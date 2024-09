Amazon løfter sløret for deres nye udbringningsdrone

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Motherboard.

Lige siden Amazon for to år siden offentliggjorde deres planer om at lancere en dronebaseret udbringningstjeneste, har tiltaget både mødt grov kritik og fået stor ros. Derudover har initiativet også inspireret til imitationsprodukter hos Walmart og Google. Men i forgårs gav Amazon fingeren til alle sine kritikere, da de løftede sløret for den seneste prototype af deres Prime Air-udbringningsdrone.

I reklamen fortæller den tidligere Top Gear-vært Jeremy Clarkson om dronens specifikationer og kalder blandt andet prototypen for “et moderne teknologisk mirakel.” ‘Mirakel’ er måske at overdrive en smule, men den nye drone er helt klart et udtryk for e-shopping gigantens mål om at eliminere fragt-mellemleddet i deres forretningsmodel.

Den nye drone har to propelsystemer – et til at flyve lodret og et andet til at flyve vandret. Den er derfor halv helicopter og halvt fly, hvilket er en markant forbedring af det gamle quadcopter-design. Efter en pakke (der ikke må veje mere end 2,25 kg) læsses ind i dronens skrog, stiger den op til 122 meters højde (i overenstemmelse med FAA-reglerne for hobby luftfartøjer) og skifter propelsystem for derefter at flyve vandret til sin destination.

Reklamen hævder, at dronen vil kunne flyve op til 24 km af gangen og har et indbygget “sense and avoid”-system, der forhåbentligt vil kunne forhindre kollisioner i luften. Reklamen viser en kunde, der stiller en landingsplatform ud, så dronen ved, hvor den skal lande, men detaljerne omkring denne del af udbringningen er fortsat vage.

Reklamen nævner ikke, hvornår vi kan forvente at se Amazons udbringningsdroner i luften, men er muligvis fordi, Amazon ikke selv aner det.

På deres Prime Air Spørgsmål & Svar-side skriver Amazon: “Vi lancerer dronen, når vi har de regulatoriske anliggender på plads, der er nødvendige for at vi kan realisere vores vision på en sikker måde.” Det kan godt betyde, at der vil gå et stykke tid, eftersom firmaet stadig kæmper med strenge FAA regler, der som det ser ud nu ville begrænse deres dronedrift – for eksempel reglen om, at dronen skal forblive inden for droneoperatørens synsfelt.

Alligevel lader Amazon til at være fast besluttet på at gøre deres Prime Air-tjeneste til en realitet. Clarkson erklærer i videoen, at det nye fartøj er “en af mange prototyper, vi har udviklet, og at der med tiden vil være en hel familie af Amazon-droner med forskelligt design tilpassede forskellige omgivelser.”

