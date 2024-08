Alt du skal vide om scissoring

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Hvis du nogensinde har set lesbisk porno – og det har du selvfølgelig, det er trods alt den mest populære kategori nogensinde på PornHub – så har du også set et par kvinder udøve den halvakrobatiske disciplin ”scissoring”. Du har sikkert også hørt begrebet omtalt i serier som Glee og South Park, i film som Adèles Liv eller i sangtekster af bands som Scissor Sisters, Tribe 8 og Scissorfight.

Videos by VICE

Men hvad er det lige præcis, scissoring er? Er det ligesom at tørbolle? Er det en stilling? Er det en overgangsrite? Er det den perfekte lesbiske sexleg eller en patriarkalsk fantasi? Og er det overhovedet noget, folk praktiserer i virkeligheden?

Ifølge queer-kendisser som komikeren og Orange Is the New Black-stjernen Lea DeLaria, så er scissoring absolut ”ikke en ting”. Det kan selvfølgelig også skyldes, at lesbiske kvinder sjældent har lyst til at blive identificeret med noget som helst, som mainstream pornoindustrien kalder for ”lesbisk sex” – der som oftest praktiseres af slanke, hvide, ciskønnede kvinder med lange, falske negle, som de hamrer op i underlivet på hinanden. Det er også pornoindustriens skyld, at mange heteroseksuelle har et billede af lesbisk sex som en lang lap dance. Der er også ergonomiske grunde til at sakselegen er uholdbar – visse stillinger virker ikke nær så meget som sex, som de minder om kompliceret yoga – og endelig bliver ikke-penetrerende sex ofte overset, hvis ikke direkte ignoreret, i porno.

Scissoring, som koncept, (og lesbisk sex generelt) er så debatteret et emne, at queer-websitet Autostraddle har igangsat en stor undersøgelse for at finde ud af, hvilke forestillinger og praksisser deres læsere egentlig havde i forhold til sexakten. Resultatet? Scissoring er ikke bare ”en ting”, det er også en fast bestanddel af næsten 40 procent af deltagernes sexliv.

Nu, hvor vi har fået slået fast, at scissoring faktisk er noget, som queer-kvinder praktiserer, er det på tide at løfte lagenerne og afmystificere det.

WTF er scissoring?

Scissoring, der også er kendt som tribadisme, er, når to mennesker, der identificerer sig som kvinder, gnubber deres kønsdele i mod hinanden – det kan også være lårene, røvene, overkroppene og i visse tilfælde armene – selv om det ikke helt falder ind under kategorien. Wikipedia-opslaget går helt amok og inkluderer onani med objekter i definitionen af scissoring, men det er helt skørt, så det tæller ikke. Scissoring kan godt omfatte penetration, enten med fingre eller dildo, men det er ikke påkrævet – penetrationssex er heller ikke det, man typisk tænker på, når man hører begrebet omtalt.

Men hvad man til gengæld helt sikkert tænker på er to sæt kønsdele, der gnubbes mod hinanden, hvor udøvernes ben former et sakseagtigt greb om partnerens krop. For de af jer, der allerede er forvirrede, prøv den her lille øvelse: lav et V-tegn med pege- og langfinger på hver hånd og foren dem, så de passer sammen. Voila, du har lige gengivet en sexstilling, som ville give din bedstemor et ildebefindende.

Ligesom mange andre sexakter kan man også udøve scissoring i mange forskellige stillinger – fra missionær, cowgirl (standard, omvendt, dobbelt-omvendt, osv.) og side mod side (forking eller dirty spoon). Det er kun fantasien og din krops fleksibilitet, der sætter grænserne.

Kært barn har selvfølgelig mange navne. I Latinamerika kalder man det ”at lave tortillas”, i Frankrig hedder det ”skruen”, ”et spil flats” i Storbritannien (baseret på et kortspil fra 1700-tallet) og ”at polere vinduer” i Kina. Nu har du vist et rimelig godt billede.

Øvrige betegnelser for at gnubbe kønsdele inkluderer ”frottage” (at gnubbe, ikke kønsspecifikt), ”frot” (mand mod mand), ”frotteurisme” (mand mod ulvidigt offer, altså en forbryder) og ”interkrural sex” (ikke-penetrerende sex, det vil sige tørbolleri). Men det er faktisk ikke, hvad ”tribadisme” oprindeligt dækkede over.

Hvor stammer scissoring fra?

Antikkens grækere og romere havde ikke specifikke ord, der beskrev sexakter mellem kvinder. Det var faktisk helt umuligt for dem at forestille sig to kvinder have sex uden en fallos involveret, og derfor opstod betegnelsen ”tribade” (sent i det første århundrede) om en kvinde, som penetrerer andre kvinder (og mænd! Pegging var åbenbart også en ting i Antikken) med dildoer eller ved hjælp af klitoris. I mytologien og antikkens kunst (som selvfølgelig er udformet af mænd) er tribader afbildet som kvinder med enorme klitorisser, som de kunne penetrere folk med.

Sent i Antikken kommer ordet ”tribade” til at dække over sexakten mellem to kvinder, som vi i dag kender som scissoring. Det er en kombination af de græske ord τρίβω (tribo), som betyder ”at gnubbe”, og τριβάς (tribas), der betyder ”en kvinde, som har unaturlige laster og praktiserer dem med andre kvinder såvel som alene.”

Ifølge Robert Nortons Myth of the Modern Homosexual blev “tribade” til beskrivelsen for “den mest vulgære form for lesbiske kvinde i europæiske tekster” igennem tre århundreder, fra 1601 til midten af 1900-tallet. Den velansete, men noget snerpede, Oxford English Dictionary undlod helt at inkludere ordet, fordi man anså det for slang. I Danmark har Gyldendal endnu ikke optaget ordet i deres røde Engelsk/Dansk-ordbog.

Norton noterer sig desuden også, at Oxford English Dictionary fejlagtigt skriver, at den første brug af ordet ”lesbisk” forekommer i 1870, selv om det blev brugt som samlebetegnelse for samleje mellem kvinder både i 1600- og 1700-tallet.

Selv om historien har gjort alt, hvad den kunne for at ignorere og til dels udviske begrebet, så har scissoring som fænomen overlevet. Det kan godt være, der er gået 2000 år i mellemtiden, men nu er akten endelig ved at blive anerkendt for sin alsidighed og sit potentiale for at fremkalde nydelse. Man vil aldrig kunne pege på en enkelt seksuel akt som værende definerende for, hvad det vil sige at være lesbisk, men ét er sikkert og vist: scissoring er kommet for at blive.