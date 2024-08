Amerikanske studerende i Italien starter brand ved at koge pasta uden vand

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Forsikringsfirmaet Allstate Insurance har på deres hjemmeside samlet en liste af brandsikkerhedsråd til universitetsstuderende, og den liste indeholder naturligvis forslag til, hvordan du undgår at brænde kollegiet ned, når du laver aftensmad.

Videos by VICE

Allstate anbefaler, at studerende bliver i køkkenet, mens maden koger, at de sørger for, at deres tallerkner og gryder kan holde til en tur i mikrobølgeovnen, og at de ikke efterlader deres grydelapper på blusset ved siden af den pande, de rører i.

Men det amerikanske forsikringsfirma tænkte åbenbart slet ikke på at nævne følgende: “Tilsæt vand, når du koger spaghetti, for ellers ender du med at brænde køkkenet ned.” Nej, det gjorde de ikke, for de tænkte sikkert ikke, at der var nogen, der kunne være så dumme. Men det var der tre amerikanske udvekslingsstudenter, der var.

Ifølge den italienske avis La Nazione købte tre 20-årige amerikanere noget pasta og tog det med hjem til deres lejlighed i Firenze, hvor de ville lave en autentisk italiensk middag. Men i stedet for at sætte flere liter vand i kog, inden de hældte pasta i – du ved, første trin af enhver vejledning på bagsiden af pakken – så tømte de hele pakken med tør pasta direkte ned i den varme gryde. (Suk …)

Fordi det ikke er meningen, at spaghetti skal grilles, så gik der ild i det med det samme. Og fordi at folk, som ikke kan finde ud af at koge pasta, heller ikke kan finde ud af at håndtere flammer fra komfuret, blev de studerende nødt til at ringe til brandvæsnet. (Avisen Il Giornale skrev, at brandmændende fortalte de tre kvinder, at de heller ikke vidste, hvordan man koger spaghetti, men det nægter vi at tro på. Men godt forsøg, kære beredskabsfolk.)

Italienere har selvfølgelig reageret på episoden med en blanding af forlegenhed og selvtilfreds arrogance. “Tag hjem til USA og spis burgere og fritter fra [McDonald’s],” lød en af kommentarerne. “En af disse tre kunne blive den næste amerikanske udenrigsminister … eller den næste præsident,” advarede en anden. (Men altså, Italien, er det virkelig smart for dig at se ned på andre landes politikere?)

Den rigtige måde at tilberede spaghetti… i vand. Foto via Flickr-bruger Vassilis

Kokken Fabio Picchi fra Firenze var mere storsindet og tilbød kvinderne fire timers kogekursus på en af hans restauranter. “Så kan de spise frokost i vores restaurant med to af vores dygtige kokke,” sagde han. “De kan lære dem de basale opskrifter, som virker godt, hvis man gør det rigtigt. Det vil være godt for dem, men også for os. Forståelse er smukt og nødvendigt.”

Måske kan de tre studerende blive pennevenner med John Silva og Derrick Irving, som blev arresteret i sidste uge for eftersigende at have brugt et glas med pastasovs til at starte en brand i deres ekskærestes hus. De to mænd fra Florida er anklaget for at have trængt ind i vennens hjem og tømt et glas med ragu ned i en gryde og placeret en karklud på blusset ved siden af. (Hej, drenge, læste i slet ikke Allstates råd?) Den forurettede opdagede aktiviteten via sit overvågningskamera og ringede til politiet, som fik slukket for den glødende karklud, inden den for alvor gik op i lys lue.

“Han forsøgte at få det til at se ud som om, jeg havde glemt at slukke for blusset, men hvem står op klokken to om morgenen for at lave pasta?” sagde den forurettede til det lokale medie WKMG. “Måske er han sur, fordi jeg stak ham 150 dollar, så han kunne få ordnet sine tænder.”

Allstates sidste råd er, at man skal “sige til, hvis man lægger mærke til en brandfare”. Så hvis du ser en af de tre studerende luske rundt i et køkken med en pakke De Cecco, er det bare med at få ringet 112.