Aftenens valgdebat er spild af din tid

Foto af Jens Astrup, via Venstre.

I aften går det løs igen: Lars og Helle farer i flæsket på hinanden for åben skærm i et sidste indædt forsøg på at flytte de 18% af vælgerne, der endnu ikke har bestemt sig for hvem af de to, der er den mindst ringe kandidat til at lede vores land. Det bliver rasende spændende. Løbet er så tæt, at kommentatorerne spår, at vi under aftenens drama kan blive vidner til en politisk duel af den helt store slags. Vi snakker skarpt coachede comebacks, fornærmende beskyldninger og alle de andre wauv-øjeblikke, som man ville labbe i sig, var der tale om The Real Housewives of Christiansborg og ikke landets fremtid.

Det er også de færreste, der tuner ind for at få et skud politisk substans, og tv-debatten vil formentligt kun flytte meget få stemmer. Aftenens seere er sandsynligvis mere interesserede i at blive bekræftet i deres allerede etablerede holdninger, end de er i rent faktisk at lære noget nyt om kandidaternes politik. Derudover trækker underholdningsværdien naturligvis også, og den må antages at være nogenlunde den samme som ved ishockey, hvor alle i virkeligheden sidder og venter på, at de kommer op at slås. Alt i alt vil debatten nok ikke ændre din stemme i morgen – hvis du altså overhovedet stemmer. Og selv hvis du ganske afklaret sidder parat med en balje popcorn til at nyde showet kl. 19 i aften, så bidrager din opmærksomhed i virkeligheden mest af alt til det personafikserede cirkus af en valgkamp, der synes at være hele præmissen for tv-kneb som “dueller” og “ja/nej runder.” Og det lærer vi som bekendt ikke meget af.

Videos by VICE

For hvad er det egentlig, du får ud af at udstå dette timelange skænderi – ud over muligheden for at overvære to mennesker, der tydeligvis foragter hinanden, forsøge at opføre sig civiliseret? Jeg mener, når den ene toppolitiker står med anstrengt tandpastasmil og beskylder den anden for at lyve os lige op i ansigtet, hvem skal vi så egentlig tro på? Den ene må jo nødvendigvis være en løgner – eller er de begge to det?

Her har vi to mennesker, der som landets fremmeste politikere har afgørende betydning for Danmarks fremtid – og så står de og beskylder hinanden for at lyve os lige op i ansigtet! Gemmer der sig i virkeligheden – bag den indstuderede mimik og de ditto argumenter – to dybt utroværdige mennesker, som vil vores land det værste? Jeg tror det faktisk ikke, men tanken er alligevel nærliggende, eftersom de klandrer hinanden for netop dét. At de begge anerkender præmissen, at de skulle være diametrale modsætninger, er desuden kun med til at forstærke deres utroværdige image. Til dels nødsager det dem til at basere deres respektive retorik på anklager om hinandens udueligheder, og til dels forhindrer det dem i at give os vælgere, det vi egentligt tørster efter: at de mest kompetente mennesker i landet sammen forsøger at udfærdige løsningsforslag til de problemer, vi nu engang har i Danmark. Ville det ikke være rart?

I stedet skal vi trækkes med de kalkulerede spydigheder, der lyder fra begge talerstole. Her er f.eks. et par udpluk fra den sidste debat:

LLR til HTS:

“Det er dig, der er eksperten af os to, når det handler om at love for meget. Jeg er til gengæld en større ekspert i at holde mine løfter […]”



“Hvis du vil lade være med at lyve om min politik, så skal jeg nok lade være med at fortælle sandheden om jeres.”

HTS til LLR:

“[…] fordi du havde kørt landet i sænk.”



“Lars Løkke har det med at blive væk i tallene i denne valgkamp […]”

Sidstnævnte udfordring står Lars Løkke i så fald ikke alene med, for disse nøgletal om alt fra flygtningestrømme til kontanthjælpsmodtagere anvender de to kandidater med større lemfældighed end Kim Jong-uns omgang med menneskerettighederne – og før du eventuelt har fundet lommeregneren og statistikkerne frem, har ordstyreren pisket de to ærkefjender ind i ringen igen til næste omgang “du-sagde-nej-jeg-gjorde-ej-men-du-sagde-til-gengæld-at…-MÅ JEG HAVE LOV AT TALE FÆRDIG!”-cockfight. Det er bare mere anstrengende end oplysende.

Så hvis du bare leder efter lidt underholdning i aften, vil jeg anbefale dig at springe debatten over og i stedet overveje episode 30 af DK4-programmet Schlagerbox, der starter klokken 19 – nøjagtig samtidig med førnævnte duel. Schlagerbox åbner vinduet til den tyske sangskat, og der er således mulighed for at opleve unge såvel som ældre talenter fra de germanske hitlister. Men hvis du derimod rent faktisk har lyst til at komme din tvivl til livs før i morgen, så kunne du f.eks. sætte lidt tid af til at læse de forskellige partiers principprogrammer og finde ud af, hvem du er enig med. Det er ganske vist ikke så actionpræget som en god fjernsyns-dyst, men det må du leve med.

Her kan du læse, hvad de forskellige partier vil:

Venstre

Socialdemokraterne

Radikale Venstre

Enhedslisten

Det Konservative Folkeparti

Liberal Alliance

Alternativet

Dansk Folkeparti

SF

Kristendemokraterne