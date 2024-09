Den legendariske, britiske skuespiller Alan Rickman er død af kræft. Han blev 69 år. Rickman medvirkede i et utal af gode film, der adskiller sig fra mange andre gode film ved, at folk rent faktisk har set dem. Hvis du bladrer dine dvd’er igennem, så er han allevegne – i Harry Potter-filmene med sit klamme pagehår som Professor Snape, som den utro chef i Love Actually, som den emo-agtige østtysker Hans Gruber i Die Hard og som den bedste fucking larve nogensinde i Alice in Wonderland.

Udover at være beundret for sine evner som skuespiller, så var Rickman også en meget eftertragtet herre hos det modsatte køn. I 2013 lavede vi en film om kvinder, der er seksuelt besatte af Alan Rickman. Det blev til en dybtfølt indsigt i det, der gjorde ham så betagende: