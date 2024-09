Alt det Yahoo! Answers har lært mig om Danmark

Yahoo blev for nyligt opkøbt af telegiganten Verizon for svimlende $4,8 milliarder (ca. 34 mia. kroner), og investeringsdelen af selskabet vil fremover hedde ‘Altaba’. Dog får det væld af Yahoo-tjenester, som Mail og Answers, der har hjulpet millioner af Yahooligans gennem livet siden dengang Silicon Valley bare var kendt som “den der dal i Californien”, i første omgang lov til at leve videre i fred.

‘Yahoo’ er et backronym for “Yet Another Hierarchically Organized Oracle”. Og selvom det navn sandsynligvis bare kommer af nogle www-pionerers forsøg på at virke begavede efter et 36-timer langt HTML-maraton på Ritalin i eller anden californisk garage tidligt i 90’erne, så er det præcis det, Yahoo er. Et crowdsourcet orakel. Internettets gulvklud.

På samme måde er Yahoo! Answers – Yahoos spørgsmål & svar forum – en svamp for det værste søl på internettet. Et samlingssted for viden, kulturel udveksling og det seneste nye fra hele verdens fanatiske tastaturkrigere, et sted hvor du kan finde svar på alt. Ikke nødvendigvis det svar, du ledte efter eller et svar, der på nogen måde forholder sig til dit spørgsmål eller et svar, der ikke flyder over med racistisk propaganda og konspirationsteorier om den underjordiske reptilrace, der i al hemmelighed styrer verden – men svar, det får du.

Fordi vi nok alle sammen af og til kan blive nysgerrige efter at se os selv gennem andres øjne, satte jeg tænderne i den umiddelbart bundløse database af forudsigelige LEGO-referencer og rasende, politiske diskussioner om Muhammad-tegningerne i håb om, at samlingsstedet for den mest random digitale flaskepost på internettet kunne give mig et ærligt svar på, hvad resten af verden egentlig tænker, når de hører “Danmark”.

Bacon er vores nationalblomst

Egetræet er Danmarks nationaltræ. Og rødkløveren er åbenbart vores nationalurt. Men eftersom, der lader til at herske splid omkring, hvad i blomsterriget, der bedst symboliserer Danmark – og om vi overhovedet har en nationalblomst – foreslår jeg, at vi fremover kører med nederste bud fra marinesoldaten, der dedikerer sin fritid til at lire one-liners om Danmark af på Yahoo! Answers: Bacon. Hvilket måske ikke er helt ved siden af. Overvej det. Vi danskere gror mere bacon end noget andet. Vores land flyder over med saftige svinestrimler, og alligevel har vi ingen Oehlenschläger-sange, der hylder det, ingen national bacondag… Lad mig sige det sådan her: Hvad vil du helst leve uden – bacon eller rødkløver?

Vi er en flok refill-nazister, der ser pissesure ud hele tiden

Ligesom du blev vanvittigt begejstret, første gang du fyldte dit sodavandsbæger op for fjerde gang på en McDonald’s i udlandet, uden at der var nogen, der slog dig over hovedet med en Dankortterminal, har vi åbenbart ry for at være nogle nærige nazier, når det kommer til gratis genopfyldninger på drikkevarer. Og så hjælper det ikke, at vi i øvrigt ser pissesure ud hele tiden – hvis man altså tager den lettere racistiske Answers-bruger ‘lul d’s ord for gode varer.

Gad vide om den stakkels 16-årige pige, der stillede Yahoo spørgsmålet, endte med at løbe hjemmefra, efter hendes mor tvang hende til at flytte til vores kolde, mørke, refill-løse skodland?

Danmark er en tysk delstat

Jeg kunne egentlig godt snart gense Flammen & Citronen.

Vi er sindssygt afslappede, fordi vi konstant bæller øl og knalder

Den mystiske Yahoo-korrespondent ‘?’ rammer nok ikke helt ved siden af med sin sammenkobling mellem danskernes afslappethed og vores løsslupne forhold til fadbamser og doin’ the dirty.

Men hvorfor virker spørgsmålet så anklagende? Har vi været for slemme til at blære os med vores hedonistiske livsstil? Eller er Yahoo-spørgeren måske stødt på én håndværker for mange, der lå i firmabilen og blundede frokostpausen væk? Det er jo ikke ligefrem fordi HM Dronningen sidder og hylder druk og hor i sin nytårstale som værdier, nationen kan være stolt af. Nuvel, der er vel værre ting i verden end at blive anklaget for at være chill, fuld og liderlig.

Nej, Mary er ikke den nye Prinsesse Diana

Er Kronprins Frederik den nye Aragorn? Eller hvad hvis Prins Christian bliver den nye Geoffrey, når han bliver ældre?? Det er gået forholdsvist massakrefrit de sidste par hundrede år, men er vi sikre på, at det her monarki er noget, vi kan blive ved med at gamble med? Måske burde vi følge tidens trend og give en dygtig forretningsmand enevældig kontrol over vores land. Og Lars Larsen har aldrig været synonym med andet end gode tilbud.

Her vrimler med ateister, og det er vist ret heldigt



WTF, Jake. WTF.





Her er ikke noget at lave – udover at tælle fisk og ryge tjald

Ja, Danmark er det ottende dyreste land i verden at gå i biografen i. Bornholm er irrelevant. Og ja, efter klokken 18.00 dør al offentlig aktivitet mere eller mindre hen i de provinsielle flækker, hvilket er dem alle sammen på nær cirka to. Eksempelvis ved jeg, at Downtown Sakskøbing klokken 18.37 minder mere om de der creepy, forladte landsbyer, man ser på grynet dokumentar-footage fra Nordkorea, end man skulle tro, men come on, Yahoo. Giv os en chance. Vores land har mere at byde på end ulovlige urter, købesex og fisk. For eksempel så jeg Jarl Friis Mikkelsen i bus 5A den anden dag. Og Københavns kommune er ved at opføre en kunstig skibakke på Amager. Og broer! Vi har så mange broer. Broer til andre lande, broer frem og tilbage over alle tænkelige vandløb, broer på vores penge… ja, okay, jeg kan godt selv høre det. Jeg går hjem og stirrer ud i intetheden.

Vi er muligvis en del af en mobiltelefon-sammensværgelse mod Jesus

Kan du huske, da dine forældre, og så din historielærer, og så din bankrådgiver, fortalte dig, at du ikke skal tro på alt, hvad du læser på internettet? Det var det her, de mente. Jeg ved ikke hvad ‘dragoo’ var på, da han/hun/den/det skrev den her ordsuppe af konspirations-buzzwords, men det her er, hvad der ville ske, hvis Dan Brown tog William S. Burroughs’ skriveproces til sig.

Danmark er kendt for H.C. Andersen, græsk (!) kopiost, ytringsfrihed og ‘SLUTS’

Det simple spørgsmål om hvad Danmark er kendt for ude i verden, er et typisk eksempel på hvor mangfoldig en viden, man åbner døren for, når man kyler et spørgsmål ud i cyberspace på ubestemt tid og beder hele verdens yahoos om at svare på det. Hvad der formentligt startede som et uskyldigt folkeskoleprojekt i geografi for over et årti siden – og i første omgang inspirerede den sædvanelige klichéstrøm af H.C.A., LEGO og Carlsberg – har siden fået lov at rådne i Yahoos digitale arkiver, hvilket har ført til opblomstringen af mere eksplicitte, en-stavelsessvar som brugeren ‘FANIS’s “SLUTS”.

Men hvad havde vi forventet? Hvis det her tværsnit af random menneskers holdninger på internettet virkelig er det, resten af verden forbinder med Danmark – er det så egentlig så slemt? Vores kvinder er tydeligvis vildt lækre – så lækre, at det har vakt international opsigt – vi tager æren for andre landes oste, har lov til at sige, hvad der passer os plus nosserne til at gøre det. Denmark, Fuck Yeah.

Tak, Yahoo! Answers. Internettet ville ikke være det samme uden dig.