Alt vi ved om Grimes’ mystiske nye kæreste, Elon Musk

Grimes troppede op til velgørenhedsfesten Met Ball med en spændende mand under armen – en mand, som ikke kommer i de samme kunstneriske og musikalske miljøer, som hun selv frekventerer. Mærkeligt nok har den talentfulde sangerinde valgt at danne par med en sydafrikansk forretningsmand ved navn Elon Musk. Men hvem er han så? Du får svarene her:



Han er super rig

Musk er medstifter af og direktør for Tesla, et firma, der laver dyre el-biler, og SpaceX, som skyder raketter ud i atmosfæren eller sådan noget. Han har været med til at starte X.com, som til sidst fusionerede med et andet firma og blev til PayPal, og det gjorde han sammen med en tech-milliardær, der hedder Peter Thiel, som var vildt nede med Donald Trump under præsidentvalgkampen i USA og har betalt for Hulk Hogans søgsmål mod Gawker. Musk har også grundlagt et firma, der graver huller, og som meget passende hedder the Boring Company.

Han har fem børn med sin første kone, Justine Musk

Musk har været gift adskillige gange og haft parforhold med flere kendte superstjerner. (Mere om det senere!) Han giftede sig med sin første kone, forfatteren Justine Musik (født Wilson), i år 2000. De mistede deres første søn, Nevada Alexander, til vuggedød, da han var ti uger gammel i 2002. I løbet af de næste fem år fik de først tvillinger og så trillinger. Ægteskabet faldt fra hinanden i 2008 efter flere års dårlig stemning, som Justine beskriver i et essay fra 2010. I teksten får man et indtryk af, hvordan det er at være i et forhold med grundlæggeren af Tesla og SpaceX:

“Jeg er din kone,” sagde jeg igen og igen, “ikke din medarbejder.”

“Hvis du var min medarbejder,” sagde han lige så tit, “ville jeg have fyret dig for længst.”

Det blev ikke bedre med tiden:

Elon gik med til at starte i parterapi, men han var chef for to virksomheder og bar rundt på et bjerg af stress. En måned og tre sessions senere gav han mig et ultimatum: Enten fikser vi ægteskabet i dag, eller også bliver vi skilt i morgen. Jeg forstod det, som om at det betød, at han var tilfreds med status quo, så det burde jeg også være. Han anmodede om skilsmisse næste morgen. Jeg var følelsesløs, men underligt lettet.

Justine og Elon deler forældremyndigheden over deres fem sønner.

Elon har også offentligt udtalt sig om forholdet til Justine. “Eftersom jeg blev anklaget for at stikke af med en skuespiller af en af de største aviser i verden,” skrev Elon på Business Insider, “gik alle ud fra, at det var sandt. Lad mig slå noget fast: Det er det ikke. Jeg valgte at blive skilt fra Justine (af grunde, som jeg ikke behøver offentliggøre), inden jeg mødte Talulah Riley, kvinden som i dag er min forlovede.”

Han blev gift og skilt med skuespilleren Talulah Riley to gange

Seks uger efter han havde søgt om skilsmisse fra Justine Musk, skrev Elon en sms til sin eks-kæreste for at fortælle, at han var forlovet med Riley. “I løbet af skilsmissen fandt hans forlovede og jeg ud af, at vi godt godt kan lide hinanden,” skrev Justine om skuespilleren.

Elon Musk giftede sig med Riley i 2010. De blev skilt i 2012. De blev gift på ny i 2014. Og de blev skilt igen i 2016.

“Ægteskabet er en social konstruktion, men jeg tror stadig på det. Elon og jeg er gode venner,” fortalte Riley til Daily Mail midt i deres skilsmisse nummer to. “Vi mødes stadig og tager os godt af hinanden. Det ville være dejligt, hvis det bare kunne fortsætte på den måde. Når man har været sammen med nogen on/off i otte år, så elsker man dem. Vi er meget gode til at elske hinanden.”

Han har datet Amber Heard

Ja, hende skuespilleren!

“Jeg havde lige slået op med min kæreste,” sagde han til Rolling Stone i 2017. “Jeg var meget forelsket, og det gjorde virkelig ondt. Hun slog nok mere op med mig, end jeg slog op med hende.”

Efter sit brud med Heard sagde han: “Jeg er på udkig efter et rigtigt parforhold. Jeg er ikke på jagt efter engangsknald. Jeg vil have en seriøs partner eller den eneste ene”

“Hvis ikke jeg er forelsket, hvis ikke jeg er i et parforhold, kan jeg ikke være lykkelig,” sagde Musk til Rolling Stone. “Jeg bliver aldrig lykkelig, hvis ikke jeg har nogen at være sammen med. Jeg kan slet ikke holde ud at gå alene i seng.”

Hans far, Errol Musk, virker som et røvhul

I det samme interview med Rolling Stone, fortalte Musk også om det psykiske misbrug, hans far udsatte ham for i løbet af hans barndom. “Han var sådan et frygteligt menneske,” sagde Elon. “Min far har sirligt udtænkte planer for sin ondskab. Han planlægger at være ond.”

I marts 2018 kom det frem, at Errol Musk fik et barn med Jana Bezuidenhout, som er hans steddatter fra hans andet ægteskab, og som har har passet på, siden hun var fire. “Det skete en aften, hvor Janas kæreste havde kylet hende ud af huset, og hun sov hos mig,” fortalte han en sydafrikansk avis. “I skal huske, at jeg havde været single i 20 år, og jeg er jo blot et menneske, som begår fejl.”

Elon er heldigvis ikke længere i kontakt med sin nederen far.

Han kan ikke lide fagforeninger!

Elons firma, Tesla, har været en del oppe at toppes med deres fabriksarbejdere, som anklager virksomheden for at være imod fagforeninger. “Hver gang vi går rundt og uddeler flyers om fagforeningen, kommer sikkerhedsvagterne og snakker med os i 20 til 30 minutter, tager vores ID-kort og sikrer sig, at vi arbejder på fabrikken,” sagde en arbejder til Daily Beast sidste år. “Nogle gange kommer der også nogen fra HR, og de lægger ikke skjul på, hvad de synes.”

Antallet af ulykker på hans bilfabrik er højere end gennemsnittet

I 2017 viste en undersøgelse, at “antallet af ulykker på Teslas fabrik i Fremont er højere end gennemsnittet for branchen i 2014 og 2015… og der sættes spørgsmålstegn ved Teslas påstand om, at antallet af ulykker er faldet fra 2016 til 2017.”

(Det er på grund af sådan noget, at arbejderne godt vil have en fagforening.)

Han har de bedste hårimplantater, jeg nogensinde har set

Selvom vi ikke med sikkerhed ved, om Musk har fået opereret nye hårsække ind, så er det svært at forklare det her på andre måder:

Musk joker om hans magiske hårpragt på Twitter i 2017.

Han beskriver sig selv som “socialliberal og skattemæssigt konservativ”

“Jeg ligger et sted i midten og ser mig selv som socialt liberal og skattemæssigt konservativ,” sagde Musk åbenbart om sine politiske holdninger i 2011.

Han vil starte sin egen satire-side!

I 2017 stjal Musk adskillige ansatte fra hjemmeside the Onion (amerikansk udgave af Rokokoposten) for at starte sin egen virksomhed med satiriske nyheder, som måske kommer til at hedde “Thud!” Musk skulle efter sigende også have overvejet bare at købe the Onion i 2014.

“For virkelig at forstå, hvordan tingene hænger sammen,” sagde han til Rolling Stone, “så skal du lede efter sandheden på the Onion og af og til på Reddit.”

Han er aktiv på Twitter

Den eneste kvinde, han følger, er hans nye kæreste, Grimes. Her er nogle af hans tweets:

A little red wine, vintage record, some Ambien … and magic! — Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2017

Apparently, there is this thing called "Dad jokes" and I make them — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2017