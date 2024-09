Her er den første anti-drone riffel

Selvom droner udgør et irritationsmoment for en del amerikanere, har de indtil videre ikke haft et ordentligt våben til at gøre kål på de fjernstyrede skadedyr. Men nu har en amerikaner opfundet en slags riffel, der specifikt er lavet til at “skyde” droner ned.

Våbenet hedder “The Battelle DroneDefender” og er en dystopisk udseende riffel, der retter neutraliserende radiobølger mod dronen, som tvinger den til at lande eller svæve på stedet.

“Systemet virker ved at afbryde radiofrekvensen mellem dronen og piloten,” siger Dan Stamm, der har udviklet DroneDefender riflen. “Det får dronen til at tro, at den er uden for rækkevidde. Dronen benytter sig derfor af sin sikkerhedsprotokol, hvilket fører til ét af tre mulige scenarier: Enten svæver den på stedet, indtil piloten kan oprette forbindelse til den igen, lander, så piloten kan hente den, eller flyver tilbage til der, hvor den lettede fra.”