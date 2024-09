​Alt det lort, der kommer til at ske for dig 1. april

Lad os alle fryde os over, at dagen over alle dage endeligt er oprundet. Halleluja! 1. april er kommen, og nu jubler spøgefugle verden over. Som du garanteret ved, har du i dag carte blanche til at lade hylende morsomme pranks og narrestreger regne ned over gud og hvermand – helt uden at skulle frygte for konsekvenserne. Eksempelvis kan du nok godt slippe afsted med at hælde salt i sukkerbøssen på arbejde, uden at Emil fra bogholderiet slår dig ihjel, når han finder ud af, at kaffen smager mere salt end forventet. Tværtimod vil han, efter han har spyet kaffen ud i en fin støvregn over årsregnskabet, klaske sig på lårene af grin, give dig en krammer og føle, at I er kommet hinanden nærmere. Måske han sågar er en af de masochistisk anlagte, der går og glæder sig til at blive forulempet af venner, kollegaer og landsdækkende medier på dette kulørte døgn.



Uanset hvad er reaktionen 1. april som bekendt præcis den modsatte af, hvad din lille spøg ville have resulteret i på resten af årets dage, hvor Emil efter al sandsynlighed (og med fuld berettigelse) ville være blevet stiktosset. Og det er netop derfor, at 1. april langt overgår fødselsdage, juleaften og grundlovsdag, hvad angår popularitet.

Videos by VICE

Det eneste kritikpunkt, man måske kan have, er, at denne dag ikke varer hele året; at man bliver mødt med kritisable blikke, hvis man bruger sin kollegas attachemappe som toilet i maj, eller at ens børn tager det betragteligt mere ilde op, hvis man joke-bortadopterer dem for eksempel 31. marts. Pointen er, at vi kun har én enkelt dag at gøre godt med hvert år, og derfor handler det om at få udnyttet dens fulde potentiale.

Her er der derfor en liste over ting, der helt sikker kommer til at overgå dig, men som dagen klart ville være bedre foruden.

Du prøver hele dagen at finde på en aprilsnar, men må i stedet indse, at du hverken er kreativ, original, sjov eller elsket

Sig noget sjovt! Som samtlige af landets stand-up komikere kan bekræfte, så er det ikke så let. Og ikke alene er det svært; dagen tvinger dig til at gøre nogle mindre behagelige overvejelser om, hvem du er som menneske. Er du sej? Er du sjov? Er du in? Lige nu sidder du formentligt og bryder dit hoved for at finde på noget superduper, mega grineren til dagen. Kan jeg nøjes med bare at prikke nogen på skulderen, få dem til at kigge den forkerte vej og så brøle “APRILSNAAAAR” ind i ansigtet på dem? Er det sjovt? Hvad med den joke, din roomie fortalte den anden dag? Det er jo ikke rigtigt en aprilsnar, men det er jo meget skægt at tænke på, hvilket dyr Lukas Graham ville være…

Det at lave fis og ballade er ligeså angstprovokerende som at tage tøjet af foran fremmede mennesker: man stiller sig selv til skue og risikerer at finde ud af, at man hverken er så svedig eller vellidt, som man lige gik og troede. Derfor glæder det mig at afsløre, at du på ingen måde er tvunget til at være sjov på verdens sjoveste dag. Hvis du i stedet bare betragter det som enhver anden dag og underlader at give det et skud, behøver du aldrig at finde ud af, præcis hvor kedeligt et menneske du er.

Du bliver udsat for en ekstremt voldsom aprilsnar af en bekendt, der har brugt hele marts på at se pranks på YouTube

Hvis det er rigtigt morsomt at bytte om på sukker og salt, må det være top fucking overdrevet hjernedødt at bytte om på afløbsrens og din lillebrors Capri-Sonne. Det er i hvert fald den type logik, som YouTubes unge snapback-bærende pranksters følger. Desto vildere, desto sjovere. Og det er jo alt sammen fint, så længe det bare er nogle fjollede amerikanere, der render rundt inde i din computerskærm og sætter ild til hinanden, men det er knapt så svedigt, når Sebastian fra gym udgiver sig for at være politiet og ringer med nyheden om, at begge dine forældre er døde i et biluheld. Dels fordi dine forældre måske er kreperet, men bestemt også fordi din snottede hulken pronto ryger på nettet. Man kan spørge sig selv, hvad der blev af de gode, gamle Ashton Kutcher dage, hvor man holdt sig til at “punke” semi-kendte mennesker? Hvad er der sket med verden?

Under alle omstændigheder er du nu advaret og kan forberede dig på det værste.

Mennesker klædt ud som pruttepuder; det internationale tegn på skæg og ballade. Via Flickr-brugeren Leonie.

Du kommer til at have samtaler om, hvordan aprilsnarren er opstået, og hvordan man kan udnytte dagen til at røve banker etc.

Hvorfor man i grunden driver gæk med hinanden lige netop i dag, er et punkt på den støt voksende liste over ting, jeg ikke har svaret på. Andre nævneværdige punkter på samme liste: Var alderen 0-6 fuldstændig ligegyldig for Lukas Graham? Og mener han det samme om at være 60+? Er alder bare et tal? Men modsat ovenstående spørgsmål, der simpelthen ikke findes svar på, er der en helt fin wikiside, der forklarer aprilsnarrens ophav. Her er linket. Selv tak.

Og når det emne så er udtømt, vil den mest vovede af jer som sædvanligt bryde tavsheden med en eller anden latterlig hypotese om, hvad man kan slippe afsted med lige netop i dag. Hvad nu, hvis jeg klæder mig fjollet ud og røver en bank? Så ville politiet ikke tro på det grundet mit usædvanlige signalement. Hvad nu, hvis jeg skrev til min kæreste, at jeg var gravid? Så kunne jeg finde ud af, hvad han egentligt synes om mig. Hvad nu, hvis jeg bad om lønforhøjelse? Mest som en joke, men også lidt for at få mere i løn. Fine samtaleemner, men dårlige idéer hver og en.

Aviserne narrer folk, der ikke læser avis, med deres urimeligt rædsomme aprilsnarre

Spændet over dårlige aprilsnarre er stort, men de absolutte bundskrabere er som regel at finde i landets forskellige medier. I dag prøver de for eksempel at snøre danskerne med lårklaskere, som at Hitler skulle være flygtet til Argentina, at DR laver en borgerlig opfølger til Matador, og at du skal betale for din egen vægt, når du flyver. (Her kan du eventuelt lige tage en pause fra læsningen for at grine færdig). Det paradoksale ved det hele – udover at det er virkelig, virkelig uskægt – er, at de nødvendigvis kun kan løbe om hjørner med folk, der ikke læser avis i forvejen, og derfor ikke ved, at Hitler som bekendt endte sine dage i Vejle.

Det stopper dog ikke typen, der både har haft akvariefisk og mavetaske siden folkeren, i at ligge på lur bag kontorets kaffeautomat og vente på at overfuse den eneste stakkel, der faldt for den med Matador. “Jeg vidste jo med det samme, at det var en vits. Det gør jeg jo altid. Erik Ballings nabo ejer jo rettighederne, og han hader jo opfølgere. Men du er jo velkommen til at spørge en anden gang, hvis du vil være sikker på, om det, du jo tror, du ved, nu også er rigtigt. Chiao.” Her er man selvfølgelig i sin gode ret til at tage sin forstøver fyldt med saltpetersyre frem og give vedkommende et par puf i ansiget. Det er det smukke ved den 1/4. Du er tilgivet, så længe du råber aprilsnar.

Læs mere fra VICE:

En fattigrøvs guide til København

Ting ‘Hvad skal vi ha’til aften idag?’ kan lære os om livet

Ting fra 2015 som skal dø i 2016