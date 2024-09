Her er alt du skal vide om de nye kulinariske emojis

Det føles som om, det er en evighed siden, vi udkæmpede en blodig og udmagrende krig, for at få de taco og burrito-emojis vi med rette fortjente. Men nu hvor vi tager den slags for givet (og bruger dem meget mindre end forventet), er det igen blevet tid til at fokusere både tid og energi på immaterielle ting, vi ikke har. I hvertfald når det gælder emojis.

Unicode, herskerne af de universelle emojis, er nu igen klar til at berige os med en ny bølge af kommunikationsmidler, så vi kan slippe for at bruge ord og i stedet sætte vores lid til små illustrationer, vi kan sende til hinanden, når vi er fulde eller ude af stand til at sætte ord på vores følelser ved hjælp af bogstaver.

Er du klar til at blive blæst bagover af de emojis, der er på vej med den nyeste opdatering, 9.0?

De nye emojis fra Emojipedia.

on the rocks

Til eventuelle uvidende skovmandsskjortebærende mænd med overskæg, der sidder fast i 2009, kan vi fortælle, at emoji-universet bliver velsignet med både bacon og whisky: Baconen i form af to sydende og fedtede skiver, og whiskyen serveret . Baconen vil passe godt sammen med de nye pandekage og ægge-emojis, der kan tilfredstille eventuelle morgenmadsabstinenser. Der er også et sæt skålende champagneglas – i tilfælde af at den skålende øl-emoji er lidt for afdæmpet.

Til de helsebesatte er der emojis med gulerødder, avokado og salat. Der er også en kartoffel, der synes en smule uigennemskuelig i forhold til dens praktiske anvendelse. Den kan måske bruges, hvis man en dag rammes af en ubeskrivelig trang til bagekartofler.

Sorry we’ve been quiet today. We’ve been busy thinking of all the ways to use the potato emoji in our future tweets. pic.twitter.com/9yMf9er2w6 — Marc Jacobs (@marcjacobs) June 2, 2016

Der er i hvert fald ingen tvivl om, hvad agurke-emojien skal bruges til. Folk har trods alt sat deres lid til, at aubergine-emojien kunne gøre det ud for en pæn hentydning til, du ved, baba ganoush. Tak til Unicode for endnu en alternativ visuel eufemisme for en pik! (Men lads os bare være helt ærlige—der findes mænd derude med udstyr, der beskrives bedre med en gulerod.)

There’s finally going to be a pickle emoji, wonder if it will unseat the eggplant as the preferred pseudo phallus — & (@calamityjamie_) June 1, 2016

Bout to send yo girl the purple pickle emoji — Eddie is 5’13 (@HoopsOverHoes_) June 2, 2016

Der kommer en kiwi, så du slipper for besværet, der er forbundet med at skrive de fire bogstaver “k-i-w-i”—og så du kan sende et anerkendende nik til dine venner fra New Zealand.

Ægge, jordnødde og reje-emojis er mere praktiske, end man lige umiddelbart tror; de er alle tre almindelige allergener, og emojis er tildligere blevet overvejet som en universel og praktisk måde at identificere ingredienser på.

Men du skal da ikke holde dig tilbage, hvis du føler trang til at udtrykke din kærlighed til rejer i hvidløg eller eggs benedict.

when the new emoijis come all I will need is the egg emoji. egg has all emotions. egg is powerful. egg — shan |-/ (@undercoversivan) June 3, 2016

Franskmændene får både en croissant og en baguette, mens spanierne får noget der ligner en paella. Der er også et “fyldt fladbrød”, der kan gøre det ud for alle mulige slags natmad, for eksempel shawarma eller falafel. Af en eller anden grund er tyskerne dog blevet overset – hvis altså man ser bort fra shawarma-emojien – og der er mærkværdigt nok ikke en bratwurst i sigte i den opdatering.

Germany SNUBBED as new emoji set contains croissants, paella but NO WURST (döner is in tho) https://t.co/JuU0ynSxBK pic.twitter.com/SJsYAAwWAe — Tom Barfield (@tombarfield) June 3, 2016

Can someone give me a legit reason as to why there’s not a sausage emoji? — Andy Smart (@djcolatron) June 2, 2016

Men altså, kom nu lige ind i kampen—der er selvfølgelig ikke nogen pølse-emoji med i opdateringen, da den ville gøre auberginen (og den nye agurk) totalt overflødige. Introducerer man en pølse-emoji, kan man ligeså godt også inkludere en decideret tissemands-emoji, og der er simplethen ikke nogle kvinder, der har tid til at skulle tage stilling til det enorme antal uønskede sms’er, en sådan emoji uundgåeligt ville føre med sig.

Nå ja, og så er der en emoji, der forestiller et glas vand. Væsketilførsel er trods alt vitalt for vores overlevelse. Men hallo, det er croissanter jo også, og hvis du smider det hele i den nye indkøbsvogns-emoji, kan du kalde det en gruppebesked.