Alt hvad der er galt med Star Wars: The Last Jedi

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Star Wars: The Last Jedi går i biograferne lige nu, og du bliver nødt til at tage ind og se den, hvis ellers filmen skal nå og tjene de 5 milliarder, der skal til for, at den kan gå i nul. Efter sigende vil en stor del af filmens indtjening finde sted i juleferien, hvor familierne skal have en pause fra hinanden. Jeg så den i går, for jeg har ingen familie.

Videos by VICE

The Last Jedi er en lang, forvirrende film med alt for mange karakterer og budskaber, som enten er uklare eller bare dumme. Den er også sjov, visuelt betagende og overraskende mærkelig – men der sker for mange ting i plottet, og det føles som om, at en lang række meget talentfulde forfattere har været uenige med hinanden og kom frem til nogle dårlige kompromiser.

Jeg ved ikke, om man kan påstå, at filmen har et plot, men her er hvad der sker: General Leia – der engang var Prinsesse Leia – evakuerer sine tropper fra deres hemmelige base, mens de onde nærmer sig. (Hendes underlige forfremmelse fra prinsesse til general er sådan en slags falsk forfremmelse, som man giver i stedet for en lønforhøjelse. Leia har altid været boss.) Poe Dameron laver telefonfis med de onde for at distrahere dem og sprænger derefter nogle kanoner på deres rumskib i luften. Det ser skide godt ud, ligesom nærkampen mellem rumskibene i slutningen af Star Wars: A New Hope.

Derefter nægter Poe at adlyde ordrer om at vende tilbage til basen og kommanderer i stedet en eskadrille af bombefly, som ender med at eksplodere i en slags dominoeffekt. Den scene rev mig ud af fantasien: Rebellerne har været i krig i mange årtier, og de har stadig ikke lært at flyve så langt fra hinanden, at de ikke kan sprænge hinanden i luften? Det er måske flueknepperi, men The Last Jedi er fyldt med den slags øjeblikke, hvor tingene ikke giver mening, og ellers intelligente karakterer tager dårlige beslutninger.

Samtidig vågner Finn af den koma, han var i i slutningen af The Force Awakens og løber rundt i en gennemsigtig plastikdragt, mens han sprøjter vand ud over det hele. På det tidspunkt var det det mærkeligste, jeg har set i Star Wars (indtil senere i filmen), og det er ret sejt. Han spørger, hvor Rey er, og vi klipper til hende, der står på den der irske ø og rækker Lukes lyssværd ud til ham. Efter en lang pause tager han det og kaster det over skulderen, hvilket fik publikum til at grine og slappe lidt af.

Af en eller anden grund opfører Luke sig nu som et udslidt, pessimistisk røvhul, som bare gerne vil glemme alt om jedis. Mark Hamill har offentligt sagt, at han synes, hans karakter er skrevet dårligt, og jeg er enig, men han er stadig rigtig underholdende at se på. Rey plager om at blive trænet, og han afviser hende gnavent, men til sidst går han med til det.

Disney

Den vigtigste skurk er stadig Kylo Ren, og første gang vi møder ham, taler han med den onde boss Snoke. I The Force Awakens ser vi kun Snoke projiceret op som en kæmpe, og der har været en populær fanteori om, at han i virkeligheden var lillebitte, men i The Last Jedi finder vi ud af, at han egentlig bare er af almindelig størrelse og ligner en karakter fra et computerspil med dårlig grafik, når han sidder i sit smukke tronværelse.

Rey bliver ved med at følge efter Luke på øen, og vi ser et kæmpestort dyr, der sidder oprejst og viser det, der ligner enorme testikler frem. Det viser sig at være bryster (eller yvere). Dét er det mærkeligste, jeg har set i en Star Wars, især da Luke malker det store dyr og spilder den grønne mælk, mens han grådigt hælder det i sig. Øen er også hjemsted for nogle meget søde, Furby-agtige dyr, der hedder Porger – senere ser vi Chewbacca stege en af dem over et bål, mens nogle af de andre porger græder over deres afdøde ven. Det var også ret underligt. Så er der endnu et kæmpestort rum-slag, hvor General Leia bliver skudt ud i det åbne rum. Man tænker hun er død, men hun vågner og flyder tilbage til rumskibet, og det er også pænt underligt.

Hendes job bliver overtaget af Admiral Holdo, som bliver spillet af Laura Dern. (Carrie Fisher blev færdig med at filme, inden hun døde sidste år, men det virker alligevel som om Derns rolle er til for at udfylde de huller, de havde i historien). Holdo (og Leia) bliver ved med at sige til Dameron, at det er bedre at flygte og overleve end at blive og slås og dermed ofre menneskeliv, og det er det store budskab i The Last Jedi – men det er et lidt uklart og næsten uærligt signal at sende, for filmene hedder jo ikke ”Star Peace”.

Disney

Efter det andet store slag i rummet flygter de gode ved at flyve ud i rummet med lysets hastighed – men de onde finder dem et øjeblik efter, og de kan ikke bruge samme trick igen, for de har næsten ikke mere brændstof tilbage. Hvor og hvordan tanker man et kæmpestort rumskib op? Jeg har altid forestillet mig, at de her rumskibe havde en eller anden slags atomgenerator. Måske er det en lidt nørdet anke, men skal vi tro, at de rent faktisk fløj Dødsstjernen hen til en gigantisk benzintank engang imellem?

Finn er i gang med sin anden Star Wars-film og har stadig stort set ingen personlighed udover at være en kujon. Han forsøger at flygte, og bliver arresteret for at dessertere af en irriterende karakter, som hedder Rose. De finder ud af, at de bliver nødt til at besøge en kasinoplanet for at finde en kodebryder, så de kan undgå at blive forfulgt af de onde, og sådan starter den mest unødvendige del af plottet i The Last Jedi.

Den planet, de besøger har big band-musik og rige rumfolk, som spiller på enarmede tyveknægte – fra rummet. De møder Benicio Del Toro – undskyld, DJ – som hjælper dem i fængslet og forråder dem lidt efter. Jeg vil mene, at The Last Jedi ville være en del bedre uden den del af filmen og alle de karakterer, der er med, og det er ret nederen, for i den del finder vi også de eneste tre ikke-hvide skuespillere i filmen.

Nåh, men der er også en ret fed del, hvor Rey ryger ned i et hul i jorden og ser en masse fede, psykedeliske ting, og der en smuk kamp på overfladen af en saltplanet. Men resten af The Last Jedi er en ligegyldig sammenblanding af eksplosioner og skuffelser. De onde bliver ved med at bruge våben, der tager lang tid at lade, Luke ser ud til at dø ved at forsvinde i den blå luft, uden der bliver gjort et stort nummer ud af det, der sker noget andet pis, filmen bliver dedikeret til Carrie Fisher, og så er den slut.

Disney

Man kan nemt komme til at tænke, at Star Wars-filmene er en fantastisk legeplads med uendelige muligheder, men alt hvad der er sket i de hovedsageligt svage og forglemmelige film siden Return of the Jedi, har vist, hvor begrænset Star Wars-universet egentlig er. Forsøget på at gengive den tone og stemning, der er i de originale tre film, har spændt ben for mange utroligt velbetalte eksperter. De originale Star Wars-film var simple historier med simple karakterer, der udforskede meget detaljerede steder. Hovedpersonen i den nye trilogi er åbenbart Rey, men vi ved stadig ikke nok om hende, fordi The Last Jedi bruger mere tid på andre karakterer, som ikke virker lige så vigtige.



Grunden til, at George Lucas slog Ben Kenobi ihjel halvvejs gennem A New Hope var, at hans karakter ikke havde noget formål, efter han var undsluppet Dødsstjernen. The Last Jedi skal være en analogi til The Empire Strikes Back, men den har faktisk mere til fælles med Return of the Jedi, som mange Star Wars-fans betragter som den svageste film i den originale trilogi. Hvis Return of the Jedi havde fokuseret på befrielsen af Han Solo fra Jabba the Hut samt Lukes konfrontation med Vader, så ville det have været en bedre film – men i stedet tilbringer vi for meget tid på skovplaneten Endor, hvor en hær af bamser på magisk vis overvinder en gigantisk hær af veltrænede rumsoldater.



På samme måde kunne The Last Jedi lige så godt have færre karakterer og færre handlingsforløb. Poe, Finn, Rose, DJ og Holdo var alle sammen unødvendige karakterer med ligegyldige historier, der ikke gav noget til det overordnede forløb, men i stedet tog noget væk. Indtil videre er den eneste karakter med dybde Kylo Ren. Får Rey en personlighed i den næste film? Vi må vente og se.