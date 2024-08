To Airbnb-værter har angiveligt slået en gæst ihjel

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien.

Ramis Jonuzi var på jagt efter et billigt sted at overnatte, og så fandt han et sted til 150 kroner per nat i Melbourne. En uge senere blev den 26-årige mand fundet død i forhaven. Der blev tilkaldt en ambulance, men han var ikke til at redde.

Videos by VICE

Nu er mandens tre Airbnb-værter anklaget for mordet. Én af dem er yderligere anklaget for at have voldtaget den afdøde med en genstand. Dødsårsagen samt hvad, der ledte op til hændelsen er stadig uvidt.

Men en ven til den nu afdøde Ramis Janouzi fortæller, at Janouzi fortalte ham, at han ikke brød sig om stemningen i lejligheden.

Han var ikke den første, der brokkede sig. The Age fortæller, at lejligheden havde fået flere klager, hvor gæster sagde, at de følte sig utrygge og fik stjålet ejendele. En gæst skrev endda: “Du får en bedre oplevelse, hvis du køber en hammer til 250 kroner, slår dig selv i hovedet og tilbringer natten på skadestuen.”

På Facebook beskriver den afdødes venner ham som et rart, omsorgsfuldt og fordomsfrit menneske. Andre venner udtalte til The Age, at han på ingen måde var aggressiv, men nok ville have været ærlig, hvis han følte, der var noget galt med stedet.

En talsperson for Airbnb siger, at virksomheden er “dybt berørt og rystet” og at “familien har vores fulde støtte, og vores tanker går til dem og alle hans venner.” Talspersonen slog også fast, at opslaget er blevet fjernet, og at Airbnb samarbejder med myndighederne for at lette efterforskningen. “Sådan en afskyelig gerning hører ikke hjemme på Airbnb, og det går imod alt hvad vores globale fællesskab står for,” udtaler virksomheden.

De tre Airbnb-værter sidder fængslet og skal i retten d. 22. marts 2018.