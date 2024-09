Alt hvad vi indtil videre ved om masseoverfaldet på kvinder i Köln nytårsaften

Screenshot fra “Massenhafte sexuelle Übergriffe an Silvester in Köln” via YouTube-brugeren N24

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland.

Köln er stadig i chok efter de begivenheder, der fandt sted nytårsaften. Mens de fleste havde travlt med at drikke 2015 under bordet, blev mange af de kvinder, der befandt sig på pladsen foran byens hovedbanegård, udsat for røveri og seksuelle overgreb af en gruppe mænd lige ved siden af den katedral, der er byens varetegn. I tirsdags havde politiet modtaget 90 anmeldelser i forbindelse med hændelserne og deriblandt én for voldtægt. Politiet skal nu gennemgå den omfattende mængde videomateriale, som de har fået siden hændelsen. Onsdag oplyste politiet, at de indtil videre har identificeret tre mistænkte i sagen.

Politirapporterne skildrer en totalt kaotisk situation på nytårsaften uden for hovedbanegården i Tysklands fjerde største by. Et sted mellem 400-500 mennesker havde allerede samlet sig på katedralens trappe klokken 21, og de var angiveligt alle sammen unge mænd mellem 18 og 35 år af nordafrikansk herkomst. Politiet bemærkede gruppen, fordi de fremstod stærkt berusede og begyndte at antænde fyrværkeri midt i folkemængden. To timer senere var der 1000 mennesker på pladsen. Stemningen eskalerede og blev mere og mere aggressiv. Michael Temme, en politibetjent, der var tilstede på pladsen, beskriver de berusede mænd som “fuldstændig hæmningsløse”. Som resultat valgte politiet at rydde trappen og pladsen, men alligevel stimlede folkemængden sig sammen igen omkring 45 minutter inde i det nye år.

Samme aften modtog både lokale og landsdækkende politistyrker en del anmeldelser om sexchikane og tyveri. Politiet intensiverede derefter deres tilstedeværelse omkring banegården, hvor de ifølge Temme begyndte at ledsage kvinder gennem folkemængden til stationens indgang. Øjenvidner beskriver fortsat flokken af mænd som stærkt berusede og hæmningsløse, da de begyndte at inddele sig i mindre grupper på 2-20 mænd og kredsede rundt om kvinderne i folkemængden, mens de i visse tilfælde udsatte dem for upassende berøringer og tyverier. “Vi har før oplevet tyverier, hvor kvinder udsættes for upassende berøringer for at distrahere dem,” sagde en talsmand for Kölns Politi til VICE. “Men samtidig at være omgivet af større grupper mænd – det er et helt nyt fænomen.”

Det er et kneb, der er tiltænkt at beskytte gerningsmændene, forklarede formanden for den tyske politiunion Rainer Wendt i et radiointerview med NDR Info: “Det er aftalt spil blandt gerningsmændene at bruge folkemængden, mørket, og overraskelseselementet til at slippe afsted med en forbrydelse uden at blive identificeret.”

Nogle lommetyve, der også antastede kvinder, blev arresteret på samme station den 3. januar. Det er dog stadig uklart om de spillede en rolle i det kaos, der fandt sted nytårsaften.

Kölns borgmester Henriette Reker anbefaler kvinder at holde sig på afstand af mænd og undgå at gå sammen med fremmede. Hashtagget #eineArmlänge (en armslængde) trendede i forgårs på den tysktalende del af Twitter og blev kritiseret af mange for at være en forvrængelse af rollerne som offer og gerningsmand.

Vidner har tydeligvis haft svært ved at identificere gerningsmændene. “Forestil dig, at du er omgivet af mænd, der alle sammen prøver at gramse på dig, og du bare prøver på at beskytte din krop. Du ville sandsynligvis ikke være i stand til at sige mere om deres ansigter, end at de så ud til at være unge og af nordafrikansk herkomst,” udtalte en talskvinde for Kölns Politi til VICE.

Pressekonferencen i Köln i tirsdags. Billede af Anna Nelfer.

I tirsdags bemærkede borgmester Reker også, at mange af kvinderne ikke foretog nødopkald med det samme, fordi de frygtede at få deres smartphones flået ud af hænderne.

Tysklands justitsminister Heiko Maas lovede, at sagen ville blive behandlet grundigt og nænsomt, og udtalte desuden, at ministeriet arbejder intenst på at identificere gerningsmændene. Han kommenterede også på vidnerne, der valgte at stå og se på mens angrebene fandt sted: “Alle og enhver, der forhindrede kvinderne i at kunne slippe væk, vil blive betragtet som medvirkende i forbrydelserne.”

“Vi regner med at kunne bringe flere sigtelser i løbet af de næste par dage,” sagde politichefen Albers til tirsdagens pressekonference. “Omkring to tredjedele af anmeldelserne kommer fra folk, der ikke bor i Köln. Der kommer til at gå noget tid med at indsamle indberetninger fra dem alle sammen.”

