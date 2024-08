Alle de typer du møder i Facebookgruppen, hvor danskerne tigger smøger

Facebook er mange ting for mange mennesker. Din mor bruger det til at snage i dit privatliv (“Hvem er hende pigen, der bliver ved med at sende dig ferskner og auberginer? Er hun din kæreste?”), din chef bruger det til at holde øje med, om du havde rent mel i posen, da du lagde dig syg tidligere på ugen (“Når du skriver ‘Shots, shots, shots!’’ mandag aften, mener du så influenzavaccination?”), og der er din far, som er en historie for sig.

Og så er der dem, der bruger Facebook, som om det var en smugkro under forbudstiden. Som de fleste efterhånden har opdaget, findes der en sand overflod af sortbørsagtige grupper på den sociale medieplatform. Man kan låne penge af privatpersoner, hvis man for eksempel står i RKI og ikke kan tage flere Kviklån, men bare skal have de der nye fælge til bilen, selv om man ikke har set skyggen af en lønseddel siden finanskrisen. Man kan også købe eksotiske, truede dyr, stoffer, fyrværkeri og hælervarer.

Facebook har det hele, men et af de på en gang mest kuriøse og hardcore socialrealistiske eksempler på den moderne deleøkonomi, man kan støde på, er alligevel gruppen ‘Gratis smøger = Få hjælp til smøger og e-cigaretter (18+)’.

Her tigger almindelige danskere i pengenød (og alle mulige andre former for nød) smøger og e-juice af hinanden i, hvad der på mange måder ligner voksne og forgældede danskeres svar på en kommunal skolegård.

Gruppen har to moderatorer og opererer under mottoet; “Vi kan alle stå sidst på måneden og mangle til en pakke smøger, og det er så her gruppen kan være med til og hjælpe dig.” Det er ulovligt at bede om penge, men tilladt at aftale betaling for cigaretter og e-juice, og så kan brugerne selv invitere andre ind.

Grundlæggende kan man, som i feudalsamfundet for flere hundrede år siden, dele brugerne op i to kategorier: dem der har, og dem der ikke har. Dem der har, kaster Skjold-pakker ud fra guldkareten (til maks 36,50 kr), og dem der ikke har, samler skodder op fra fortovet.

Det er med andre ord et på en gang foruroligende og fascinerende indblik i menneskets psykologi i senkapitalismens æra. Hvis man for eksempel tilbyder andre tobak, tager man sig betalt på en af to måder; enten beder man om få penge igen på et senere tidspunkt (Mobilepay er det foretrukne betalingsmiddel), eller også tager man sig betalt i menneskelige lidelseshistorier som her:

Og lidelseshistorierne veksler også i indhold – fra folk, der mangler penge sidst på måneden og bare skal have til et par pakker smøger, til langt grummere og mere tragiske fortællinger om psykisk sygdom, skilsmisse, fyring og en bred palet af personlige tragedier.

Og så er der også dem, hvis desperation efter cigs ikke afholder dem fra at være ekstremt specifikke i deres tiggen (Skjold er i høj kurs).

Og herunder dem, der egentlig bare har svært ved at få deres Grøn Skjold-afhængighed og et liv som studerende til at hænge sammen, og hey, vi kender vel alle sammen følelsen af at være på SU og være hensat til forskellige former for hustling i slutningen af måneden (double pray-emoji).

I gruppen støder du også på den del af befolkningen, der oveni de ovennævnte problemer er logistisk udfordret af den sparsomme offentlige transport i den del af kongeriget, som vi efterhånden har lært at kende som Udkantsdanmark:

Og dem, der er festrygere (helt sikkert), og som bare lige skal have nok til at kunne klare sig igennem en revy med svigerfamilien (ok, fair):

Det er let at affeje brugerne af gruppen som en flok stakler, der udstiller deres dårligdomme i håb om, at nogen forbarmer sig over dem og tager imod det symbolske pund kød. Men gruppen kan på mange måder også ses som et billede på, hvordan den uregulerede deleøkonomi både udstiller den stigende ulighed og fattigdom i Danmark og på samme tid mæsker sig i den.

Siden 2000 er indkomstuligheden i Danmark steget stødt, men så længe du befinder dig i sin egen klasseboble, som nogenlunde ung og (vel)uddannet del af arbejdsstyrken, kan det være svært at få øje på i samfundet. For hey, du har stadigvæk råd til at købe dine egne smøger, og det har dine venner og kolleger sikkert også, så hvor galt kan det egentlig være?

Hvis man bruger ti minutter på at scrolle sig igennem alle de rimelig dårlige undskyldninger, der virkelig også er en syndflod af i Gratis smøger = Få hjælp til smøger og e-cigaretter (18+), får alle vi med egne smøger alligevel, en gang i mellem, et reality-tjek på, hvordan samfundet også ser ud:

Det er svært at sige noget entydigt om, hvad der får folk til at tilbyde fremmede tobak mod betaling i form af mere eller mindre ydmygende selvudlevering, men det handler nok mere om et power-trip end om at være barmhjertig samaritaner, hvis man for eksempel skriver:

Deleøkonomien på Facebook er en middelalderfyrstes våde drøm om, hvordan verden skal se ud, men det værste er, at den får de grimmeste sider frem i helt almindelige mennesker. Der findes masser af folk i verden, som er klar til at udnytte dig med overlæg, hvis du er særligt sårbar – men uanset hvad: Når det er helt almindelige bedstemortyper fra provinsen, der udlover rulletobak til den, der kan hoppe højest på et ben, så er vi som kultur og civilisation på vej ud over afgrunden.