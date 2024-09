Amsterdams bagerier serverer illegal natmad til fulde folk og politimænd

I en by hvor pot og prostitution er legaliseret, lægger bagerier lokaler til en af Amsterdams mest åbenlyse forbudte aktiviteter. Bageriet De Rond—beliggende i byens centrum—er det eneste bageri i Amsterdam, der har tilladelse til at åbne dørene klokken tre om natten. I de seneste 44 år har Harry van der Mandens croissanter med skinke og ost været en natmadsfavorit for dem, der ikke er til kebab eller pizza på vej hjem fra byen. Sidste år stod han til at miste sin bevilling, men takket være udbredte protester blandt hans loyale kunder og en undersriftindsamling underskrevet af utilfredse borgere, valgte byen at forlænge hans bevilling med 5 år.

Byens andre bagerier har—i stil med byens andre butikker—kun tilladelse til at holde åbent mellem klokken seks om morgenen og ti om aftenen. Men de fleste mennesker, der i tide og utide cykler sultne hjem fra byen i de tidlige morgentimer, ved, at nogle bagerier glædeligt bryder loven. Mellem klokken fire og seks om morgenen kan man ofte banke på døren eller på en rude og bestikke sig til en friskbagt croissant.

Næsten alle bagerier udenfor Amsterdams centrum gør det og nogle mere organiseret end andre. Men nu forsøger nogle bagere at legalisere den slags “ulovlig” aktivitet ved at skabe opmærksomhed om deres virke i håb om, at byens lokale politikere vil anerkende, at loven er aldeles latterlig.

Bageriet Ron Verboom begynder at bage hver eneste morgen klokken 03.30. Ved fire-tiden er de første croissanter og brød færdige, og det er også den tid på døgnet, at sultne natteravne begynder at dukke op som vildkatte om en skål frisk mælk. “Jeg har en garagedør prydet med ordet ‘bageri’, og alle der kommer forbi og banker på bliver serveret. Det er en smule besværligt, men jeg tager imod deres bestillinger, lukker døren, laver maden, vender tilbage til døren, låser den op, tager imod deres penge, låser døren og går så tilbage i butikken for at veksle pengene.”

I løbet af ugen lader Ron folk komme ind gennem bagdøren, men han åbner hoveddøren klokken fem i weekenderne—en time før det er tilladt ifølge den nuværende lovgivning.

Ron begyndte at sælge sine bagte natte-godbidder af nød. “Da de påbegyndte byggeriet af den nye nord/syd-metrolinje, gik vi fra 650 til 250 kunder om dagen. Staten tilbød ikke nogen form for kompensation, så jeg var nødt til selv at udtænke en løsning. Under ADE (Amsterdam Dance Event) begyndte flere og flere mennesker at banke på i de tidlige morgentimer, og jeg tænkte derfor; ‘hvorfor ikke begynde at sælge’? Jeg har en masse faste udgifter, og jeg er jo alligevel på arbejde på det tidspunkt. Det startede så fredag og lørdag nat og udviklede sig til det her.

Inde i bageriet er det en fest, Ron laver sandwicher med æg, bacon og ost og burgere. 60 procent af omsætningen kommer direkte fra sandwicherne og han sælger dem til samme pris som om dagen. “Jeg kan godt lide at gøre det her, men det har sine ulemper. Jeg skal arbejde meget hårdere end før. Jeg har endda også fået en masse nye kunder fra bageriet på Overtoom (vej i Amsterdam, red.), fordi de stoppede med at sælge varme sandwicher.

Ron ved, at han på et eller andet tidspunkt vil komme i problemer. “Jeg holder ikke min gøren og laden hemmelig for nogen. Her kommer så mange mennesker, at det ikke kan gøres i det skjulte. Festende mennesker, brandmænd, ambulancereddere og selv politimænd kommer her i løbet af natten.”

Samira Ben Messaouad er talskvinde for kommunen, og hun fortæller mig, at alle bagerier kan anmode om at få lov til at åbne mellem 22 og 06, men realiteten er, at det slet ikke er så nemt. Kommunen er bange for, at horder af fulde folk vil forstyrre natteroen rundt om i byen. “Det er derfor, de ofte giver afslag. Hvis det var nemt, havde jeg jo fået tilladelsen for længe siden,” forklarer Ron. “Men hvis jeg gør, er jeg bange for, at jeg alligevel vil få afslag.”

I løbet af de seneste tre år er der kun udbrudt to mindre slåskampe i Rons bageri, og begge slagsmål fandt sted i løbet af de normale åbningstider. “Der kommer selvfølgelig et stivt eller skævt røvhul herind en gang imellem. Men om de bliver agressive eller ej, afhænger af måden, du reagerer på dem. Jeg joker altid og forholder mig roligt, så det går op for folk, at de opfører sig tåbeligt midt i en travl butik. De sidste 98 procent af kunderne er søde og rare mennesker, der er både glade og taknemmelige for, at de kan få noget at spise.”

I Koert von Egmonds bageri, Venekamp, banker folk på bagdøren hver eneste nat, da de ved præcis, hvor stativerne med friskbagt brød står placeret. “Selv politiet ved, hvad der foregår her, men så længe man ikke bliver en pestilens, så tolererer de det. De banker selv ofte på for at få noget at spise.”

Hvor de fleste natklubber i Amsterdam har åbent hele døgnet, er det en hel anden sag for byens restauranter og bagerier. Det smukke ved de illegale handler, der gennemføres i bagerier over hele byen, er den varme følelse af fællesskab repræsenteret ved de sultne, fulde og skæve natteravne. Måske er det på tide at regeringen anerkender dette og tilbyder konstruktiv støtte. Og hvorfor ikke? Selv politiet er med til at bryde den nuværende lovgivning.