Amalie Have og hendes følgere fik Lukas Graham til fjerne XXXTentacion-cover fra Spotify

Henover weekenden besluttede det danske band Lukas Graham at trække dets cover af XXXTentacions nummer “SAD!” tilbage, umiddelbart efter det var udkommet på Spotify i et samarbejde med streamingtjenesten. Bandet trak sangen tilbage, efter Instagrambrugeren Scandinaviandreamgurl med det borgerlige navn Amalie Have, havde lavet en række stories, hvor hun forklarede, at XXXTentacion gentagende gange havde været anmeldt for vold mod kvinder, herunder hans gravide eks-kæreste.

“Jeg opfordrede mine følgere til at nudge Lukas og gøre ham opmærksom på problemet. Det hele skete ret tjept, og han svarede mig i tråden og kontaktede Spotify. Det er det, du kan gøre, når du har en stor platform og folk har stor tillid til dig,” siger Amalie Have.

Instagramprofilen Scandinaviandreamgurl har over 86.000 følgere, og her laver hun feministisk aktivisme og råber op om voldtægtskultur, slutshaming og vold mod kvinder og minoriteter. Amalie Have blev selv voldtaget i 2014 og har siden da arbejdet med at skabe mere oplysning og retfærdighed for ofre for voldtægt.

Hun mener, det er vigtigt, at feministiske aktivister bruger deres platform til at råbe op, når de bliver opmærksom på, at nogen gør noget problematisk. Hun blev opmærksom på Lukas Grahams nye cover, da hun læste en artikel om det i Soundvenue.

“Hvis du profilerer dig som aktivist og hævder, at du laver aktivisme, så skal du selvfølgelig også mobilisere dine følgere. Du har en stemme, du kan rykke ved nogle ting, og det har du et ansvar for at bruge. Man skal ikke undervurdere, hvor meget det kan rykke, når man har opbygget et community på sociale medier, hvor folk kommer for andet og mere end rabatkoder på undertøj,” siger Amalie Have, (som forresten også selv har rabatkoder på undertøj i sit mix på Instagram).

I en række stories gjorde hun opmærksom på, at rapperen XXXTentacion, som døde sidste år, var anklaget for vold mod kvinder. Det amerikanske medie Vulture har desuden lavet en gennemgang af hele rapperens karriere, hvor man blandt andet kan læse, at han også ved flere lejligheder har overfaldet fans.

I fredags lavede Lukas Graham et opslag på Instagram, hvor han annoncerede den kommende single. Amalie Have skrev en kommentar på opslaget, hvor hun gjorde ham opmærksom på voldsanklagerne, og hun skrev i en story til sine følgere, at de kunne vælge at gøre det samme. Snart efter strømmede det ind med kommentarer fra brugere, blandt andet den danske popsanger Jada, der ville have Lukas Graham til at forholde sig XXXTentacions voldelige fortid.

Lukas Graham svarede Amalie Have og en del af de andre, der havde kommenteret på opslaget, at han ikke var klar over XXXTentacions voldelige historie, og at han arbejdede på at få nummeret taget ned. Bandet meldte det samme ud på Facebook og på Twitter i et nu slettet tweet.

Sangeren skrev ligeledes til Amalie Have direkte på Instagram:

Hvortil Amalie Have svarede:

Lukas Grahams valg om at trække nummeret tilbage er blevet dækket bredt i de danske medier, men det er ikke alle fans, der er lige begejstrede for, at sangeren ikke vil støtte en voldelig, afdød rapper. I kommentarsporet under Lukas Grahams opslag på Instagram, i kommentarsporet til Soundvenues artikel og kommentarsporet til BT’s artikel kan man læse, hvordan folk synes, det er for dårligt, at man ikke kan lytte til noget musik, fordi kunstneren er anklaget for vold.

Amalie Have giver dog ikke meget for det synspunkt. “Når du vælger at lave et cover, så støtter du kunstneren. Det er en kæmpe myte, at man kan adskille kunst og person. Du støtter kunstneren og deres livsstil, du støtter dem, så de kan betale deres husleje, få noget at spise og købe deres Gucci-sko. Uanset om personen er død eller levende, er det en hyldest til den kunstner.”

Hun mener, at magtfulde mænd får en stor social rabat, når de har begået vold mod kvinder:

“Vi så det også med Harvey Weinstein, Johnny Depp og Cristiano Ronaldo. Som samfund kan vi gøre to ting: acceptere, at det er en del af den menneskelige natur at gøre skade på kvinder, eller vi kan hæve vores standarder og holde voldsudøvere ansvarlige – og det gør vi altså ikke ved at købe koncertbilletter, lave covers af deres numre eller streame deres musik.”

Vi har rakt ud til Lukas Grahams presseteam for at få en kommentar til, hvorfor bandet indspillede coveret, og hvordan det gik til, at de ikke kendte til XXXTentacions bredt dækkede voldshistorik inden. De er endnu ikke vendt tilbage, men artiklen opdateres, hvis det sker.