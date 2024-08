Aktivister kritiserer David Guetta for at være ligeglad med menneskerettigheder

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland

Hvad sker der for vor tids stjerne-dj’s? Først opfordrer Martin Solveig den første modtager af prisen som årets kvindelige fodboldspiller til at twerke på live-tv, og nu bliver David Guetta kritiseret af menneskerettighedsaktivister for at spille et sæt i Saudi-Arabien.

Videos by VICE

I lørdags trådte Guetta ind i rampelyset til det første Formel E-løb i Diriyya i nærheden af den saudiarabiske hovedstad Riad. På scenen med ham stod også Enrique Iglesias og The Black Eyed Peas. Men Guetta nøjedes ikke bare med at lire et standardsæt af: han havde par ekstra remixes af saudiarabiske bangere med i tasken, herunder en hymne til saudiarabiske Kong Salam.

WATCH: In first, #DavidGuetta amazes #Saudi audience at #FormulaE concert by remixing some of the kingdom’s most famous songs, including a salute to Saudi King Salman, which received an excited reaction and mass singalong from concertgoers. pic.twitter.com/8Tw9ObwXX8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 16, 2018

For én gangs skyld var det ikke musikanmelderne og den gode smags vogtere, som dj’en fik hidset op, men derimod menneskerettighedsaktivister. Aktivisten Maryam Alkhawaja fra Bahrain skriver for eksempel på Twitter, at David Guettas optræden og medbragte remixes var ”modbydelige”: ”Ledende menneskerettighedsaktivister sidder fængslet, og vi har også hørt beretninger om tortur.”

Se også:



Allerede inden koncerten haglede kritikken ned over Guetta og hans hold. Formanden for Human Rights Foundation, Garry Kasparov, siger i en udtalelse på organisationens hjemmeside: ”Det er foruroligende, at kunstneren går med til et samarbejde med kronprins Mohammed bin Salmans morderiske regime.” Det er hyklerisk og bør koste kunstneren hans troværdighed og renommé.

Og beskyldningerne er bestemt ikke grundløse. Saudi-Arabien nævnes hvert år på NGO’en Freedom Houses liste over de mest undertrykkende lande i verden. Det er kronprins Mohammad bin Salmans strategi at stille sit land i et nyt og mere positivt lys via samarbejdet med Formel E, men så sent som i oktober viste drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Ahmad Khashoggi, hvor dårlige kår ytringsfrihed og menneskerettigheder har i landet.

Det amerikanske senat beskylder kronprinsen for at stå bag mordet på Khashoggi og vil afslutte det militære samarbejde med landet som følge deraf. Den tyske regering pålagde også Saudi-Arabien sanktioner samt indrejseforbud i november. Men det har altså ikke påvirket David Guettas forhold til landet.