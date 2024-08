Alt det lort du skal i december

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK og bringes her med bidrag fra VICE Danmark

Det er december. Hjerternes fest og gruppepressets højtid, hvor du er tvunget til at tage med til en række sociale begivenheder, som du i virkeligheden slet ikke har lyst til at deltage i.

Indrøm det nu bare. Du vil langt hellere ligge i din pyjamas og se Netflix med radiatoren på fuld knald og en flaske Baileys i køleskabet, men desværre er du tvunget til at tage din vinterfrakke på, vade ud i kulden som en idiot og vise flaget til de her arrangementer.

Julefrokost på arbejdet

Der er intet, der siger jul, som en omgang kontrolleret sjov. I år har chefen virkelig ikke orket at gøre sig umage, og festen afholdes derfor i kantinen. Den starter klokken 16, så du kan ikke snige dig udenom. Hank op i dig selv, drik dine to gratis cocktails, og kæmpe dig gennem den obligatoriske sludder med Henning fra HR, som stemmer Alternativet og er virkelig ivrig efter at fortælle dig hvorfor. Og så kan du selvfølgelig slutte aftenen af med manér ved at være åbenlyst utro med Henning, selv om I begge to er i et fast forhold.

Julefrokost i din afdeling

Klokken er 14 på en mandag – ikke umiddelbart nogens yndlingsugedag at sætte sig ned og spise tørt svinekød og klistrede karamelkartofler/dårlige vegetarløsninger fra ”gastropubben” ved siden af kontoret – men det er den eneste dag i hele december, hvor alle fra din afdeling er på kontoret og er klar til at prøve at tale med hinanden på et personligt plan. Og det kan faktisk være meget god idé, ikke? Måske er det bare, fordi du var forberedt på det værste, men der et eller andet utroligt befriende ved at spille S.O.A.P. over dine computerhøjtalere, drikke billig prosecco i plastikkrus og snakke privatliv med folk, man tilbringer 40+ timer sammen med om ugen, hvis børns navne du egentlig burde kende efterhånden.

Foto: Jamie Clifton

Jule-pubcrawl

Så er det fandeme nu. Den helt store aften. Du har det som en løber inden et maraton. ”Mødestedet” er en eller anden kæmpestor lortebar ved Rådhuspladsen. Klokken er kun 12, men alle er her allerede, alle har en ”festlig” nissehue med lys på. Så er det nu! DRIK DRIK DR-

Du vågner klokken 14 dagen efter, fordi du er ved at blive kvalt i et lille stykke glimmer fra en juledekoration, og du husker intet fra dagen forinden. Du har bogstaveligt talt aldrig haft så voldsomme tømmermænd før. Der må være en eller anden psykologisk forklaring på, hvorfor du udsætter dig selv for det her. Fire dage efter bliver dit Dankort afvist i Netto. Du tjekker din konto og finder ud af, at du har brugt et beløb på størrelse med din husleje på IPA’er og wasabinødder. Det var meningen, at du skulle give din mor et kurophold i julegave i år. Det bliver et par nye sutsko og en håndcreme ligesom sidste år.

Julemiddag med dine roomies

I splejser om en pose kartofler og et par andebryster fra en rigtig slagter. Jesper vil lave æbleflæsk, og du leder desperat efter en risalamande i Irma, som du med lidt god vilje kan narre de andre til at tro, at du selv har lavet. Herligt. Bare ærgerligt, at det aldrig kommer til at ske, for der ingen, der har tid undtagen dagen efter pubcrawl, så derfor ligger i alle sammen og sover til klokken 18, hvor der er en, der nosser sig sammen til at ringe efter en pizza, som du omgående får kvalme af at lugte til.

Kæmpe privat julefest

Dine gamle studiekammerater har inviteret dig over til en ”sofistikeret” gløgg lavet på portvin og rom. En af dem har brugt en hel eftermiddag på at designe et Facebook-event. Coverbilledet er nogle nisser med et par dine venners stive ansigter photoshoppet på. Invitationen lyder noget i retning af <<< GLØGG // EXTRAVAGANZA >>> eller ”Æbleskiver x VarmVin ft. Kys under misteltenen”. Beskrivelsen er teksten til ” Christmas Wrapping” af The Waitresses eller Wikipedia-definitionen på æbleskiver. Klokken 23 er der allerede en, der er gået kold, og den fornuftige sambo forsøger i sin brandert af vaske gløgg af tæppet. Pludselig er klokken blevet 3, og du har drukket al din vaniljevodka. Sidste bus hjem tager 50 minutter, og dagen efter på arbejde bliver den værste nogensinde.

Foto: Jamie Clifton

Pinlig bytur i din hjemby

Det er første dag af juleferien, og du er hjemme hos mor og far. Du ligger allerede på sofaen med din mors yndlingstæppe og en kop kakao og gør klar til at glo Netflix, da din gamle ven Anders fra folkeren genopliver en tråd på messenger, der har været død siden april 2014, med de udødelige ord, ”nogen der er frisk på en bytur i aften?” Spol frem til 22:50, hvor du står i den sørgeligste kø udenfor det sørgeligste medlem af Craizy Daisy-familien, som du besøgte regelmæssigt mellem 2011 og 2013. Præcis som i gamle dage. Bortset fra at du har jakke på, når du går ud om aftenen i dag. Øllene er billige, men så spiller de til gengæld Aqua, og folk æder det råt, og så husker du pludselig, at du egentlig aldrig følte, du helt hørte til her. I det mindste koster det ikke en bondegård at komme hjem med taxa.

’Hyggeaften med pigerne’

Der blev lavet Doodle i august, som du først udfyldte, efter du havde modtaget en masse passivt aggressive emails i stil med: ”Hej, søde, fik din arbejdsemail fra Anna. Gider du ikke lige udfylde vores gruppe-Doodle? Skal have svar, så jeg kan planlægge asap, kys!” Du håbede i al hemmelighed, at de ville vælge en dato, hvor du ikke kunne, men du har alligevel ikke andre planer end at se fjernsyn og æde vaniljekranse. Tyve minutter inden du skal ud af døren, husker du pludselig, at du skulle have haft en ting med til pakkeleg, så du skynder dig ned i kiosken og finder en pakke Toffifee og pakker den ind i en avis. Du drikker billige bobler, mens værtinden viser billeder af det hus, hun og kæresten lige har købt.

Foto: Jamie Clifton

Juleaften

Jeg gider ikke skrive noget her. Du ved godt, hvad jul er.

Julefrokost med familien

Din bedstemor har dækket op til kæmpe frokostbord, og alle dine forældres 17 fætre og kusiner er her. De vil alle sammen høre om, hvor dyrt det er at bo i København. Mindst fem mellemstore skænderier udspiller sig. Dine bedsteforældre kommer op at skændes over, hvem der skal sidde på klapstolene. Din tante bliver forurettet, fordi hun ikke kan høre tv’et, og går i seng, og din onkel får et vredesanfald, fordi han mener, at alle snyder i Matador. Din mor skælder din bror ud for at æde alle brunkagerne, og din far er muggen over, at din bedstemor har påpeget, at han har fået en snaps for meget til at køre hjem. Glædelig jul, allesammen.

Nytårsaften

Nope, skriver heller ikke noget her.