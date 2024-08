Alt, du skal vide, inden du dater en skytte

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA



Skytten er et ildtegn og er meget lidenskabeligt anlagt, og derfor tiltrækker han eller hun sig automatisk opmærksomhed. Når du snakker med ham eller hende, vil du blive imponeret over, hvor meget viden de ligger inde med. Lige meget, hvilket emne du bringer på banen, så ved skytten noget om det og er klar til at dele det med dig. De, som er født i kentaurens tegn, ser det som deres mission i livet at sørge for, at du forlader enhver samtale lidt mere oplyst, end du var inden.

Men når sandheden skal frem, så er skytten ikke den bedste til at flirte, fordi han eller hun hurtigt lader sig rive med og fortaber sig i udredningen af et kæmpestort emne, som lige så godt kunne opsummeres i en rap replik. Hvis du søger efter en partner, du kan tage de dybe samtaler om tilværelsen med, så vil skytten aldrig skuffe dig. Men hvis du beslutter dig for at bejle til en skytte, kan du godt forberede dig på nogle udfordringer, og du skal være villig til at dykke dybt ned i en masse emner, som du måske ikke kender særlig godt i forvejen.

Når du vælger et sted at invitere din skytte på date, er det meget vigtigt, at det er et rum med en stille og fredelig atmosfære, hvor I kan føre en intim samtale. Eftersom skytten er et ildtegn, er det måske en god ide at invitere ham eller hende på en restaurant med åbent køkken, en murstensovn eller koreansk barbecue – du kan også nøjes med stearinlys på bordet eller en bar med flammende cocktails. Når du arrangerer daten, skal du finde et sted, der siger noget om den, du er. Tag en t-shirt på, som knytter sig til en personlig historie, eller accessories, der giver et billede af, hvem du er, og hvor du kommer fra. Den slags pirrer skyttens nysgerrighed mere end bare den seneste mode.

En samtale med en skytte kan godt virke tung – smalltalk er ren tortur for en skytte, så du skal forberede dig på at tale om aktuelle nyheder og store samfundsemner. Det er en stor hjælp, hvis du har mulighed for at tjekke skyttens SoMe-feeds ud inden daten, så du ved, hvad du skal forberede dig på at snakke om – og eventuelt undgå kontroversielle emner – så I kan etablere en forbindelse fra begyndelsen. Skytten forventer ikke, at du har en ph.d., men det er vigtigt for ham eller hende, at du er nysgerrig på verden og klar til at diskutere store emner.

Når samtalen drejer ind på arbejde, skal du ikke begynde at prale af din høje arbejdsmoral eller din seneste forfremmelse. Fortæl i stedet din skytte om et spændende kursus eller en workshop, du har deltaget i, eller at du hjalp din chef med at løse et workflow-problem, der nu har gjort virksomheden endnu mere effektiv. En skytte bliver meget imponeret over en date, som er ivrig efter at lære nye ting og forbedre arbejdsrutiner.

Hvis du er så heldig, at du forelsker dig i en skytte, vil du nyde godt af din partners enorme videbegærlighed. Skytten vil gerne vide alt, der er at vide om dig og kende din historie. Han eller hun vil vise interesse for dine hobbyer og tage del i dem for at vise dig sin kærlighed. Skytten er vild med at analysere problemer på arbejdspladsen eller i familielivet og undersøge dem ved hjælp af de seneste psykologiske og spirituelle teorier. Skytten trives bedst med en partner, som er nysgerrig, og de blomstrer, når de får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Det sværeste ved at være kæreste med en skytte er, at han eller hun har en tendens til at holde længere foredrag for dig, både når det passer, og når det ikke passer, og det kan godt virke nedladende. Du skal måske minde din skytte om, at han eller hun er din kæreste og ikke din lærer, og at din stue ikke er et klasselokale. Sommetider har man brug for at få afløb for frustrationer over chefens brok, og i den slags situationer er det vigtigt, at ens partner kan bakke op og måske sige noget sjovt for at lette stemningen. Det har skytten imidlertid svært ved. Han eller hun forveksler ofte intellektuelle udredninger med følelsesmæssig opbakning.

Hvis du skal puste liv i sexlivet med din skytte, efter den første forelskelse har lagt sig, kan du eventuelt finde et eksemplar af bogen The Joy of Sex og lære at mestre intimitetens kunst. I kan også prøve kærligheds- og intimitetseksperimentet, som New York Times har gjort populært. Den videbegærlige skytte vil elske den her øvelse, hvor man ikke skal overtænke tingene. Det er også sandsynligt, at du tit skal være den, der tager initiativ til sex, eftersom skytten gerne vil snakke hele natten, selv om der i virkeligheden er behov for ro og intimitet.

Hvis du vil slå op med en skytte, skal du forberede dig på en meget lang snak, der kommer til at vare mindst tre timer. Skytten vil fortælle dig, at han eller hun er villig til at lære nye ting og forandre sin personlighed. Han eller hun vil gøre alt for at vise dig, at budskabet er modtaget og forstået. Du skal bare sige, at du er glad for, at han eller hun har lært noget om sig selv, men selv føler du dig udbrændt følelsesmæssigt, og derfor kan forholdet ikke fortsætte – det er den type retorik, som går ind hos skytten.

Hvis du har planer om at blive gammel med din skytte, får du en livspartner, der altid vil stimulere dig intellektuelt. Find på nye, sjove måder at sige ”jeg elsker dig” på og at vise ham eller hende din vedvarende interesse. Du skal være god til at tilgive din skytte, fordi han eller hun godt kan virke nedladende. Tag mindst én dag om måneden, hvor I bliver oppe og snakker hele natten. Elsk din skytte, og du vil aldrig kede dig.

