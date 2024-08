Alt det lort folk gør for at være deres partnere utro

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Ligesom det er tilfældet med mord, så er der forskellige grader af utroskab. I den ene ende af skalaen er et fjollet kys med en fremmed, som du lader som om ikke skete, og i den anden ende er planlagt, iskoldt hor. Sidstnævnte slags mennesker går endog meget langt for at snyde og bedrage: To telefoner, to lejligheder, to koner og hotelreservationer under falske navne. Her er tale om sidespring, der ikke har noget med fejltagelser begået i fuldskab at gøre. Det er en dedikeret indsats for at være et illoyalt røvhul.

Vi talte med nogle af de røvhuller. Navne er blevet ændret af åbenlyse grunde. Undtagen ét. Vi siger ikke hvilket.

ROBERTO, 25

Jeg var konstant min kæreste utro på uni. Allerede fra vi havde været kærester i omkring en måned. Vi var mere eller mindre sammen i fire år. Vi boede på det samme kollegium, og jeg stødte hele tiden ind i hende, så jeg skulle finde på undskyldninger for, hvor jeg var på vej hen. En af fordelene ved at være utro som studerende er, at hvis alt andet går galt, kan man altid lade som om, man skal på biblioteket. Så det sagde jeg, når jeg i virkeligheden gik over for at knalde. Pigen, jeg kneppede, boede sammen med to af min kærestes veninder, men af en eller anden grund var ingen mistroiske, eller også vidste de godt, hvad der foregik og sagde bare ingenting til hende. Én gang gik jeg rent faktisk på biblioteket, men det var kun for at have sex med hende pigen på toiletterne på femte sal. På et tidspunkt var en af mine venner ude at rejse, og han lod mig bruge sin lejlighed til at være fuckboy. Vi var der fra torsdag aften til mandag aften og lavede ikke andet end at knalde, spise pizza og se Breaking Bad. Jeg sagde til min kæreste, at jeg var hjemme for at besøge mine forældre.

Min kæreste fandt aldrig ud af det, så vidt jeg ved. Vi er ikke sammen længere, men vi er stadig ret gode venner, og hvis hun finder ud af det nu, ville det være noget rigtigt lort. På et tidspunkt i vores forhold kneppede jeg også en af hendes veninder, da jeg var stiv, og det er jeg faktisk mere nervøs for, at hun finder ud af. Jeg ved godt, at jeg er et dårligt menneske, men hende den anden pige havde den strammeste fisse, og jeg elskede stadig min kæreste. Jeg var bare en liderlig lille lort og ville kneppe alt, der rørte sig.

BRY, 29

Der var en (særligt) rodet tid i mit liv, hvor jeg var fanget mellem to kærester. Den ene var min ekskæreste, og den anden var den kommende. Desværre var forholdet med min nye fyr long-distance og ret kompliceret, og jeg kunne få fuldkommen formidabelt fantastisk sex med min eks, når jeg bad om det. Enhver kvinde vil medgive, at det kan være svært at give slip på den slags.

Med den nye kæreste begyndte jeg bare at have sex i hans bil, og senere sneg jeg ham ind på mit værelse, når mine roomies ikke var hjemme. Det var skide spændende, at der var en risiko for at blive opdaget, og det gjorde kun vores sex bedre. Han måtte flygte ud af vinduet et par gange. Efter et par måneder på den måde besluttede vi os for at tage af sted i en weekend, så vi kunne kneppe uden at skulle bekymre os om at blive forstyrret i 48 timer. Så jeg bookede et hotel, og fortalte mine venner, at jeg tog ned for at besøge mine forældre. Min kæreste fandt aldrig ud af det, men til sidst indrømmede jeg det overfor ham. Han var ret ligeglad, og det er vel ret fedt? Eller også er det ikke – hvis man er typen, der godt kan lide jalousi.

“Hun spurgte, om jeg kunne blive lidt, og hjælpe hende med at flytte nogle ting. Det gjorde jeg, og et øjeblik efter var hun splitternøgen.”

THANOS, 26

Jeg var til fest hjemme hos nogen sammen med min daværende kæreste. Pigen som holdt festen var virkelig sød mod mig og min kæreste hele aftenen, og hun sagde, at hun gerne ville hænge ud med os en anden gang, så på et tidspunkt udvekslede vi numre. Jeg var lidt tiltrukket af hende og kom frem til, at hun havde det på samme måde, men jeg var sammen med min kæreste, og til sidst tog vi hjem til hende omkring klokken 3 for at sove. Jeg kunne ikke holde op med at tænke på at kneppe hende den anden pige, så til sidst sagde jeg til min kæreste, at jeg havde glemt noget vigtigt til festen og tog tilbage for at hente det. Jeg ringede til hende, og hun sagde, at der stadig var gang i festen, så jeg kunne bare komme, men da jeg kom, var der kun hende og en af vores fælles venner.

Vi var temmelig fucked, og der var stadig sprut og stoffer over det hele, så vi tre blev ved med at feste. Før jeg havde set mig om, var der gået et par timer, og klokken var 7 om morgenen. Den tredje person var skredet, og jeg gjorde mig klar til at tage hjem til min kæreste med halen mellem benene, men så bad hun mig om at blive for at hjælpe hende med at flytte nogle ting. Det gjorde jeg, og et øjeblik efter var hun splitternøgen. Det ene førte til det andet, og vi havde sex adskillige gange, og jeg blev hos hende til sent om eftermiddagen. Da min kæreste prøvede at komme igennem til mig, sagde jeg til hende, at jeg havde sovet hos en af mine venner i nærheden, fordi jeg ikke nåede bussen, og jeg ikke kunne få fat i en taxa. Hun troede på det, og fandt aldrig ud af noget. Jeg fortryder det ikke. Jeg var i et dårligt kærlighedsløst forhold, men jeg burde stadig ikke have gjort det, og jeg kunne i det mindste have fortalt hende sandheden bagefter.

JANE, 23

Da jeg gik på universitetet, var en af pigerne, jeg boede sammen med sin kæreste utro med ikke én, men to af de andre fyre, vi boede sammen med. Det hele var så rodet, og alle synes, det var akavet, hver gang han kom og besøgte os – alle undtagen ham, hun var utro med, som ikke havde nogle følelser overhovedet. Hun fandt på alle mulige langt ude undskyldninger, når hun ikke kunne se ham i weekenderne. For det meste gav hun afleveringer skylden, og han accepterede det bare. Det var tydeligt for enhver, at deres forhold ikke ville holde, og til sidst eksploderede det hele i hovedet på hende, da hendes kæreste kom forbi for at overraske hende. Hun havde sagt, at hun ikke kunne komme og besøge ham, fordi hun var syg, så han kom for at muntre hende op, og der lå hun i sengen med en af de andre fyre. De slog op, og hun begyndte at være kærester med ham, han fandt i sengen. Jeg ved ikke, hvordan den anden fyr havde det med det, men han var en hanrej, så sådan er livet nogle gange.

G, 31

For et par år siden da jeg var arbejdsløs, besluttede jeg mig for at prøve at sælge lidt pot. Jeg røg selv en del, og jeg havde en cykel, jeg kunne køre rundt på, så jeg tænkte, at det ville passe ret godt ind i min hverdag. Det gik hurtigt op for mig, at jeg var virkelig dårlig til at være dealer, men jeg fandt også ud af, at når man har en pushertelefon, er det så let som ingenting at skrive til andre kvinder, uden at blive opdaget. Jeg boede med min kæreste på det tidspunkt, og hun kiggede tit mine beskeder igennem, men af en eller anden grund tænkte hun aldrig på at kigge på burner-telefonen. Måske fordi hun regnede med, at den kun blev brugt til min amatøragtige forretning, som hun ikke brød sig om og prøvede at ignorere. Jeg begyndte at snige mig ud for at se en anden pige ret ofte. Hun skrev til mig på burneren for at få en pose, og det betød, at hun var alene hjemme – nåh ja, hun havde også en kæreste. Jeg sagde til min kæreste, at jeg skulle ud og løbe nogle ærinder, og så tog jeg hen til hende den anden og kneppede hende. Jeg tror, vi holdt den kørende i omkring et halvt år, før det gik op for min kæreste, at jeg ikke tjente en øre på min “forretning”, lagde to og to sammen, og smed mig ud. Jeg fortjente det.