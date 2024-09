Ai Weiweis nye installation er lavet af falske Legoklodser

Alle fotos er taget af forfatteren selv

Ai Weiwei er lige nu i Melbourne i forbindelse med National Gallery of Victorias Andy Warhol / Ai Weiwei udstilling, som åbnede i weekenden. Mens hundredevis af journalister og anmeldere kæmpede for at få et billede af kunstneren ved udstillingen, så Weiwei til med et undrende og beskedent udtryk. Som spirende kunstner i 1980’ernes New York beundrede han Andy Warhol. At have sit navn på plakaten ved siden af popkunstneren “er ligesom en drøm,” fortalte han til direktøren for galleriet Tony Ellwood.

Det her er kun anden gang, at Weiwei selv kan deltage i en international udstilling af sine værker, efter den kinesiske regering konfiskerede hans pas i 2011. Hypen omkring udstillingen begyndte at sprede sig i sidste måned, da kunstneren annoncerede på Instagram, at Lego havde afvist at udstyre ham med de plasticklodser, han skulle bruge til at bygge et af udstillingens planlagte værker. Det danske firma sagde, at de ikke ønskede at blive associeret med politisk kunst, til trods for at Weiwei tidligere har brugt Lego i sine værker, som da han skabte portrætter af 176 politiske fanger i Lego ved en udstilling på Alcatraz Island tidligere i år. Et billede på Weiweis Instagram antyder, at Legos afvisning af kunstneren er forbundet med at beskytte deres kommercielle interesser i Kina. Da han ikke kunne skaffe ægte Legoklodser, så er installationen i stedet bygget med kinesisk fremstillede kopiklodser.

Kunstværket har titlen Letgo Room og er en firvægget hyldest til australske menneskerettighedsaktivister, blandt andet Rosie Batty, Stephen Hogan, Michael Kirby og Rosalie Kunoth-Monks.

Vi talte med udstillingens kurator Max Delany om at bygge med klodser og politiske hyldester.

VICE: Efter Lego afslog at udstyre Weiwei med byggeklodserne, startede en international kampagne på sociale medier, hvor hundredevis af folk donerede Lego for kunstens skyld. Blev nogle af de donerede legoklodser rent faktisk brugt i Letgo Room?

Max Delany: Nej, legodonationerne er til et andet projekt. Da Lego ikke ville sponsorere Letgo Room, måtte vi finde et alternativ. Letgo Room er lavet udelukkende af byggeklodser produceret i Kina.

Det er da lidt ironisk.

Det endte med at fungere meget fint, i forhold til at Kina er et centrum for produktion til resten af verden, og hele idéen om hvad der er ægte og hvad der er kopi.

Hvor meget Lego endte I med at få doneret?

Vi fik faktisk en hel bil fyldt, hvor sæderne var helt overdækket, og den bliver sendt til Weiweis atelier i Berlin sammen med Lego fra andre internationale samlingssteder. Det vil blive brugt i et fremtidigt værk, som fokuserer på politisk kunst og ytringsfrihed.

Det er også fokus for Letgo Room, er det ikke?

Jo, Letgo Room er en installation, næsten en konstruktivistisk installation, som Weiwei har refereret til som et “tempel” tilegnet australske personer, som alle er kendt som aktivister inden for menneskerettigheder, ytringsfrihed og også informationsfrihed. Det repræsenterer forskellige kulturelle kontekster – fra aktivisme i græsrodsbevægelserne, til store skikkelser, som beskæftiger sig med international menneskerettighedslovgivning. Det inkluderer mennesker fra Julian Assange, som selvfølgelig støtter informationsfrihed på internettet, til aktivister for Austrialiens oprindelige befolkning som Gary Foley.

Og også mange kvinder.

Nogle ekstraordinære og fascinerende kvinder, og også den ikke-kønsspecifikke aktivist Norrie May-Welby. Andre skikkelser er Gillian Triggs, som har været meget involveret i Menneskerettighedskommissionen.

Det lyder som et meget gavmildt værk. Weiwei har vel måttet lave en hel del researcharbejde af Australiens historie inden for menneskerettigheder?

Vi konsulterede en lang række akademikere og menneskerettighedsorganisationer, grupper, aktivister og kunstnere, som dannede en lang liste, som Weiwei kunne overveje. Så var det op til ham at sammensætte installationen, og fokusere på en mindre gruppe af emner. Han føler en forbindelse til de personer, han har valgt. Dem som beskæftiger sig med vor tids store spørgsmål.

Det er et kæmpestort værk. Hvor involveret var Weiwei i at sammensætte det rent praktisk?

Designet er lavet af Weiwei og hans atelier Der blev lavet en række skitser, men det blev sat sammen i Melbourne. Det krævede næsten 100 frivillige, et antal af vores ansatte, og kolleger fra Weiweis atelier Men det var de frivillige, der gjorde forskellen. Det var mest kunststuderende og almindelige civile. Det var en meget engagerende proces, som foregik henover en periode på to uger, hvilket er en imponerende bedrift, når man tænker på, at der var over to millioner byggeklodser.

