Billeder af ‘American Idol’ for pensionister

Hvordan ville programmer som American Idol, X-Factor eller The Voice se ud uden pengene, berømmelsen, kendisdommerne, tv-dækningen og de kæmpe horder af unge, frådende fans? Forestil dig en masse pensionister, der mødes i et gymnasieauditorium i Brooklyn for at krænge deres kunstneriske sjæle ud for en håndfuld ældre mennesker.

Brooklyn Senior Idol løber nu på sit niende år. Deltagerne, der skal være 50 år eller ældre, bevæbner sig med Sinatra-efterligninger og Elvis-kostumer i kampen om præmien på 3300 kroner. Selvom det lyder ret fredelig, fik konkurrencen problemer i sommers, da firmaet, der ejer rettighederne til American Idol, truede med at lægge sag an mod Senior Idol på baggrund af overtrædelser af ophavsrettigheder. Heldigvis for alle blev konflikten dog løst.

Fotografen Amy Lombard var med til audition i mandags, hvor de håbefulde deltagere sang deres yndlingshits af deres lungers fulde kraft.