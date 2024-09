Her er de mange grunde til at sommer stinker

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Canada

Da punkbandet Fucked Up skrev sangen I Hate Summer, talte de for en lille, men højtråbende del af befolkningen. I Danmark har vi, siden vi var små, lært, at vores belønning for at have klaret os gennem vinterens dystre, deprimerende mørke, er det korte, vidunderlige pusterum, sommeren tildeler vores triste og tragiske liv. Men det bliver så fucking varmt om sommeren, og det er ikke en velfortjent oase, men en årlig pøl af varmt lort. Fuck sommer. Det er okay at sige: ‘Wakeboarding virker til at være en sport kun for hjernetomme rich-kids.’ Det er okay at sige: ‘Jeg vil hellere blive indendørs med alle vinduer på vid gab i håb om en smule gennemtræk. Solen er der igen i morgen.’

Så denne artikel går ud til alle jer, der hellere vil gå rundt i frakke og hue. Vi skal ikke længere finde os i ‘lad os hænge ud i parken’-tabernes tyranni. For nogen er sommeren den værste årstid – og hvis du er uenig, har vi lavet en liste, der beviser, hvorfor du tager fejl.

Hvide mennesker, der snakker om at blive solbrændt

De fleste af mine venner er hvide, og for det meste er det ikke et problem. Men det bliver næsten ubærligt i sommermånederne, lige så snart solen kommer frem, og temperaturen sniger sig over femten grader. Når det sker, vil mine ellers ganske kloge, sjove og interessante venner med garanti forfalde til kun at diskutere én ting: Om de er blevet solbrændt og/eller muligheden for at blive det. ‘Hvilken faktor bruger du?’ spørger de hinanden, og hvis svaret er over 30 er alle helt oppe at køre. ‘OMG! Jeg er såååååå hvid, se mine arme, de er allerede røde,’ hyler de. Måske er jeg bare blevet mistænkelig, men efterhånden virker det, som om de praler over, hvor let de bliver forbrændte. Min pointe er: Hold nu bare kæft. Du har været hvid hele dit liv, solen har været der hele dit liv, og du har sandsynligvis brugt solcreme hele dit liv. Hvorfor opfører du dig, som om de tre ting i kombination er en eller anden vanvittig overraskelse, du ikke kan lade være med at gå amok over? Du burde være vant til det nu. Det er altså ikke særlig interessant at smøre creme på huden når den udsættes for UV-stråler. Især for os brune, som normalt ikke bliver forbrændt og ikke behøver bekymre os om at ‘få noget farve’. —Manisha Krishnan

Tøj (eller mangel på det)

En af grundene til, at sommer er de værste tre-fire måneder på året, er det lort, man skal rende rundt i for at køle sig ned – hvilket for det meste er meget lidt. Eftersom at alt, der ser nogenlunde moderne ud, er lavet af smarte europæiske designere (alle film i Nordeuropa, om det er London, København eller Stockholm, er altid fyldt med regn og skyer, så det må betyde, at det altid er fem grader varmt), ender du sandsynligvis med at tilbringe sommeren iført forvaskede shorts og en t-shirt, der ikke matcher, og som er dækket af glamme svedpletter.

Hvis du er bleg (som mig), vil det hele blive ti gange værre, fordi du ikke vil blænde folk med din bare hud, når du går ned ad gaden eller hænger ud på stranden. Nåh, men hyg dig med at have jeans på hele sommeren, dit fucking vampyragtige væsen. —Jake Kivanc

Festivaler

‘Skal du på Roskilde?’ eller ‘Du bliver nødt til at komme på North Side!’ eller ‘Har du set programmet til den der festival, der ligger lang pokker i vold, uden kontakt til civilisationen? Det bliver fucking VILDT.’ Det er næsten umuligt at gå mere end 24 timer under denne gudsforladte årstid, uden nogen spørger, om man skal med til en eller anden musikorienteret udendørsbegivenhed, fordi industrien stopfodrer os med events specifikt designet til, at unge mennesker kan lænse deres bankkonto i den evige fests navn.

Du sælger din sjæl og din førstefødte for en billet. Du tager en fucking shuttlebus (som faktisk bare er en almindelig bybus med et skilt på) til festivitasen. Du bruger hele weekenden (eller ugen) på konstant at være væk fra dine venner, fordi din telefon ikke virker, gå glip af halvdelen af de kunstnere, du havde planlagt at se, og så ved et uheld at sniffe en bane ketamin, som du troede var kokain, i en mærkelig dreadlockklædt hvid fyrs telt, der er dækket af tørret mudder på indersiden. Og så har jeg slet ikke nævnt festivaltoiletterne.—Allison Elkin

Festivaltoiletter

Lige meget om du rent faktisk er på festival eller bare er et andet sted, hvor de er stillet op, så er det først rigtigt sommer, når du har skidt i en kasse. ‘Det er da ikke så slemt,’ siger din klamme ven, som aldrig vasker hænder, når han har pisset, for at overbevise dig. Men det er så slemt. Det kan godt være, at det er en irrationel frygt, men for det første kan de tingester vælte på et hvilket som helst tidspunkt, og hvis du er staklen, der sidder derinde, vil du helt bogstaveligt være dækket af lort. Der findes ikke nok håndsprit i verden til at redde dig. Og når nu vi taler om lort, så er der fandme meget af det, når man er omringet af folk, som oplever en bivirkning af MDMA og kokain, som vi sjældent taler om – nemlig diarré og en fuldstændig manglende evne til at sigte. —Manisha Krishnan

Din bankkonto

Du bruger så mange penge om sommeren. Om du kører aircondition for fuld smadder og får en enorm elregning eller bruger tiden udenfor med dine venner, kommer du til at bløde penge, som var der ikke nogen dag i morgen. Taxaer til at komme hjem, drinks til at holde dig kølig, nyt tøj, når du har svedt alle dine kropsvæsker ind i det gamle, stoffer til at gøre livet mindre nederen. Det løber op, og der er ikke noget at gøre. Global opvarmning fortsætter. Prøv at tænke over det, næste gang du smadrer ozonlaget med et hjemmelavet bål startet på en cocktail af Axe og gamle paller. —Jake Kivanc

Årets sommersang

Calvin Harris og Ellie Goulding slår pjalterne sammen og laver en sang, du er tvunget til at høre, indtil det bliver vinter, og selvom du hader den, er der nogle lækre piger, du hænger ud med, som helt sikkert elsker den. ‘Ej, Skrillex-remixet er bare såååå optur!’ —Jake Kivanc

Camping

Jeg. Forstår. Det. Ikke. Hvad fanden er det fede ved at sove under en forvredet pressening? Har vi ikke udviklet os som mennesker og er kommet videre? Vi har hytter og bungalows og Airbnb, der giver rig adgang til det komplet overvurderede ‘udenfor’. At vælge at sove i et telt er ligesom at sige, at man stadig bruger et modem for at komme på nettet. Telte bliver vanvittigt varme om dagen og bidende kolde om natten. Hvis et farligt dyr (okay, dem har vi ikke så mange af) kommer forbi lejren og beslutter sig for at lave ballade, vil et tyndt stykke nylon ikke holde det ude. Desuden sover du bogstaveligt talt ovenpå sten og andet skidt, hvad fanden er der egentlig at diskutere?! Camping er aldrig så romantisk, som du tænker, det vil være. Hvis du er på en campingplads, er du ikke alene tvunget til at være sammen med din familie, men også andres lortefamilier, og du finder ud af, at det ikke er socialt acceptabelt at skælde fremmede børn ud, lige meget hvor irriterende de er i deres uskyldighed. Hver eneste del af en dag er ti gange mere besværligt, når man er på camping – at spise, sove, gå i bad, gå på toilettet. Den eneste grund til, at du synes, de forbrændte pølser, der sidder på en pind, du fandt på jorden, er lækre, er, at du er ved at dø af sult, fordi du ikke har haft adgang til et helt almindeligt komfur. —Manisha Krishnan

Sex i varmen

Så du tænkte, at det var en god idé at hive en fyr fra stranden med hjem for at knalde. Det er sommer, ikke? Når først du har fået tøjet af, som objektivt set måske er den bedste del af oplevelsen, fordi det er så fucking varmt, lægger du mærke til hans lugt. Du åbner vinduet, men fordi du bor i lejlighed, kan det kun åbnes et par centimeter. Det er ikke nok. Intet er nok. Men nu er han her, og I ligger allerede og snaver, nøgne, og det er for sent. Vi ved alle, hvor klamt det er, når en fremmed gnider op mod ens hud til en koncert i sommervarmen. Bare forestil dig, at det er hele deres krop. Og i stedet for at vare et kort øjeblik, er I som hårløse rotter dækket af olie, der gnider og glider op ad hinanden i 30 uendelige minutter. Uden tvivl vil han stille følgende urimelige spørgsmål, efter han er kommet for tidligt: ‘Kan jeg sove her, smukke?’ Fuck af. —Allison Elkin

Sommerkærester

OK, jeg ved godt, at du har set din del teenage-dannelsesfilm, og du har genset alle afsnittene af Dawson’s Creek adskillige gange, så du tror, du forstår dig på sommeromance. Udendørs sex, berusende ture i parken med løftet om mere udendørs sex, den usagte klausul om, at det ikke skal vare ved, og at denne kortvarige solbeskinnede affære ender, når sommeren går på hæld. Men det er alt sammen en frygtelig løgn. Du bruger det meste af maj og juni på at skjule din blege krop, så når sommeren kommer rigtigt i gang, er du så tørstig efter at score, at du i din idiotiske fuldskab beslutter dig for at knalde med den første, den bedste fyr i en tanktop, der tilbyder dig en cigaret. Han er ret lækker, så I bliver ved, til det bliver september, og I tænker begge, at I vil skride fra hinanden som voksne mennesker, lige så snart havemøblerne bliver sat tilbage i garagen, men nu er det vinter, og han har stjålet adgang til sin vens HBO-konto, så nu er du kontraktligt forbundet til ham. Så er det pludselig jul, og du ville være et svin, hvis du slog op med ham på det tidspunkt, og så er det Valentine’s Day, og før du har set dig om, er din to ugers affære blevet til et langvarigt forhold med en fyr, der hedder Chad, som du mødte udenfor et festivaltoilet, og som du ikke kan slå op med før næste sommer. —Amil Niazi

Offentlig transport

I bedste fald er en tur med offentlig transport en øvelse i beherskelse. Men når det er varmt, skal alle og deres hund, bogstaveligt talt, med S-toget eller bussen. Forældre fylder gangene med klapvogne og picnicudstyr. Unge mennesker bæller vodka på vej til en park/stranden/en festival og råber ‘wooooo!’, og du har ikke den mindste chance for at finde en ledig plads. Oven i det hele sveder alle, så man er tvunget til at udholde stanken af kropslugt resten af turen. Mareridt. —Manisha Krishnan

Fortovscaféer

Alle byer i landet får kollektiv stivert på over at rykke bordene ud på gaden om sommeren. Det er 1000% forståeligt, at man gerne vil drikke udendørs på en varm dag (eller endnu bedre: en varm aften), men et fortov er normalt den dårligste måde at nyde én af verdens største fornøjelser: At drikke på en bar. Selv de halvdårlige barer har kontrolleret klima, lidt pynt, nogle fine sange på anlægget og om sommeren ledige, komfortable stole. Men nej, om sommeren skal man ud at sidde i 30 grader på plastikstole ved plastikborde. Misforstå mig ikke, en lækker terrasse er noget smukt og sjældent, men størstedelen af dem er lort, og du fortjener bedre.

Skal jeg snakke videre om fortove med fantastiske udsigter til travle lyskryds? Hvad med betongulve og ikke parasoller til alle, så der opbygges et helt nyt klassesystem på terrassen? Du er udenfor, barerne er for nærige til at have udendørs højtalere, så man er tvunget til at føre en samtale i stedet for at råbe henover en femten år gammel Strokes-sang, og hvor fanden er tjeneren? Hvorfor er der kun én tjener for hver 20 borde? Hvis jeg var indendørs, ville jeg allerede have en kold drink i hånden, jeg ville ikke have denne samtale, og jeg ville ikke have en dunkende hovedpine fremkaldt af den bagende sol.

Det er meningen, at druk skal foregå i mørke.

