En garvet orgie-arrangør forklarer, hvordan man holder den bedste sexfest

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Hvordan skaber man god stemning til et orgie? Man skal åbenbart kun bruge et par ting: Oppustelige møbler, sexlegetøj, masser af glidecreme og Michelle Branchs hit “The Game of Love” på anlægget. I anden episode af Off the Record taler VICE Australien med en professionel orgie-planlægger om, hvad der er op og ned (no pun intended) i kunsten at afholde de bedste sexfester.

Til de månedlige orgier – som afholdes i lejligheder, på kunstgallerier, hoteller eller endda i kirker i hele Sydney – bruger folk mellem 50 til 60 kondomer. Alle fra ufaglærte til læger eller endda kendte er på gæstelisten – men det er ikke alle, der bliver lukket ind. Hvis du vil tage del i løjerne, skal du først sende et billede af dig selv, for “det er en fysisk fest, og vi vil gerne have, at deltagerne er præsentable, tonede og folk, som man ville have lyst til at være sammen med.”

Efter flere år i branchen har orgie-planlæggeren set det hele: Et ‘futtog’ med 13 personer, fri brug af strap-ons og endda folk, som er blevet gift efter at have mødt hinanden til et orgie. Han skal ikke organisere orgier for evigt, siger han, men han nyder det, så længe det varer.