Amerikanske unge gider ikke spise Big Mac

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

McDonalds kørte engang en reklamekampagne, som bare nævnte ingredienserne i en Big Mac. Andet foregik der ikke: “To oksekødsbøffer, special sauce, salat, ost, syltede agurker, løg og sesambolle.” Opskriften blev sunget til musik af John Denver og fangede amerikanernes opmærksomhed dengang i 1974. Det var en skør tid. Adskillige årtier efter har en ny generation af amerikanere så fundet ud af, at den særlige sauce faktisk ikke er så særlig — og at resten af burgeren faktisk heller ikke er det — og det forsøger McDonald’s nu at gøre noget ved.

En McDonald’s franchisetager sendte tidligere i år et notat rundt til kollegerne, hvori han klagede over, at kædens signaturburger “er blevet mindre relevant”. Det kan være fordi, amerkanske Generation Y’ere ikke ligefrem stiller sig i kø foran indgangen til den gyldne måge. Ifølge Wall Street Journal har kun én ud af fem Generation Y’ere rent faktisk smagt en Big Mac (og vi kan kun gisne om, hvor sørgelig en procentdel af dem, der delte deres Big Mac på Snappen).

McDonald’s salg har været nedadgående i USA de senere år, til dels fordi et stigende antal forbrugere heller vil have såkaldt “fast casual” end gammeldags fastfood, som vi kender det. I 2015 oplevede amerikanske “fast casual”-restauranter som Chipotle Mexican Grill og Panera Bread Co. en stigning i deres salg med 11,4 procent. McDonald’s derimod måtte tage sig til takke med en stigning på kun 1,1 procent, som hovedsageligt var resultatet af, at man nu tilbyder morgenmad hele dagen.

Fastfood-giganten forsøger nu at finde ud af, hvordan man gør Bic Mac’en (og resten af menuen for den sags skyld) relevant igen. Man har hyret et panel af “sanseeksperter”, der skal sammenligne McDonald’s-burgere med burgere fra andre kæder for at finde ud af, hvordan man øger folks sult efter Big Mac. Problemet er, at selvom forbrugeren måske gerne vil have en mere velsmagende burger, så vil de ikke betale for den — i hvert fald ikke på McDonald’s. Sidste år lancerede man og skrottede en sirloin-burger, og dens manglende succes tilskrives prisen på fem dollar (cirka 33 kroner).

Mens McDonald’s forsøger at beslutte, om man skal skifte fra frosset til frisk oksekød, har de eftertragtede forbrugere fra Generation Y travlt med at spise på Five Guys, Smashburger og Shake Shack. Der betaler de allerede fem dollar for burgerne, men det lader ikke til at gå dem på. Ifølge Wall Street Journal har Smashburger oplevet en stigning på 11 procent blandt Generation Y’ere, der spiser på restauranten en gang om måneden i perioden fra 2013 til andet kvartal 2016. Måske McDonald’s bare burde holde sig til at synge ingredienserne. Det har virket — engang.