfor tro på en gud?’ Det er der mange grunde til: Du har lært det af dine forældre. Det var også dem, der fortalte dig om julemanden.” Sådan starter pressemeddelelsen fra Ateistisk Selskab, der i dag har betalt for to busreklamer i København. De to reklamer stiller spørgsmålene “Hvorfor tro på en Gud?” og “Hvorfor koster tro noget?”

Selskabet ønskede også at trykke en tredje reklame med ordene “Talte Jesus og Muhammed med en Gud?”, men denne blev ifølge pressemeddelelsen afvist af Movia.



Pressemeddelelsen fortsætter med at opstille og modbevise en række påstande, der skulle udgøre grundlaget for valget om et være religiøs. Dette tæller bl.a. at religion ikke er grundlaget for moral, og at religion ikke har nogen indflydelse på et samfunds sammenhængskræft modsat landsholdet, juleaften, dronningens nytårstale og Matador. Kampagnens formål synes i det hele taget at være at få primært kristne til at genoverveje deres tro og navnligt medlemskabet i Folkekirken, som modtager for stor statsstøtte ifølge selskabet.

Vi ringede til talsmand Anders Stjernholm for at høre nærmere om, hvad Ateistisk Selskab ønsker at opnå med reklamerne:

VICE: Hej Anders. Kan du fortælle mig lidt mere om, hvad I gerne vil med kampagnen?

Anders Stjernholm: Vi vil gerne have troende mennesker til at overveje, hvorfor de tror. Og hvorfor deres tro skal være noget, som andre tjener penge på. Det handler selvfølgelig også om, at vi gerne vil have ateister, der er medlemmer af Den Danske Folkekirke, til at overveje, hvorfor de stadig er medlemmer af Folkekirken. Det er målet.

Er det ikke lidt den omvendte verden, når I nu missionerer for ateisme?

Jeg forstår godt, hvad du mener: at når vi prædiker, så gør vi det samme, som vi anklager religionerne for at gøre. Det er det, du mener, ikke?

Præcis.

Vi har aldrig anklaget religionerne for at prædike. Hvis du mener, du ligger inde med nøglen til det perfekte liv, så skal du naturligvis dele ud af den. Alt andet er decideret egoistisk. Vi har ikke noget imod, at de prædiker, men vi har noget imod hvad, de prædiker. Indholdet af deres påstande.

Mener I, at I har fundet kilden til det perfekte liv i ateismen?

Vi er ganske overbevist om, at vi har ret i vores afvisning af eksistensen af guder.

Kunne man ikke sige, at det var en smule arrogant?

Det synes jeg ikke, hvis man kigger på det som et stykke sandsynlighedsregning. For mange år siden kom der nogle mennesker med en påstand om, at der fandtes en gud. Så kom der nogle mennesker, der påstod, at de talte med denne gud. Hovedparten af de mennesker har vi regnet for at være bindegale, vanvittige eller deciderede snydere. Men så er der lige et par stykker som Jesus og Mohammed, som vi har taget alvorligt. Sandsynligheden for, at disse mennesker har talt med Gud, er rasende lav. Så det er ikke for at være arrogante, at vi går ud og siger, at vi har ret.

Afskriver I, at folk får noget ud af deres religion?

Vi afskriver ikke, at folk er religiøse, eller at de får noget ud af religion. Det kan godt være, at de gør det, men det er en placebo effekt. Vi ønsker ikke at fratage nogen retten eller muligheden for at tro. Vi vil bare gerne have dem til at tro på et oplyst grundlag. Og så ønsker vi at folk tager stilling til, hvor meget folk skal have lov til at tjene på deres tro.

Hvor kommer Ateistisk Selskabs penge fra?

De kommer fra vores medlemmer.

Du kan godt se, hvor jeg vil hen, ikke?

Jo jo, hvorfor skal man betale for at være ateist. Det skal man heller ikke. Man er velkommen til at være gratis ateist. Vi er nogle ateister, der ikke er tilfredse med at nogle mennesker får magt på grund af religion. Derfor betaler vi kontingent til en forening, der prøver at bekæmpe den magt.

Hader I religion?

Hade religioner… det er lidt svært. Fra et personligt synspunkt kunne jeg godt være tilbøjelig til at sige ja, fordi de gør så meget ondt i verden. Vi hader dem ikke, men vi modarbejder dem da. Vores arbejde er at bringe vores samfund tættere på rationaliteten.

Man kunne argumentere for, at I stiller de her spørgsmål fra en lidt bedrevidende position.

Det er svært for os at komme udenom. Der er nogle mennesker, der tror på noget, der er hamrende usandsynligt. Det er svært for os at tale om, uden at virke bedrevidende.

I pressemeddelelsen skriver I: “Det ligger i menneskets natur at give alting en hensigt: lynnedslag skyldes vejrguderne, sygdomme er en straf eller onde ånder, fattigdom er Guds vilje. Men de, der ikke troede at sygdom skulle helbredes med bønner, studerede sygdomme og udviklede medicin mod dem i stedet. Og sært nok straffer guderne ikke folk, der sætter en lynafleder op.”

Er det ikke lidt nedladende over for religiøse?

Jeg synes mere, at vi prøver at snakke om det i en historisk kontekst. Hvordan folk altid har prøvet at indsætte forklaringer på ting, vi ikke forstår. Men det er det, der er svært for os. Hvis folk tror, at Elvis lever eller at Snøvsen findes… At kunne sige, at man ikke tror på dem på en respektfuldt måde. For der er ingen evidens, der peger på, at det du siger her, er rigtigt. Og der er vi måske løbet lidt tør for tålmodighed. Jeg er med på, at vores spørgsmål er lidt på spidsen, og at vi er lidt ivrige i vores pressemeddelse.

Mange tak, Anders

